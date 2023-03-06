Немецкий концерн Rheinmetall намерен вооружить Украину выкупленными у Швейцарии танками Leopard 1A5

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Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение закупить у Швейцарии танки Leopard 2 для компенсации потерь из-за передачи бронетехники Украине. Однако это не первая сделка, которую хочет провернуть концерн с танками.

По данным немецкого издания Tages-Anzeiger, Rheinmetall желает выкупить у швейцарцев почти сотню танков Leopard 1A5 для их восстановления и последующей передачи Украине. Данная техника принадлежит швейцарской компании Ruag, которая еще в 2016 году выкупила 96 танков Leopard 1 с целью их перепродажи как боевых машин или на запчасти. Вся партия танков была когда-то произведена в Италии, выкуплена в Италии и находится там до сих пор. Теперь немцы хотят ее выкупить и отправить ВСУ.

В самой швейцарской компании подтвердили, что получили запрос от немцев, в нем ясно указано, что танки предназначены Киеву. Однако, сделка вряд ли состоится, государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) наложил на нее запрет. Швейцария, прикрываясь своим нейтральным статусом, снова отказывает союзникам в поставках вооружений на Украину.

Так что, если немцы не продавят продажу швейцарцами этой партии Leopard 1A5, то Украина останется без 96 танков. С другой стороны, правительство Швейцарии находится под большим давлением, от него требуют разрешить реэкспорт произведенного в стране оружия странам "с такой же демократией". А если такое разрешение будет получено, то и танки немцы выкупят.

Между тем подтверждается, что Германия направила Швейцарии второй запрос на закупку танков, здесь речь идет о Leopard 2. Данный запрос не имеет никакого отношения к возможной сделке по Leopard 1A5. И танки "поновее" и предназначены они для "затыкания дыр" в обороне стран ЕС и НАТО после того, как часть их бронетехники отправилась на Украину. В Берлине клянутся, что эти танки точно Киеву передаваться не будут.