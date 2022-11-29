Центр китайской обороны

Командование, которое охраняет Пекин и служит всеобщим резервом

В результате военной реформы 2017 года («Новая Великая китайская стена», «НВО», 20.10.17) Пекинский военный округ и часть Цзиннаньского военного округа НОАК превратились в Центральное командование (Центральную зону боевого командования) со штабом в Пекине. В зоне его ответственности – города Пекин и Тяньцзинь, провинции Хэбэй, Хубэй, Хэнань, Шаньси и Шэньси.

ОТ ШЕСТИ К СЕМИ

Штаб сухопутных войск Центрального командования находится в городе Шицзячжуан, ему подчиняются три армейские группы.

81-я армейская группа (штаб в городе Чжанцзякоу, бывшая 65-я армейская группа) включает 70-ю легкую, 162-ю и 189-ю средние, 7-ю, 194-ю и 195-ю тяжелые общевойсковые бригады, 81-ю артиллерийскую бригаду, 81-ю бригаду спецназа, 81-ю бригаду противовоздушной обороны (ПВО), 81-ю бригаду армейской авиации, 81-ю инженерную бригаду, 81-ю бригаду поддержки. 195-я бригада носит условное название «синяя», она имитирует противника в ходе учений НОАК.

82-я армейская группа (штаб в городе Баодин, бывшая 38-я армейская группа) включает 80-ю, 196-ю легкие, 127-ю среднюю, 6-ю, 112-ю, 151-ю, 188-ю тяжелые общевойсковые бригады, 82-ю артиллерийскую бригаду, 82-ю бригаду ПВО, 82-ю бригаду спецназа, 82-ю бригаду армейской авиации, 82-ю инженерную бригаду, 82-ю бригаду поддержки. Следует отметить, что 82-я армейская группа стала первой и пока единственной в НОАК, включающей не шесть, а семь общевойсковых бригад. Это объясняется тем, что в составе Центрального командования оставалась 112-я механизированная дивизия, однако в 2019 году она была расформирована, и ее основные силы стали 112-й тяжелой общевойсковой бригадой.

83-я армейская группа (штаб в городе Синьсян, бывшая 54-я армейская группа) включает 11-ю тяжелую, 58-ю, 60-ю, 113-ю, 131-ю, 193-ю средние общевойсковые бригады, 161-ю десантно-штурмовую бригаду, 83-ю бригаду спецназа, 83-ю артиллерийскую бригаду, 83-ю бригаду ПВО, 83-ю инженерную бригаду, 83-ю бригаду поддержки.

7-я, 11-я, 188-я и 195-я тяжелые бригады оснащены танками Туре 96/96А, хотя в 195-й имеются и танки Туре 99. Последние также поступили на вооружение 112-й, 151-й и 194-й тяжелых бригад. Что касается 6-й тяжелой бригады, то в ней, возможно, остаются танки Туре 88, но предполагается их замена на Туре 99. В этой же 6-й бригаде, а также в 11-й до сих пор состоят на вооружении боевые машины пехоты (БМП) Туре 86, в остальных тяжелых бригадах они заменены на Туре 04/04А.

По крайней мере в 7-й и 194-й бригадах имеются 122-мм гусеничные реактивные системы залпового огня (РСЗО) PHZ-10/11, а также зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-17, зенитные ракетные переносные комплексы (ЗРПК) Туре 95 и зенитные самоходные установки (ЗСУ) Туре 09.

В 188-й бригаде остаются на вооружении 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Туре 89 и 152-мм Туре 83. Туре 89 имеются и в 7-й бригаде, но уже заменяются на Туре 07. В «синей» бригаде имеется весь набор современной техники (САУ Туре 07, ЗРПК Туре 95, ЗСУ Туре 09, ЗРК HQ-17).

Из восьми средних бригад семь оснащены стандартным для этого типа соединений колесным штурмовым орудием ZTL-11. Из них 60-я, 162-я, 189-я и 193-я бригады получили колесные бронетранспортеры (БТР) ZBL-08. В 58-й и 113-й бригадах остаются их предшественники ZSL-92, а в 127-й бригаде имеются БТР обоих этих типов. Отличается от всех 131-я средняя бригада, где, видимо, вместо ZTL-11 имеется колесная САУ Туре 09, при этом до сих пор остаются на вооружении гусеничные БТР Туре 89 («Китайская бронетехника выходит на мировой уровень», «НВО», 19.08.22). По крайней мере в 60-й и 193-й бригадах имеются ЗРК HQ-7.

