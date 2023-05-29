Остров Ожидания в океане есть

Тайвань – остров сравнительно небольшой, и местные военные дислоцированы практически на городских территориях. Фото с сайта www.mnd.gov.tw.

Сравнение ситуации вокруг Тайваня с другими конфликтами не имеет смысла

На острове Тайвань с 1949 года (после поражения Гоминьдана от коммунистов во время гражданской войны на материковом Китае) существует Китайская республика, которая долго считалась «альтернативным Китаем» (сейчас даже США формально признают Тайвань частью «единого Китая»). При этом Тайбэй (столица Тайваня) контролирует также ряд небольших и совсем маленьких окрестных островов.

С 1949 года у небольшого островного «полупризнанного недогосударства» появились очень мощные вооруженные силы и развитый собственный военно-промышленный комплекс («Армия Тайваня создавалась для одной кампании», см. «НВО» от 28.04.23).

ВОЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТАЙВАНЯ

Сухопутные войска Тайваня – последний рубеж обороны против десанта с материка, если авиации и флоту не удастся разгромить десант в воздухе и на море. Основу Сухопутных войск составляют три армейских корпуса (АК): 6-й (штаб – в городе Чжунли, отвечает за оборону севера острова), 8-й (район Цишань, юг острова), 10-й (город Тайчжун, центральная часть острова).

6-й АК имеет в своем составе 542-ю и 584-ю бронетанковые бригады, 269-ю мотопехотную бригаду, 109-ю, 153-ю, 206-ю, 249-ю пехотные бригады, 21-е артиллерийское командование, 53-ю инженерную, 73-ю связи, 33-ю химзащиты группы.

8-й АК имеет в своем составе 117-ю, 137-ю, 203-ю пехотные, 564-ю бронетанковую и 333-ю мотопехотную бригады, 43-е артиллерийское командование, 54-ю инженерную, 75-ю связи, 39-ю химзащиты группы.

10-й АК имеет в своем составе 101-ю, 104-ю, 257-ю, 302-ю пехотные, 586-ю бронетанковую и 234-ю мотопехотную бригады, 58-е артиллерийское командование, 52-ю инженерную, 74-ю связи, 36-ю химзащиты группы.

Кроме трех армейских корпусов имеется четыре территориальных оборонительных командования: Мацзу (острова на севере Тайваньского пролива), Цзиньмынь (острова на юге пролива), Пэнху (Пескадорские острова), Хуадун (Хуалянь, восток самого Тайваня).

Также в состав Сухопутных войск Тайваня входит Командование армейской авиации и Сил специальных операций (ССО). Командование включает 601-ю и 602-ю бригады армейской авиации, 101-й разведывательный батальон и с 1-го по 5-й батальоны ССО.

Танковый парк состоит из крайне устаревших, хотя и модернизированных американских танков – 460 штук М60А3, до 404 штук М48А3/5 (из них 250 модернизированы на самом Тайване в вариант СМ-12), 450 штук М-48Н (СМ-11). Имеются также еще более устаревшие американские легкие танки – до 600 единиц М41 и 100 модернизированных по варианту Туре-64, до 230 единиц М24 (последние – на хранении).

На вооружении состоят 48 собственных боевых разведывательных машин (БРМ) К216А1, около 1,5 тыс. бронетранспортеров (БТР) – 286 американских М113 (а также 31 командно-штабная машина (КШМ) и 24 медицинских машины на их базе) и 300 V-150, 368 новых отечественных СМ-32/33 (будет выпущено еще 282 машины со 105-мм пушкой), до 305 новейших СМ-34 (с 30-мм пушкой) и не менее 225 более старых СМ-21 (аналог М113).

Почти вся артиллерия Тайваня – американского производства либо местного по американской лицензии. Самоходные артиллерийские установки (САУ) – до 225 единиц М108 (105 мм), 225 единицы М109А2/5 (155 мм), 60 единиц М110 (203 мм). Буксируемые орудия – 650 штук М101 (105 мм), до 390 штук М-59, до 250 штук М114 (155 мм), до 90 штук М115 (203 мм), 30 штук М1 (240 мм). Минометы – 160 единиц М-29, 72 самоходных М125 (81 мм), 90 самоходных М106А2 (107 мм).

Все реактивные системы залпового огня (РСЗО) – отечественных проектов: 120 «Кун Фэн VI» (117 мм), 60 буксируемых «Кун Фэн III/IV» (126 мм), не менее 43 модульных LT-2000 (от 117 до 230 мм).

На вооружении состоят американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) – 120 «Джавелин», 163 «Тоу».

