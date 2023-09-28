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ТАСС

Посол ФРГ сообщил, что Германия может отказаться от закупки оружия у Швейцарии

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Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии.
Источник изображения: © Fotolia / Mikael Lever

Как заявил Михаэль Флюггер, это произойдет, если Берн не снимет запрет на передачу закупленных вооружений Киеву

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Германия может отказаться от дальнейшей закупки оружия у Швейцарии, если последняя не снимет запрет на передачу закупленных вооружений на Украину. Такое мнение выразил посол Германии в конфедерации Михаэль Флюггер в интервью швейцарскому телеканалу SRF.

По словам дипломата, Берлин приобрел у Берна целый ряд военных систем, часть которых он хотел бы передать Украине. Хотя германские власти понимают, что в настоящий момент данный шаг невозможен в соответствии с действующим швейцарским законодательством, они "надеются на его изменение". Если этого не произойдет, то, по словам дипломата, "дальнейшее приобретение у Швейцарии оружия или боеприпасов станет [для Германии] сложным или невозможным".

Швейцарское телеграфное агентство проинформировало во вторник, что Национальный совет (большая палата парламента) и Совет кантонов (малая палата) конфедерации одобрили продажу 25 танков Leopard 2 их производителю - германскому концерну Rheinmetall. В Берлине пояснили, что они нужны, чтобы заменить технику, которая ранее была передана Украине странами НАТО и ЕС, и заверили, что эти машины не будут переданы Киеву.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявлял в январе, что конфедерация в силу своего нейтралитета не намерена разрешать реэкспорт на Украину поставленных Германии швейцарских вооружений. Он напомнил, что Швейцария является участницей Женевских конвенций и страной мира, которая не экспортирует оружие в зоны военных конфликтов. 

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Страны
Германия
Украина
Швейцария
Продукция
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
Евросоюз
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