Германия капитулировала перед США

Interia: с передачей "Леопардов" Украине проблемы немецкого правительства не заканчиваются

Скандал с передачей танков Украине сильно потрепал Германию, пишет Interia. Геополитическая нерешительность и постоянное лавирование между Москвой и Киевом серьезно подорвали ее репутацию. Теперь Берлину нужно возвращать свое влияние в ЕС и НАТО.

Лукаш Рогойш (Łukasz Rogojsz)

С передачей танков Leopard Украине проблемы немецкого правительства не заканчиваются. Вызванная этим скандалом лавина может смести не только кабинет Олафа Шольца, но и сильно потрепать саму Германию. Геополитическая нерешительность и постоянное лавирование между Москвой и Киевом серьезно подорвали репутацию Германии в мире. Теперь Берлину нужно возвращать свое влияние в Европейском Союзе и НАТО, а также восстанавливать на международной арене реноме надежного союзника, на которого можно положиться.

Этих слов страны НАТО, а прежде всего Украина, ждали много дней. "На сегодняшнем заседании правительства канцлер объявил о дальнейшей поддержке Украины путем отправки танков Leopard 2", - сообщил в Twitter пресс-секретарь кабинета канцлера Германии Штеффен Хебестрейт (Steffen Hebestreit). И добавил, что союзники Берлина, располагающие танками Leopard и желающие передать их Украине, получили на это согласие. "Мы тесно взаимодействуем по этому вопросу с международными партнерами", – заверил Хебестрейт.

Германия должна передать Украине четырнадцать танков Leopard 2A6 из арсеналов Бундесвера. Это вторая самая современная модель в немецкой армии. Тем не менее, это капля в море того, что Германия действительно могла бы предоставить подвергшимся нападению России украинцам. Производитель танков Leopard, концерн Rheinmetall, сообщил, что из запасов Бундесвера Германия может передать до 139 этих машин, хотя не сразу и не самые последние их версии. К апрелю на Украине могут оказаться 29 современных танков, а к концу года еще 22. Кроме того, Берлин сможет передать еще 88 танков старшего поколения.

Положительным моментом является то, что правительство Германии дало согласие своим партнерам по НАТО на передачу имеющихся в их распоряжении машин. По информации американского телеканала ABC News, двенадцать стран согласились передать Украине в общей сложности около 100 машин. Это значительное количество, которое, по мнению военных аналитиков, может иметь важное значение для отражения запланированного на весну российского наступления и закрепления украинских успехов в деле освобождения оккупированных захватчиками территорий.

Америка во главе… Европы

Может показаться, что решение правительства Германии закрывает тему и завершает кризис, который сильно повредил кабинету Шольца, но это впечатление ошибочное. Секретом Полишинеля является то, что немцы не собирались принимать решение по "Леопардам", и уж во всяком случае не так быстро. Шольц не хотел бежать впереди паровоза, опасаясь, что Кремль обвинит его в обострении конфликта. Канцлер Германии рассчитывал, что свои машины (речь шла о современных танках M1 Abrams) передадут американцы, и, возможно, другие государства, и, таким образом, ответственность будет распределена между союзниками.

Но у Вашингтона были другие планы. После почти года войны он хотел, наконец, заставить немцев принять самостоятельное, смелое решение, демонстрирующее однозначную поддержку Украины. Поэтому Америка до последнего момента не объявляла о передаче Киеву "Абрамсов". В итоге американские танки все-таки попадут на фронт.

"Шольц тянул время, прячась за спиной Соединенных Штатов", – говорит в беседе с порталом Interia профессор Аркадиуш Стемпин (Arkadiusz Stempin), заведующий кафедрой им. Конрада Аденауэра в Высшей европейской школе имени Йозефа Тишнера, историк и политолог, эксперт по внутренней политике Германии. "Однако я не стал бы обвинять Германию в том, что она является троянским конем Европы и не поставляет оружие Украине. На самом деле по стоимости переданного Украине вооружения она находится на втором месте в мире", – добавляет он.

А вот что говорит бывший посол Польши в Германии Марек Правда (Marek Prawda): "История с решением по „Леопардам” очень важна с точки зрения НАТО и европейского лидерства. Германия осознала, что, будучи самым богатым и могущественным государством в Европе, она не может не взять на себя соответствующее бремя, принятие которого это лидерство предполагает. Однако у Германии проблемы с репутацией надежного лидера, причем эта репутация становится все более сомнительной. Сегодня Европу возглавляют Соединенные Штаты, вернувшиеся к своей традиционной роли".