Легкие бригады оснащены в основном автомобильной техникой и буксируемой артиллерией («Бригады коммунистической войны», «НВО», 16.09.22).

Стандартный в целом состав имеют 81-я и 82-я бригады армейской авиации и 161-я десантно-штурмовая бригада, оснащенные вертолетами Z-8/9/10/19 и Ми-17. При этом в 161-ю бригаду поступают новейшие вертолеты Z-20 («Поднебесная винтокрылая империя», «НВО», 17.12.21).

В артиллерийских бригадах имеются 300-мм РСЗО Туре 03, в 82-й бригаде, видимо, остаются на вооружении 152-мм буксируемые орудия Туре 66. Что касается 155-мм САУ, то в 82-й (и, очевидно, в 81-й) бригаде имеются гусеничные САУ Туре 05, в 83-й – колесные PCL-181 («Новая китайская стена из огня», «НВО», 05.08.22).

81-я и 83-я бригады ПВО имеют в своем составе по одному-два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) HQ-16 и ЗРК HQ-7, в 82-й бригаде – по одному дивизиону HQ-16, HQ-7, HQ-17 («Эволюция китайского зонтика», «НВО», 25.03.22).

Непосредственно штабу Центрального командования подчиняются 5-я разведывательная бригада и 5-я бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Кроме того, в зоне ответственности Центрального командования дислоцируется объединение, подчиняющееся напрямую штабу НОАК – это гарнизон Пекина. 1-я дивизия этого гарнизона включает 3-й (тяжелый), 4-й и 5-й (легкие), 6-й (спецназа) полки, а также церемониальную бригаду. В составе 3-й дивизии – 11-й, 13-й (спецназа) и 14-й полки охраны. Резервная дивизия ПВО Пекинского гарнизона включает пять (1-й – 5-й) полков ПВО. Также в составе гарнизона имеется 17-й полк охраны.

ЛЕТЧИКИ И ДЕСАНТНИКИ

Штаб ВВС Центрального командования расположен в Пекине.

Учебно-испытательный центр находится в двойном подчинении Центрального командования и командования ВВС НОАК и включает семь бригад. 151-я бригада (ее машины несут бортовые номера 76х2х) оснащена боевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) WD-1K и GJ-1. 170-я бригада (номера 78х1х) имеет на вооружении легкие истребители J-10 и учебные самолеты JL-9. 171-я бригада (номера 78х2х) – истребители J-11ВS, J-10, J-8B и учебные самолеты JL-9. 172-я бригада (номера 78х3х) – истребители 5-го поколения J-20 и тяжелые истребители-бомбардировщики Су-30МКК и J-16. 173-я бригада (номера 78х4х) – учебные самолеты JL-8 и JL-9. 175-я бригада (номера 78х6х) – боевые самолеты практически всех типов. 176-я бригада (номера 78х7х) – истребители 5-го поколения J-20 и истребители-бомбардировщики J-16. 177-я бригада (номера 78х8х) – тяжелые истребители J-11В.

34-я авиадивизия также находится в двойном подчинении и включает 100-й полк (номера 21хх) с транспортными и пассажирскими самолетами «Боинг-737», CRJ-200, CRJ-700, с вертолетами ЕС225, AS332L в варианте VIP. А также 102-й полк (номера В-4ххх) с самолетами «Боинг-737», Ту-154, «Лирджет-35», используемыми в интересах космической программы КНР и как самолеты радиоэлектронной разведки (РЭР) («Воздушные извозчики Поднебесной империи», «НВО», 28.01.22).

7-я авиадивизия (номера 1хх8х) включает 20-й полк с истребителями J-7II («Через тернии к пятому поколению», «НВО», 25.02.22).

13-я авиадивизия (номера 2хх4х) включает 37-й полк с транспортными самолетами Y-8C, 38-й полк с транспортными самолетами Y-7, Ил-76 и заправщиками Ил-78, 39-й полк с Ил-76. Последний, возможно, передан Западному командованию («Дикий Запад по-китайски», «НВО», 28.10.22).

19-я авиадивизия (номера 3хх0х) включает 57-й полк с J-7II.

36-я авиадивизия (номера 4хх7х) включает 107-й и 108-й полки бомбардировщиков Н-6Н/М («От красных драконов темнеет небо», «НВО», 18.03.22).

