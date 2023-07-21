Наследники Давида и их пращи

Ракетное оружие Израиля наследует советским и западным образцам

Своеобразие геополитического положения Израиля при наличии у этой страны очень сильной науки и мощного ВПК привели к опережающему развитию ракетного оружия всех классов. Причем некоторые образцы этого оружия, по сути, становятся «сами себе классами», не имея прямых аналогов за пределами еврейского государства.

ДЛИННАЯ РУКА

Создание в Израиле баллистических ракет (БР), способных нести как ядерные, так и обычные боевые части (БЧ), началось еще в 1960-е годы, сначала – при содействии Франции.

Ракета «Иерихон-1» имеет дальность до 500 км, масса БЧ, по различным данным, составляет от 400 кг до 1 т (может быть и ядерной). Эти БР в ядерном снаряжении были готовы к применению в первые дни Октябрьской войны 1973 года («Судный день Израиля», «НВО» от 19.10.18), когда израильская армия терпела поражения на обоих фронтах. Было построено до 150 таких БР.

Ракета «Иерихон-2» поступила на вооружение в начале 1990-х. Дальность ее полета составляет, по разным данным, от 1,5 до 3,5 тыс. км, наиболее вероятное значение – 1,8 тыс. км. Масса БЧ – 1 т. Изготовлено до 90 этих БР.

В середине нулевых создана БР «Иерихон-3», которая может иметь дальность до 4,8 тыс. км (по некоторым данным – до 11,5 тыс. км, то есть это полноценная межконтинентальная баллистическая ракета, что вызывает большие сомнения). Масса БЧ достигает 1,3 т. Не ясно, сколько произведено этих БР.

Общее количество ядерных зарядов у Израиля оценивается в 138–190 единиц (хотя, возможно, до 400). Впрочем, не все эти заряды установлены на БР.

Видимо, одним из носителей израильских ядерных зарядов является ракета «Попай» (Popeye). В целом это обычная ракета класса «воздух-поверхность» с комбинированной системой наведения (инерциальная + инфракрасная или телевизионная) и дальностью полета около 80 км (масса БЧ – примерно 350 кг). В таком качестве она экспортировалась в ряд стран. В частности, «Попай» состоит на вооружении ВВС США под названием AGM-142 Have Nap, причем носителями ракеты могут быть как тактические самолеты, так и стратегические бомбардировщики В-52.

Возможно, существует увеличенный по размерам вариант «Попай турбо» ALCM, являющийся, по сути, крылатой ракетой воздушного базирования (КРВБ), близкой по размерам к американской AGM-86, дальность полета превышает 300 км. Кроме того, якобы существует крылатая ракета морского базирования (КРМБ) «Попай турбо» SLCM, которая может запускаться с подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля. Эта ракета способна нести ядерную БЧ мощностью до 200 кт на дальность 1,5 тыс. км. Впрочем, 100-процентных подтверждений существования КРВБ и КРМБ на базе «Попая» нет.

В обычном варианте эта ракета применялась самолетами ВВС Израиля по целям в Сирии. Возможно, что одна ракета в декабре 2014 года была сбита модернизированным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) С-125М ПВО Сирии.

ИЗРАИЛЬСКИЕ УНИКУМЫ

Еще одной весьма необычной израильской ракетой является «Далила» (Delilah). Она имеет инерциальную систему наведения по сигналам GPS + инфракрасную на конечном участке, дальность полета 250 км, несет 30-килограммовую обычную БЧ. Запускаться она может с самолетов, вертолетов, наземных и корабельных пусковых установок (ПУ).

По сути, ракета является беспилотником-камикадзе («Популярность израильских дронов растет», «НВО», от 20.01.23). Она способна барражировать в районе цели, обнаруживать эту цель и атаковать ее. Этим «Далила» принципиально отличается от подавляющего большинства обычных ракет, которые наводятся на цель с уже известными до пуска ракеты координатами. Считается, что подобные ракеты особенно эффективны для прорыва системы ПВО противника. В мае 2018 года они вроде бы применялись по сирийским ЗРК, но результат не вполне ясен.