Наземная противовоздушная оборона (ПВО) имеет в своем составе шесть батарей (48 пусковых установок (ПУ)) отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тяньгун», четыре батареи (32 ПУ) американской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот» и 13 батарей (104 ПУ) американского ЗРК «Усовершенствованный Хок». А также американские ЗРК малой дальности: 92 «Чапарэл», 74 «Авенджер» («Стингеры» на «Хаммере»). Кроме того, имеется до 311 ПЗРК «Стингер» в «оригинальном» варианте.

На вооружении состоят до 295 старых американских зенитных самоходных установок (ЗСУ) М42А1 и 24 швейцарских зенитных орудия GDF-006 (35 мм). В настоящее время ЗРК большой и средней дальности («Тяньгун», «Пэтриот», «Усовершенствованный Хок») переданы в подчинение тайваньских ВВС.

В распоряжении армейской авиации Тайваня имеется 90 американских боевых вертолетов (29 АН-64Е «Апач», 61 AH-1W «Кобра»), до 120 многоцелевых и транспортных вертолетов (37 единиц OH-58D, 58 единиц UH-60M, восемь CH-47SD, до трех UH-1H (еще до 83, возможно, на хранении)), 29 учебных вертолетов TH-67.

Военно-воздушные силы Тайваня имеют в своем составе семь авиакрыльев (1-е (Тайнань), 2-е (Синьчжу), 3-е (Цзинчжуанган), 4-е (Цзяи), 5-е (Хуалянь), 6-е (Пиндун), 7-е (Тайдун) и пять бригад ПВО (с 791-й по 795-ю).

Боевые самолеты – 54 французских истребителя «Мираж-2000» (45 EI, девять DI), 140 американских истребителей F-16V (112 А, 28 В) и до 36 устаревших F-5 (до 11 Е, до 25 F; еще до 60 А, до 15 В, до 141 Е, до 21 F находятся на хранении), 129 отечественных «Чжун-Го» F-СК-1 (103 C, 26 D). Значительная часть истребителей F-16 ВВС Тайваня дислоцирована не на самом острове, а в США.

Имеется также пять разведывательных самолетов RF-5Е, пять самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Е-2К, один самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) С-130НЕ, четыре самолета радиоэлектронной разведки (РЭР) (два «Бич-1900», один «Бич-200», один «Бич-350»). А также 32 транспортных самолета (19 С-130Н, девять «Бич-1900», один «Боинг-737», три «Фоккер-50»).

На вооружении состоит 46 отечественных учебно-боевых самолетов АТ-3 и девять АТ-5 (могут использоваться в качестве штурмовиков), 36 американских учебных Т-34С.

Имеется три европейских вертолета ЕС225 и два американских S-70C (еще 14 находятся на хранении).

Как было сказано выше, из состава Сухопутных войск в ВВС переданы 23 батареи ЗРК «Тяньгун», «Пэтриот», «Усовершенствованный Хок».

Военно-морские силы Тайваня должны играть главную роль в отражении возможного китайского десанта. При этом подводный флот Тайваня очень слаб. В его составе две достаточно старые подводные лодки (ПЛ) типа «Хай Лун» (голландские типа «Звордфис») и две крайне устаревшие ПЛ типа «Хай Шин» (американские типа «Тенч» времен Второй мировой войны).

Имеется четыре эсминца типа «Ки Лун» (американские типа «Кидд») и 22 фрегата – 10 типа «Чен Кун» (американские типа «Оливер Перри»), шесть типа «Чин Ян» (старые американские типа «Нокс»), шесть типа «Кан Дин» (французские типа «Лафайет»). Все эти корабли вооружены местными противокорабельными ракетами (ПКР) «Сюн Фэн».

Основу ударной мощи ВМС составляют ракетные корветы и катера местной постройки – два новейших катамарана типа «Туо Цзян» со сверхзвуковыми ПКР «Сюн Фэн-3», 31 типа «Кванг Хуа», девять типа «Цзин Чан» (еще три в отстое); два корвета типа «Лун Чан» и 48 ракетных катеров типа «Хай Оу» выведены из состава флота и находятся в отстое.

Имеется семь тральщиков – один типа «Юн Ян» (старый американский типа «Агрессив»; еще три в отстое), четыре типа «Юн Фэн» (немецкие ММW50), два типа «Юн Чин» (относительно новые американские типа «Оспри»).

В составе ВМС Тайваня находится значительное количество американских десантных кораблей и катеров, в основном серьезно устаревших. Это один десантный транспорт-док (ДТД) «Ши Хай» (типа «Анкоридж»), два танкодесантных корабля (ТДК) типа «Чун Хо» (типа «Ньюпорт»), четыре ТДК типа «Чун Хай» (типа LST-1; еще один в отстое), ТДК «Гаосюн» (LCC-1), около 300 десантных катеров.

Имеется новейший десантный вертолетный корабль-док (ДВКД) «Ю Шань» собственной постройки – это самый большой корабль тайваньского флота.

