Азиатские ракетные гонки

Ожесточенная конкуренция вызывает ускоренное развитие технологий

Ракеты различной дальности, как баллистические, так и крылатые, становятся не только «дополнением» к авиации, но и ее заменой (как правило, конечно, частичной). Иногда такая замена нужна стране из-за слабости ее авиации. В других случаях, наоборот, ракеты заменяют даже вполне качественную авиацию благодаря своим высоким тактико-техническим характеристикам (ТТХ) («Точнее, дальше, страшнее», «НВО» от 13.08.21).

Поскольку экономическим, политическим и военным центром мира в последнее время становится Азия, именно здесь все основные классы вооружений развиваются наиболее активно – в том числе и ракеты. При этом в Азии наблюдается несколько локальных гонок ракетных вооружений.

На Ближнем Востоке таковая идет между Израилем («Наследники Давида и их пращи», «НВО» от 21.07.23) и Ираном («Архаичная техника, но совершенно неукротимый дух», «НВО» от 25.06.21). Другие гонки развиваются в Южной Азии и на Дальнем Востоке.

ПАКИСТАН ПРОТИВ ИНДИИ

Как и в случае с Ираном, противостоящим Израилю, наличие ракетного арсенала у Пакистана должно компенсировать недостатки его традиционных вооруженных сил («В режиме ожидания Апокалипсиса», «НВО» от 28.04.23). Также подобно Ирану в основе пакистанских ракетных разработок лежат китайские и северокорейские проекты. Все они тоже запускаются с мобильных наземных пусковых установок.

В конце 1980-х в Пакистане была создана твердотопливная неуправляемая баллистическая ракета «Хатф-1» с 500-кг боевой частью (БЧ) и дальностью полета 70 км (100 км для «Хатф-1А/В»). Затем была разработана ракета «Абдали» («Хатф-2») с дальностью полета около 300 км (при снижении массы БЧ до 300 кг – 450 км).

Ракета «Газнави» («Хатф-3») была создана, возможно, с использованием технологий китайской оперативно-тактической ракеты (ОТР) DF-11 (М-11), она уже могла нести ядерную БЧ мощностью до 20 кт (или обычную массой до 700 кг) на дальность примерно 300 км. В 1990-е годы была разработана ОТР «Шахин-1» («Хатф-4») с БЧ массой 1 т и дальностью полета до 900 км (до 1 тыс. км для «Шахин-1А»).

Ее дальнейшим развитием стала баллистическая ракета средней дальности (БРСД) «Шахин-2» («Хатф-6»), способная нести обычную или ядерную БЧ на дальность 1,5–2,5 тыс. км, дальность полета БРСД «Шахин-3» составляет около 3 тыс. км. Развитием «Шахин-3» стала БРСД «Абабил» с дальностью полета 2,2 тыс. км (масса БЧ – до 1,5 т).

В 1990-е годы началось создание семейства жидкостных баллистических ракет «Гхори» («Хатф-5») на основе северокорейской ОТР «Хвасон-7» («Нодон-1»). Дальность полета «Гхори-1» достигает 1,5 тыс. км, «Гхори-2» – 2 тыс. км. По-видимому, обе могут нести как ядерную, так и обычную БЧ.

Кроме того, в Пакистане создано семейство крылатых ракет «Бабур» («Хатф-7») с дозвуковой скоростью полета и спутниковым наведением, они способны нести как ядерную, так и обычную БЧ на дальность до 750 км. Модификация «Бабур-3» предназначена для запуска с подводной лодки, ее дальность полета составляет 450 км. Имеются также КРВБ «Раад» («Хатф-8») с дальностью полета до 600 км.

Качество и надежность пакистанских ракет, видимо, далеки от совершенства, их статус иногда сомнителен. Тем не менее благодаря способности нести ядерные БЧ они являются весьма серьезным сдерживающим фактором для Индии.

ИНДИЯ ПРОТИВ КИТАЯ

Индия же свою гонку ведет не только и не столько с Пакистаном, сколько с Китаем («Китай прикрывается ядерным щитом», «НВО» от 25.11.22).

