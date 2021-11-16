Кленовая армия

Вооруженные силы соседа России по Северному полюсу

В географическом плане Канада – почти зеркальное отражение России, находящейся от нее с другой стороны Северного полюса. Такая же огромная территория, при этом тоже почти полностью пустая и замерзшая. Население также почти полностью проживает вдоль южной границы страны.

Бронетанковый парк

В геополитическом плане Канада находится в глубокой тени своего южного (и одновременно северо-западного) соседа. По сути после распада Британской империи Канада сразу же «по наследству» перешла к США. Оттава – член НАТО и неформального англосаксонского союза («В тесном блоке с англосаксами»). Она входит в систему ПВО Северной Америки NORAD, участвует во всех заморских кампаниях Вашингтона. При этом несет там гораздо большие потери, чем европейские страны, отражая «российскую агрессию» в Восточной Европе.

При этом, однако, общенатовские тенденции сокращения ВС и пацифизации общественного сознания Канаду отнюдь не обошли. Тем более что непосредственной военной угрозы для страны, разумеется, нет.

Вполне естественно, что строительство ВС Канады («В борьбе за Арктику не Копенгаген») на протяжении всей истории страны как независимого государства, а не доминиона Великобритании велось на основе импорта боевой техники из США и из бывшей метрополии. Разумеется, есть у страны и собственный довольно развитый ВПК, который, впрочем, в основном производит технику по иностранным лицензиям, а не по собственным проектам.

В годы холодной войны танковый парк Канады состоял из британских «Центурионов» и немецких «Леопардов-1» общим количеством до 500. Имелось свыше тысячи американских БТР М113 (включая КШМ, носители ПТРК) и около 200 созданных на их базе БРМ «Линкс».

Из США было получено 76 155-мм САУ М109 и 57 орудий М114, в самой Канаде по американской лицензии было произведено под названием С1 более 200 105-мм орудий М101А1, из которых 96 позже были модернизированы в Голландии по варианту С3. Также было приобретено более 70 105-мм орудий в Великобритании и Италии. Наземная ПВО ограничивалась сотней английских ПЗРК «Блоупайп».

Авиация и флот

“Канада должна стать одним из участников программы F-35 (предполагается закупить 65 истребителей этого типа), но пока ни один такой самолет для нее даже не изготовлен”

Что касается боевой авиации, то ее основу составляли более 1,5 тысячи американских истребителей F-86, F-101, F-104 и, наконец, F-5, значительная часть которых была собрана в самой Канаде. В конце 80-х были получены 138 F-18А/В «Хорнет» (в морской авиации США эти самолеты использовались в качестве палубных, но Канада получила их, разумеется, в сухопутном варианте). Приобретались также противолодочные самолеты Р-3 «Орион», транспортные С-130 «Геркулес» и вертолеты СН-47 «Чинук», различные многоцелевые и учебные легкие самолеты и вертолеты. Сама Канада производила для себя и на экспорт серию легких и средних транспортных самолетов DHC, а также турбовинтовые авиационные двигатели.

В послевоенный период в составе ВМС Канады имелись даже авианосцы и легкие крейсеры британской постройки времен Второй мировой. Последний авианосец был выведен из состава канадского флота в 1970 году. Также британской постройки (типа «Оберон») были канадские ПЛ. Надводные корабли среднего водоизмещения (эсминцы типа «Ирокез», фрегаты типов «Сент Лорен», «Рестигуш», «Маккензи», «Аннаполис») строились в самой Канаде, хотя и с иностранным вооружением. В настоящее время все эти корабли списаны и утилизированы либо потоплены (в качестве мишеней или искусственных рифов), а две ПЛ типа «Оберон» превращены в музеи.

Канадский ВПК

Особо следует отметить сотрудничество Канады со Швейцарией в сфере производства БТР. Оно началось в конце 70-х и продолжается до сих пор. На базе семейства швейцарских колесных БТР «Пиранья» канадцы создали собственное семейство колесных боевых машин.

Сначала по швейцарской лицензии в Канаде было выпущено 491–496 БТР AVGP (269–274 собственно БТР «Гризли», 195 БМТВ с 76-мм пушкой «Кугар», 27 инженерных машин «Хаски»). Экспортных заказов на эти машины не было, уже в ХХI веке из состава канадской армии было продано 100 «Гризли» и 5 «Хаски» миротворцам Африканского союза/ ООН в Дарфуре, 44 «Кугар», 98 «Гризли» и 5 «Хаски» в Уругвай.

Затем на основе «Пираньи-2» в Канаде был создан БТР LAV-25. В канадскую армию он пошел в вариантах БРМ «Койот» (203 машины) и БТР «Бизон» (199, включая вспомогательные машины – КШМ, инженерные, самоходные минометы и т. д., в настоящее время все «Бизоны» переделаны во вспомогательные варианты). Австралия получила 261 машину (включая вспомогательные) под названием ASLAV. Аж 2653 LAV-25 (также включая вспомогательные и БМТВ) купила Саудовская Аравия. Американская морская пехота приобрела 748 LAV-25 (опять же включая вспомогательные и специальные машины).