Ракета «Спайк» сама по себе является обычной противотанковой управляемой ракетой (ПТУР) с телевизионным или инфракрасным наведением, существует в нескольких модификациях (в зависимости от дальности стрельбы – от 1,5 до 8 км) и экспортировалась во многие страны мира.

«Особой» модификацией ПТУР можно считать «Спайк»-NLOS (от non line of sight, «вне пределов видимости») с дальностью стрельбы 25 км (в самом Израиле называется «Тамуз»). По сути, это «мини-тактическая ракета», при этом оставшаяся ПТУРом. Она может получать внешнее целеуказание от беспилотного летательного аппарата (БПЛА) или искусственного спутника земли (ИСЗ). «Спайк»-NLOS имеет электронно-оптическую систему наведения, что значительно повышает ее помехоустойчивость, позволяет перенацеливать ракету в полете, осуществляя захват цели после старта (как и у «Далилы»). В то же время возможна и реализация принципа «выстрелил и забыл», то есть осуществление полностью автономного наведения.

Ракета может оснащаться как кумулятивной БЧ для поражения бронированных целей, так и осколочной для поражения целей другого типа. Запускается с разнообразных наземных ПУ (в частности, в Израиле был создан «ракетный танк» на базе устаревшего М48А5), с вертолетов и даже с кораблей и катеров. В боях на Ближнем Востоке Израиль использовал уже до 1 тыс. «Тамузов». Кроме самой ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля) «Спайк»-NLOS приобрели Великобритания, Республика Корея, Колумбия и Азербайджан. Причем в последнем случае он используется в корабельном варианте.

Следует отметить противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) LAHAT (Laser Homing Attack или Laser Homing Anti-Tank), ракета которого может запускаться через стволы танковых пушек, причем калибром как 105, так и 120 мм. Кроме того, ПТУР может применяться с наземных ПУ, с вертолетов и БПЛА. В СССР/России также созданы ПТУР, запускаемые через пушки танков, но с каких-либо других ПУ они использоваться не могут. В других странах вообще нет аналогов ПТРК LAHAT.

Синтезом тактической ракеты и реактивной системы залпового огня (РСЗО) является «Лора» (LORA, long range artillery missile) с дальностью полета до 300 км и массой БЧ до 600 кг. При этом на одной ПУ размещены четыре ракеты. «Лора», возможно, применялась по целям в Сирии, есть сведения о том, что одна такая ракета была сбита зенитным пушечно-ракетным комплексом (ЗРПК) «Панцирь-С1». Первым зарубежным покупателем «Лоры» стал Азербайджан, который применял ее в ходе второй войны за Карабах («Армения – Азербайджан: 26 лет спустя», «НВО» от 27.11.20).

РСЗО «Линкс» (Lynx, израильское название «Котеш»), недавно переименованная в PULS (multi-Purpose Universal Launching System), может выступать в разных ролях. На машине «Линкс» могут быть установлены:

либо два «пакета» (по 20 неуправляемых ракетных снарядов (НУРС) советской 122-мм РСЗО БМ-21 «Град»; либо два «пакета» (по 13 НУРС) израильской «обычной» 160-мм РСЗО LAR-160;

либо два аналогичных «пакета» РСЗО AccuLAR (в ней 122-мм и 160-мм ракеты уже не являются НУРСами, их траектория корректируется по сигналам GPS);

либо две вышеупомянутые ракеты «Далила»;

либо четыре ракеты «Предатор Хок» (Predator Hawk);

либо два «пакета» по четыре ракеты «Экстра» (EXTRA).

При этом и шасси «Линкса» могут быть разными, включая, например, машины «КамАЗ».

«Предатор Хок» – еще один тип израильских тактических ракет (ТР) с дальностью стрельбы до 300 км и массой БЧ до 140 кг.

Ракета «Экстра» имеет дальность стрельбы до 150 км, масса БЧ – до 125 кг, наведение также осуществляется по GPS. «Экстра» может применяться как по наземным, так и по надводным целям. Поэтому, в частности, в ВС Вьетнама она используется в войсках береговой обороны, при этом Вьетнам приобрел и вариант AccuLAR. «Линкс» также имеется в армии Казахстана (под названием «Найза»). Еще одним покупателем системы стал опять же Азербайджан.