После проведения Китаем в 1964 году первого ядерного испытания индийская ядерная программа заметно активизировалась. В итоге на полигоне Покхаран в штате Раджастан 18 мая 1974 года был произведен первый ядерный взрыв, мощность которого составляла 8 кт. Впрочем, испытанное устройство не являлось полноценным боевым зарядом – имела место лишь отработка самой технологии. Тем не менее фактически Индия стала шестой в мире (после пяти «официальных») или же седьмой (возможно, также после Израиля) ядерной державой.

В 1980-е годы было положено фактическое начало ракетной программе Индии. В июле 1980 года с помощью собственного ракетоносителя SLV-3 на орбиту был выведен собственный же искусственный спутник земли (ИСЗ) «Рохини» массой 40 кг. Боевые баллистические ракеты разрабатывались еще с 1960-х на базе зенитных управляемых ракет (ЗУР) советского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-75. Но первые реальные испытания индийских ракет начались именно в 1980-е годы. В 1988 году была испытана ОТР «Притхви-1», в 1989 году – БРСД «Агни-1».

В 1990 году в Майсоре (штат Карнатака) был введен в строй крупный завод по обогащению урана. А в мае 1998 года на полигоне Покхаран были взорваны сразу пять ядерных зарядов (самый мощный – 45 кт, возможно, он был водородным).

Параллельно ядерные испытания были проведены в Пакистане. Вашингтон после этого ввел формальные санкции против обеих стран, но очень быстро о них «забыл». С тех пор и Индия, и Пакистан продолжают развивать ядерную инфраструктуру (в том числе военную) и ракетные программы. В Индии в конце 1990-х была принята на вооружение ОТР «Притхви-1» с дальностью полета до 150 км и массой БЧ до 1 т (или ядерной мощностью 12 кт).

В ХХI веке Индия все более активно стремится к статусу сверхдержавы – и фактически уже стала четвертой военной силой в мире. Она больше не проводила ядерных испытаний, но не собирается отказываться от подобной возможности. И уж тем более не обсуждает возможность собственного ядерного разоружения, хотя и заявляет, что не применит ядерное оружие первой.

В 2001 году в стране было создано Командование стратегических ядерных сил, объединяющее под своим оперативным управлением соответствующие компоненты всех видов ВС. Была принята на вооружение ОТР «Притхви-2» с дальностью полета до 250 км и массой БЧ до 750 кг.

Ее морской версией стала ракета «Дхануш» с дальностью полета до 350 км. Она размещается на надводных кораблях, причем не на крейсерах, не на эсминцах и даже не на фрегатах, а на патрульных кораблях. В этом плане Индия является уникумом (больше нигде в мире нет баллистических ракет надводного базирования).

Впрочем, в 2016 году в строй индийского флота вошла атомная подводная лодка с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) «Арихант» с баллистическими ракетами подводного базирования (БРПЛ) К-15 «Сагарика». Эти ракеты имеют практически такие же ТТХ, как «Дхануш», то есть «полноценной» ПЛАРБ эту лодку считать нельзя. Зато она стала первой атомной подводной лодкой, построенной в Индии, причем по собственному проекту.

Более перспективными носителями ядерного оружия, чем «Притхви», считаются ОТР и БРСД семейства «Агни». Все они несут БЧ массой до 1 т, дальность полета составляет 700 км у «Агни-1», 2500 км у «Агни-2» и 3500 км у «Агни-3», последняя способна достичь практически любой точки на территории КНР. Проходит испытания межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Агни-5», дальность полета которой может достигать 8 тыс. км. Разумеется, все перечисленные ракеты могут нести как ядерную, так и обычную БЧ.

Особо следует отметить крылатую ракету PJ-10 «Брамос» (сокращение от «Брахмапутра – Москва»), созданную на основе российской ракеты «Яхонт». Она имеет дальность полета до 500 км, но очень высокую скорость (около 1 км/с) и способна лететь на предельно малой высоте, что чрезвычайно затрудняет ее поражение средствами ПВО. Может использоваться против как наземных, так и надводных целей. В Индии уже произведено более 500 ракет, их общее количество должно превысить тысячу.