Морская авиация Тайваня является по своему предназначению чисто противолодочной. В ее составе имеется 12 американских самолетов Р-3С (до 20 старых S-2T находятся на хранении) и до 25 вертолетов – 17 S-70C, до восьми «Хьюз-500MD».

Морская пехота включает две бригады (66-ю и 99-ю), группы ПВО и поддержки. На ее вооружении американские амфибийные БТР – 80 единиц AAV-7A1 (и 10 вспомогательных машин на его базе), до 717 единиц LVTP-5A1, до 30 БТР СМ-25 (вариант СМ-21) с ПТРК «Тоу», а также танки М60, САУ М109, орудия М101 (из числа указанных выше в составе Сухопутных войск).

УКРАИНА – НЕ ТАЙВАНЬ

О том, что Китай возьмет пример с России и развернет боевые действия против Тайваня, за последний год не говорил только ленивый.

Поэтому на острове лихорадочно изучают украинский опыт «отражения агрессии», всерьез считая его руководством к действию для себя – в том числе и рассматривая и возможность партизанских действий в тылу Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Однако проецирование нынешней украинской кампании на будущее вероятное вторжение Китая на Тайвань представляется совершенно бессмысленным – по целому ряду причин географического и военного характера.

Во-первых, Тайвань является островом. Украина же имела наземную границу с Россией длиной 2,3 тыс. км. С другой стороны, площадь Украины (в границах на февраль 2022 года) в 16 раз больше, чем площадь Тайваня. По всем этим причинам на Украину из России вторгнуться несравненно проще, чем из Китая на Тайвань.

Но зато захватить Украину гораздо сложнее, чем Тайвань. Тем более что население России всего в 3,5 раза больше, чем население Украины. А население КНР в 60 раз больше населения Тайваня (Китай может мобилизовать армию, превосходящую по численности все население Тайваня).

НОАК будет проводить на Тайване полноценную военную операцию, а отнюдь не освободительный поход, который пыталась организовать Москва в феврале 2022 года.

Более того, задействовать минимальные силы, как это сделала Россия в начале украинской кампании, не позволят хотя бы вышеупомянутые географические обстоятельства: морская десантная операция слишком сложна и затратна, чтобы проводить ее недостаточными силами.

В первом эшелоне десанта заведомо будут задействованы вся морская пехота НОАК и все амфибийные бригады Сухопутных войск КНР.

Для развития наступления будут использованы силы Сухопутных войск сначала Восточного («Есть такая работа – китайскую родину воссоединять», см. «НВО» от 07.10.22) и Южного («Южный склон китайской громады», «НВО» от 14.10.22) командований.

Затем, при необходимости, их поддержат силы Центрального командования («Центр китайской обороны», «НВО» от 18.11.22). Причем они будут сконцентрированы на в несколько раз более коротком фронте и на в несколько раз меньшей территории, чем сейчас российские войска на Украине.

Российская военная операция на Украине на данный момент далека от достижения поставленных целей. Тем не менее Вооруженные силы РФ контролируют территорию в прежних границах Украины, как минимум вдвое превышающую всю площадь Тайваня. И никакой партизанской войны на этих территориях не наблюдается.

За частями НОАК, вторгшимися на Тайвань, заведомо будут идти подразделения Народной вооруженной милиции (НВМ) КНР, немедленно берущие под жесткий контроль все населенные пункты Тайваня.

Кроме того, большие тыловые колонны НОАК просто не понадобятся: любая китайская боевая машина на одной заправке горючим пересечет весь Тайвань даже с севера на юг, тем более с запада на восток.

Действия в тылу противника будут подавлены очень жестко и быстро за счет абсолютного количественного превосходства китайской стороны в людях и технике.

Кардинально отличается и ситуация с поступлением внешней помощи, поскольку ВВС и ВМС НОАК заведомо установят вокруг Тайваня полную блокаду. Либо ВМС США пойдут на прорыв этой блокады, вступив в войну против Китая напрямую («Битва титанов», «НВО» от 19.06.20), либо американцы оставят Тайвань наедине с Китаем.

Так что украинский вариант (поставки западного оружия без прямого участия Запада в войне) в тайваньском случае исключен.

У Вооруженных сил Тайваня остается единственный вариант – нанесение максимальных потерь китайскому десанту в пунктах погрузки, а затем на переходе морем и перелете по воздуху.

Созданные НОАК плацдармы на острове должны быть ликвидированы в кратчайшие сроки и любой ценой. Если НОАК сможет удержать хотя бы один значительный по размерам плацдарм и начнет перебрасывать на него подкрепления с материка, это будет означать для Тайваня однозначное поражение и немедленную капитуляцию.

Попытки организовать партизанское движение в тылу китайских войск лишь принесут ненужные жертвы и разрушения на острове. И крайне озлобят китайцев, не давая при этом ни малейших шансов на успех.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.