Живые, но слабые и потрепанные

Однако ошибся бы тот, кто посчитал бы, что склока из-за немецких "Леопардов" закончилась классическим хэппи-эндом. Правительство Шольца, по общему признанию, получило то, что его больше всего заботило – ему удалось размыть ответственность и избежать гнева Москвы. Однако оно выходит из этой ситуации потрепанным и внутренне разделенным. Никогда еще среди коалиционеров не были так заметны различия во взглядах на геополитику и роль Германии как в НАТО, так и в мире. Сам канцлер с момента его вступления в должность еще никогда не был таким слабым. Всего лишь несколько десятков часов назад его партнеры по коалиции открыто, публично его критиковали, в частности, с критикой выступили глава МИД Анналена Бербок из партии "Зеленых" и харизматичный председатель комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн из Свободной демократической партии (СвДП), а оппозиционный блок ХДС/ХСС открыто предлагал СвДП и "зеленым" выставить Шольца вместе с СДПГ за дверь и создать коалицию с христианскими демократами.

В таком затруднительном положении Шольц и СДПГ оказались по нескольким причинам. Во-первых, у Шольца недостаточно компетенций и сил для того, чтобы справиться с нынешней ситуацией, которая продемонстрировала его очевидные недостатки в качестве канцлера.

"У него отсутствует видение и выработанное мнение по международной повестке, в частности, относительно этой войны, поэтому он зачастую ничего не говорит о своих решениях по Украине. Кроме того, ему не хватает опыта действий в конфликтных ситуациях на международной арене, а также в военной политике", – говорит в интервью порталу Interia политолог, профессор Лейпцигского университета Иринеуш Каролевский (Ireneusz Karolewski). Недостаток знаний и нерешительность обрекают канцлера Германии полагаться на компетентность своих советников, в частности, Йенса Плотнера (Йенс Плотнер), влиятельного эксперта по внешней политике и безопасности, известного своими пророссийскими высказываниями и симпатиями.

Вторая проблема – это политическая прокрастинация, которая, по мнению Шольца и его ближайшего окружения, является идеальным средством для применения в чрезвычайных ситуациях, когда последствия неизвестны, а резонанс в обществе и политикуме сложно прогнозировать. "Эта практика свойственна немецкой политике на протяжении многих лет. Канцлер Гельмут Коль, долгое время занимавший данный пост, также часто прибегал к этому инструменту, замедляя процесс принятия решений, когда не был уверен в их последствиях", – напоминает профессор Каролевский.

Проблемой является и сама СДПГ. Это третья проблема. В рядах партии Шольца много открыто пророссийских или даже связанных с Кремлем политиков. Примеров множество. Вот самый яркий: действующий в течение многих лет в энергетическом секторе России бывший канцлер Герхард Шредер, связанная с "Газпромом" и называемая немецкими комментаторами лоббисткой Путина Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) (премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания) или же Ральф Штегнер (Ralf Stegner) (вице-председатель СДПГ в 2014-2019 гг. и один из крупнейших в немецкой политике апологетов энергетического сотрудничества с Россией). Они входят в непосредственное политическое окружение Шольца, которое оказывает на него очень большое влияние. "Шольц – это не Черчилль, у которого были очень твердые убеждения, а к тому же он прекрасно разбирался в истории и международных отношениях. Напротив, Шольц – это прежде всего аппаратчик", – считает профессор Каролевский.

Большая Швейцария обанкротилась

Политические последствия – это одно. Война на Украине и отношение немецких властей к этому конфликту также предвещают серьезные социокультурные изменения в самой Германии. Они коснутся не только правящих кругов, но и простых немцев. Уже касаются. Ужасающие виды украинских городов и деревень шокируют немецкое общественное мнение и ставят под сомнение многолетнюю приверженность немцев пацифизму и политике диалога любой ценой.

"Опыт и передаваемая из поколение в поколение память тех, кто вырос в культуре пацифизма, кто извлекал пользу от мирного объединения Германии и более двух десятилетий жил, как у Господа Бога за пазухой, меняются. Но политическую ДНК не изменишь за год, это процесс, растянутый на несколько поколений", – объясняет профессор Аркадиуш Стемпин (Arkadiusz Stempin), написавший, в частности, биографию Ангелы Меркель.

Он уточняет, что новая политическая культура "в реальной политике будет не против применения военного насилия вместо пацифизма и культуры диалога". Однако изменения произойдут не сразу. "Они требуют жертв и будут растянуты как минимум на десять лет. Между тем война на Украине ускоряет события и вынуждает быстро переориентироваться. В случае Германии немедленного изменения позиции требуют и ее партнеры по НАТО", – отмечает он.

Однако не только культура пацифизма и диалога любой ценой подходит в Германии к концу. Война на Украине со всей очевидностью обнажила фиаско концепции постмодернистского государства, которую Берлин начал воплощать в жизнь в период правления канцлера Меркель.

"Германия вообразила себя большой Швейцарией, которая инвестирует в экономику и благосостояние своих граждан, и для которой союзные обязательства являются делом второстепенным. То же самое она воображает себе сегодня", – считает профессор Иринеуш Каролевский.