«Брамос» универсальна по носителям, поэтому поступила на вооружение всех видов ВС. В сухопутных войсках имеются четыре полка с наземными пусковыми установками. В ВВС ими оснащена как минимум одна эскадрилья Су-30МКИ. В ВМС ракеты «Брамос» устанавливаются на все эсминцы и фрегаты (в том числе на старые при их модернизации). Дополнением к «Брамосу» должна стать уже собственная индийская крылатая ракета «Нирбэй», имеющая дозвуковую скорость, но дальность до 1 тыс. км. Масса БЧ составляет 1,5 т, предусматривается ядерный вариант. Считается, что «Нирбэй», как и «Брамос», является универсальной по носителям, но в реальности существует только наземный вариант (четыре крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) на мобильной пусковой установке). Ракета изготовлена и развернута в незначительном количестве.

ТАЙВАНЬ ПРОТИВ КНР

Дальневосточные (восточноазиатские) страны обладают весьма развитыми военными технологиями. Соответственно их ракеты имеют гораздо более высокие ТТХ, чем у Индии, и тем более, чем у Ирана и Пакистана, чьи ракетные программы как раз из восточноазиатских и выросли.

Вооруженные силы Тайваня («Остров Ожидания в океане есть», «НВО» от 26.05.23) в качестве единственного противника имеют на несколько порядков более мощную Народно-освободительную армию Китая (НОАК) («Китайская военная машина ускоряется быстрее всех», «НВО» от 13.01.23). Поэтому и для ВС Тайваня развитие ракетного вооружения является хотя бы частичной компенсацией их общего отставания в военном потенциале.

Все ракеты Тайваня созданы уже в ХХI веке. Единственной баллистической ракетой является тактическая ракета «Тьен Чи», способная нести БЧ массой до 200 кг на расстояние 120 км. Запускается с мобильной пусковой установки, хотя возможно и размещение в шахте.

На основе противокорабельной ракеты (ПКР) «Сюн Фэн-2» была создана КРНБ (по две ракеты на мобильной пусковой установке) для поражения наземных целей «Сюн Фэн-2Е» с массой БЧ 200 кг и дальностью полета не менее 600 км. По-видимому, крылатая ракета морского базирования (КРМБ) для ударов по наземным целям создается также на базе сверхзвуковой ПКР «Сюн Фэн-3».

Имеется также крылатая ракета воздушного базирования (КРВБ) «Ван Чиен» (масса БЧ 350 кг, дальность полета до 240 км). По-видимому, начато развертывание сверхзвуковой КРНБ (на мобильном шасси) «Юн Фэн» с дальностью полета до 2 тыс. км.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПРОТИВ СЕВЕРНОЙ

Для Республики Корея («Корейско-корейский пат», «НВО» от 23.06.23) практически единственным противником является КНДР, обладающая огромным ракетным арсеналом («Стратегический арсенал Северной Кореи», «НВО» от 03.04.20).

Южнокорейские баллистические и крылатые ракеты, как и тайваньские, появились лишь в ХХI веке. На основе ПКР семейства SSM-700К «Хэсон» были созданы КРМБ с дальностью полета от 150 км («Хэсон-2») до 200 км («Хэсон-3», запускается с подводной лодки).

Основу южнокорейского ракетного арсенала, предназначенного для поражения наземных целей, составляют ракеты семейства «Хюнму». Тактическая БР «Хюнму-1» являлась достаточно примитивной. Она была создана на основе американской ЗУР от ЗРК «Найк-Геркулес», несла БЧ массой до 500 кг на дальность 180 км.

Гораздо более современной является ОТР «Хюнму-2», разработанная на основе российского «Искандера». Имеет несколько модификаций с массой БЧ от 500 кг до 1 т и максимальной дальностью полета от 300 до 800 км. Дальнейшим ее развитием должна стать проходящая испытания ракета «Хюнму-4».

«Хюнму-3» представляет собой сверхзвуковую крылатую ракету, которая может запускаться либо с мобильных наземных пусковых установок, либо с подводных лодок, либо из установок вертикального пуска эсминцев. Масса БЧ составляет 500 кг, дальность полета в зависимости от модификации – от 500 до 1500 км.

В целом в странах Азии ракетные технологии продолжают быстро развиваться. Увеличиваются точность стрельбы, дальность полета и масса БЧ.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.