В ближайшее время PULS поступит также в ВС Дании и Голландии, которые ранее избавились от своих РСЗО М270 MLRS, продав их Финляндии. Однако события на Украине подтвердили ценность РСЗО, поэтому теперь датчане и голландцы купят уже не американские, а израильские системы.

ЩИТ ИЗРАИЛЯ

Чрезвычайно активно Израиль развивает системы противоракетной обороны (ПРО). Цели для этих систем потенциально очень разнообразны: от баллистических ракет средней дальности (БРСД) до НУРСов (либо от «нормальных» РСЗО, либо даже самодельных). Перехват этих целей является весьма сложной задачей, причем для разных типов целей сложности тоже являются разными.

Первой системой ПРО Израиля стал комплекс «Эрроу» («Хец», «Стрела»). Он рассчитан на борьбу только с «классическими» (оперативно-) тактическими ракетами на дальности до 100 км и на высоте до 50 км. Более совершенные модификации «Эрроу-2/3» должны обладать способностью перехватывать БРСД.

Батарея зенитной ракетной системы (ЗРС) «Эрроу» включает командный пункт (КП), радиолокационную станцию (РЛС) и четыре ПУ (по 6 ракет на каждой). Обеспечивается одновременное сопровождение 12 целей (на дальности до 900 км) и обстрел одной из них двумя ракетами. В настоящее время батареи «Эрроу-2» формально прикрывают практически всю территорию Израиля, но фактически они могут отразить только одиночные удары БР (из-за ограниченного боекомплекта).

Следующим элементом ПРО стала ЗРС «Железный купол». Она рассчитана на перехват НУРСов (от РСЗО БМ-21 или самодельных «Кассам»), хотя теоретически может поражать самолеты и БР. В составе батареи имеется КП, РЛС и 3 ПУ по 20 ракет на каждой. В настоящее время развернуто не менее восьми батарей.

Серьезным недостатком ЗРС является то, что каждая ее ракета стоит не менее 30 тыс. долл., а перехватываемые НУРСы – менее 1 тыс. долл. К тому же эффективность ЗРС хотя и высока, но ниже 100%. Впрочем, теоретически ущерб гражданским и военным объектам в случае попадания в них НУРСа может значительно превысить цену ракеты «Железного купола». Кроме того, НУРСы, траектория которых ведет «в пустоту» (то есть никаким объектам они не угрожают), «Железный купол» не обстреливает, экономя зенитные управляемые ракеты (ЗУР) и деньги. С 2011 года ЗРС сбила до 2 тыс. палестинских ракет, сколько на них истрачено ЗУР – «история умалчивает».

Промежуточным вариантом системы ПРО, предназначенным для перехвата тяжелых НУРСов и БР малой дальности, считается ЗРС «Праща Давида», первая батарея которой была развернута в 2017 году. Ракета этой ЗРС стоит до 1 млн долл., что еще более усугубляет описанную выше проблему, когда снаряд оказывается гораздо дороже поражаемой им цели (в данном случае это касается не только НУРСов, но и БР). Первое успешное боевое применение «Пращи» случилось в мае нынешнего года.

Кроме того, в Израиле создано значительное количество «обычных» ракетных комплексов. Это, например, ЗРК наземного базирования «Спайдер» и корабельный ЗРК «Барак», ПТРК MAPATS, ракеты класса «воздух-воздух» «Шафрир», «Питон», «Дерби», противокорабельная ракета (ПКР) «Габриэль». Их приобрели многие страны мира.

Очень значительное количество различных израильских ракет имеется на вооружении ВС Индии, активно покупают их, как было сказано выше, Азербайджан и другие постсоветские страны, Вьетнам и другие страны восточной части Азии, многие страны НАТО, Африки и Латинской Америки.

Израиль практически не имеет политических ограничений в сфере экспорта вооружений (кроме некоторых арабских стран), при этом создает много уникальных боевых систем. Израильское оружие часто является синтезом западных и советской/российской научных и конструкторских школ, что позволяет адаптировать его к потребностям большинства существующих армий.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.