Наконец, на основе «Пираньи-3» для канадской армии была выпущена 651 машина LAV-3 «Кодьяк». Из них 494 – в варианте БТР (в том числе 181 – с возможностями КШМ), 71 – носители ПТРК «Тоу» (из них 33 затем переделаны в БТР), 47 – машины артиллерийской разведки, 39 – инженерные. Для Новой Зеландии было построено 105 машин под названием NZLAV. Кроме того, под названием «Страйкер» LAV-3 поступили в сухопутные войска США в количестве как минимум 4466 единиц (по другим данным – 4507). В перспективе еще 928 таких машин собирается приобрести Саудовская Аравия. В итоге в совокупности с «Пираньями», выпущенными в самой Швейцарии, канадские машины заняли очень значительную часть мирового рынка колесных классических БТР. Впрочем, этими БТР, а также вышеупомянутыми транспортными самолетами и двигателями канадский военный экспорт и ограничивается (если не считать продажу устаревшей техники из наличия своих ВС).

Кроме того, в конце 80-х – начале 90-х Канада купила у Швейцарии 20 зенитных орудий GDF-005 и 36 уникальных ПТРК/ЗРК ADATS (на шасси М113). Однако эта уникальность оказалась скорее недостатком, чем достоинством комплекса. Больше ни одна армия мира его не приобрела. А возможности наземной ПВО Канады остались более чем скромными.

В новый век с новым оружием

Уже в ХХI веке Канада купила 100 танков «Леопард-2» (80 А4 в Голландии, из которых 18 были переделаны в БРЭМ, 20 А6 в Германии) и ряд инженерных машин на базе того же танка, а также около 80 южноафриканских бронеавтомобилей RG-31 и 37 американских 155-мм гаубиц М777. Кроме того, для замены М113 и ранних машин на базе «Пираньи» закуплено 500 американских бронеавтомобилей TAРV и около 60 «Кугар» класса MRAP (не путать с вышеупомянутым канадским «Кугаром»).

Для ВВС приобретается в США различное высокоточное оружие, куплены тяжелые транспортные самолеты С-17. Канада должна стать одним из участников программы F-35 (предполагается закупить 65 истребителей этого типа), но пока ни один такой самолет для нее даже не изготовлен. При этом уже довольно старых F-18 осталось не более 100, даже с учетом машин, находящихся на хранении. Поэтому в Австралии будут куплены еще 18 F-18А/В для поддержания авиапарка на минимально приемлемом количественном уровне (пока поступили три машины). Обсуждается возможность отказа от F-35 и закупки в США гораздо более проверенных и отработанных F-18E/F «Супер Хорнет». Начали поступать в ВВС испанские транспортные самолеты CASA С-295. Ударных вертолетов Канада до сих пор не имеет, приобретаются многоцелевые европейские ЕН-101 (местное название СН-149) и новые модификации транспортных «Чинуков».

ВМС Канады прошли полное перевооружение в 90-е и начале 2000-х. ВМС Великобритании отказались от четырех ПЛ типа «Апхолдер» (они даже не начали эксплуатироваться британским флотом), поэтому только что построенные лодки были проданы в Канаду как тип «Виктория». В самой Канаде было построено по 12 фрегатов типа «Галифакс» (традиционно с американским вооружением) и тральщиков типа «Кингстон». Из названных 28 единиц и состоит сейчас канадский флот. Для замены «Галифаксов» и ранее списанных «Ирокезов» предполагается построить 15 фрегатов, аналогичных британским проектам 26.

Оттава приняла достаточно активное участие в афганской войне. Потери в технике составили как минимум 11 LAV-3 и 1 RG-31. Возможно, потеряны три танка «Леопард-1».

Необходимо упомянуть созданную в Канаде в 1992 году компанию Streit group, которая занимается производством бронеавтомобилей. В настоящее время она выпускает бронеавтомобили типов «Кугар» (не путать с двумя вышеупомянутыми «Кугарами»), «Кобра» (не путать с одноименным турецким БТР), «Тайфун», «Спартан», ряд других. На вооружение канадской армии эти машины не поступали, более того, основное производство компании сейчас находится в ОАЭ, поэтому вся компания и ее продукция больше ассоциируются с этой страной, а не с Канадой.

Бронеавтомобили Streit group поставляются в армии африканских стран (в том числе в Ливию, находящуюся под санкциями ООН и не имеющую регулярных ВС), а также на Украину. Общий объем экспорта уже превысил две тысячи машин, из которых до 300 потеряно в ходе африканских и ближневосточных конфликтов. Несмотря на неоднозначную репутацию и сложное географическое позиционирование компании, ее наличие еще больше укрепляет позиции Канады на рынке колесных БТР и бронеавтомобилей.

Александр Храмчихин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 44 (907) за 16 ноября 2021 года