"Концепция постмодернистского государства обанкротилась", – убежден собеседник портала Interia. И добавляет, что кабинет Шольца совершает те же ошибки, которые когда-то совершала Меркель, наивно полагая, что путем диалога и интеграции в мировую экономику Запад сумеет изменить Россию и лично Владимира Путина. Но дело в том, что несколько лет назад приверженность хотя бы концепции строительства газопровода Nord Stream II не стоила никому жизни. Сегодня же решения Шольца реально влияют на положение украинских солдат и мирных жителей.

Изоляция "постгероев"

Спор о передаче Украине "Леопардов" стал еще одним следствием немецкой политики в области дипломатии и безопасности. Германия уже не является не только мировым, но и континентальным лидером.Статус Германии как глобального игрока, создаваемый канцлером Меркель годами, Шольц и его кабинет из месяца в месяц последовательно превращают в пыль. Более того, в НАТО все громче звучит вопрос о том, остается ли Германия по крайней мере союзником, на которого можно будет рассчитывать в момент испытания.

"Мы являемся свидетелями конца доминирования франко-немецкого тандема в Европе", – такой тезис выдвигает Марек Правда. Конечно, обе эти страны останутся ключевыми игроками в ЕС, однако времена, когда они практически единолично принимали ключевые решения, безвозвратно уйдут в прошлое. Война на Украине изменила если не все, то очень многое. "Европа стала полицентрической, а прошлый год лишил Германию особой роли на континенте", – считает бывший дипломат.

Какое будущее ожидает Германию на европейской арене? Ответ: кооперативное лидерство. Германия (а также Франции) для реализации своих планов и идей в различных сферах придется искать разных союзников.

"Эти изменения связаны с „истернизацией” ЕС. Это результат сдвига европейской центра тяжести в сторону восточных членов Евросоюза, которые лучше, чем „старый ЕС”, понимают, что именно сейчас происходит на континенте", – говорит Марек Правда. Германия хочет максимально затянуть процесс „истернизации” Евросоюза, поскольку он явно не содействует реализации ее стратегических интересов, однако остановить его Берлин все равно не в состоянии.

Однако для других стран ЕС это хорошая новость. Многие из них теперь смогут войти в игру и оказывать большее влияние на принятие решений. "На Германию теперь можно будет оказывать гораздо более сильное давление, но это смогут делать только определенные государства. Те, которые не только неуклонно поддерживали и поддерживают Украину, и те, которые заботились и заботятся о единстве ЕС", – подчеркивает наш собеседник.

Однако конец неоспоримого превосходства в ЕС не означает окончания геополитических проблем, которые Германия создала себе сама. Ситуация не выглядит безоблачной ни в рамках НАТО, ни шире – в мире. "Уменьшение политического значения Германии на европейской и глобальной аренах стало фактом", – говорит профессор Иринеуш Каролевский.

В этом большая заслуга усиления напряженности на линии Берлин-Вашингтон. Американцы устали от вечно перестраховывающегося немецкого правительства, озабоченного лишь своими интересами. Да, они видят в Германии европейского лидера, но их раздражает, что этот лидер за последний год при любой возможности пытается избежать ответственности.

"В области политики безопасности Германия становится все более изолированной. Не только в Европе, но и в мире в целом. У них не получается сотрудничать ни с Францией, ни с Соединенными Штатами, то есть с ключевыми партнерами в ЕС и НАТО. Это было видно уже в конце правления Ангелы Меркель, но сейчас этот процесс резко усилился", – считает профессор Каролевский. Конфликт Берлина с Вашингтоном он оценивает как серьезный.

Ухудшение международного положения Германии и потеря ею доверия иностранных партнеров является также серьезной проблемой и для НАТО. Война на Украине угрожает единству Альянса, поскольку часть государств, несмотря на чрезвычайность ситуации, продолжает заботится в первую очередь о себе. На усиление этой тенденции рассчитывает Кремль, который своими действиями и риторикой пытается создать дополнительные разногласия между членами НАТО.

То, что Германия приняла окончательное решение о передаче "Леопардов" Украине, ничего в этом плане не меняет. В немецкой элите господствуют все те же настроения: большей частью она оправдывает осторожную и максимально изоляционистскую политику правительства. Профессор Каролевский в качестве примера приводит мнение выдающегося и влиятельного немецкого философа Юргена Хабермаса (Jürgen Habermas). "Хабермас полагает, что Германия является "постгероическим" обществом, цивилизованно более развитым, поскольку они не воюют, а ведут переговоры. С СДПГ в правительстве и Шольцем на посту канцлера тут стоит рассчитывать на радикальные изменения", – прогнозирует собеседник портала Interia.