19-я авиабригада (номера 63х0х) имеет на вооружении истребители J-11В. 21-я авиабригада (номера 63х2х) – J-7II. 55-я авиабригада (номера 66х6х) – J-11 и Су-27. 43-я авиабригада (номера 65х4х), 56-я авиабригада (номера 66х7х), 70-я авиабригада (номера 68х1х) и 72-я авиабригада (номера 68х3х) – J-10 (в 56-ю бригаду им на смену поступают J-20). 106-я бригада (номера 55х3х) – бомбардировщики Н-6К/N. Бригада транспортная и спасательная (номера 55х1х, 55х4х) – транспортные самолеты Y-5, Y-7, Y-8, Y-9, вертолеты Z-8, Z-9.

Разведывательный полк (номера В-41хх) имеет на вооружении самолеты Y-8H, Y-12, Ан-30. Пилотажная группа «1 августа» оснащена самолетами J-10.

Имеется Центр хранения авиатехники (в городе Лушань), куда отправляются списанные самолеты старых типов, часть из них там же переделывается в боевые БПЛА. Можно сказать, что это «китайский Дэвис-Монтан» (американская авиабаза в городе Тусон, штат Аризона, где хранится на консервации крупнейший парк авиатехники – более 4400 единиц, а также 40 космических кораблей).

4-я зенитно-ракетная дивизия имеет в своем составе 2-й зенитно-ракетный полк с четырьмя дивизионами (предположительно 35-й, 69-й, 82-й, 112-й) ЗРК HQ-12, 11-й зенитно-ракетный полк с дивизионом (2-й) ЗРС HQ-9 и двумя дивизионами (41-й, 85-й) ЗРС С-300ПМУ, 12-й зенитно-ракетный полк с тремя дивизионами (50-й, 80-й, 84-й) ЗРС HQ-9 и 83-м дивизионом с HQ-9 или HQ-22.

5-я зенитно-ракетная дивизия имеет в своем составе 3-й зенитно-ракетный полк с 96-м дивизионом ЗРК HQ-22 и четырьмя дивизионами (51-й, 92-й, 93-й, 97-й) ЗРК HQ-2 или HQ-22, 10-й зенитно-ракетный полк с тремя дивизионами (37-й, 70-й, 95-й) ЗРК HQ-7, 13-й зенитно-ракетный полк с четырьмя дивизионами (3-й, 33-й, 56-й, 81-й) ЗРС С-300ПМУ1, 17-й зенитно-ракетный полк с двумя дивизионами ЗРС С-400.

6-я зенитно-ракетная дивизия включает 14-й и 16-й зенитно-ракетные полки, по пять дивизионов (1-й, 23-й, 49-й, 58-й, 99-й в 14-м зрп, 13-й, 52-й, 78-й, 79-й, 98-й в 16-м зрп) ЗРК HQ-2 или HQ-22 в каждом.

9-я зенитно-ракетная бригада и 17-я зенитно-ракетная бригада имеют в своем составе соответственно пять (17-й, 28-й, 44-й, 55-й, 89-й) и шесть (12-й, 15-й, 18-й, 25-й, 34-й, 87-й) дивизионов ЗРС HQ-9 («Поднебесная присматривает за небесами», «НВО», 15.04.22).

Кроме того, в зоне ответственности Центрального командования (в ее южной части) размещается единственное в НОАК объединение ВДВ – Воздушно-десантный корпус (до реформы 2017 года назывался 15-м воздушно-десантным корпусом). Он включает 127-ю, 128-ю, 130-ю, 131-ю, 133-ю и 134-ю воздушно-десантные бригады, а также бригады спецназа, поддержки и авиационную. В оперативном плане Воздушно-десантный корпус подчиняется напрямую штабу ВВС НОАК.

РЕЗЕРВ ДЛЯ ВСЕХ

Зона ответственности Центрального командования не имеет выхода к внешним границам КНР и лишь на небольшом участке выходит к побережью Бохайского залива (поэтому в составе командования нет флотских объединений). Соответственно войска Центрального командования осуществляют функцию обороны столицы (этим объясняется наличие чрезвычайно мощной группировки наземной ПВО), отрабатывают новые способы ведения боевых действий и осваивают новую технику, а также представляют собой резерв для остальных командований.

При этом с точки зрения дислокации 81-я и 82-я армейские группы являются резервом в первую очередь для Северного командования («Пекин держит лучшие войска поближе к России», «НВО», 11.11.22) с направлением на Россию и Монголию, поэтому в них преобладают тяжелые общевойсковые бригады. 83-я армейская группа является резервом в первую очередь для Восточного командования («Есть такая работа – китайскую родину воссоединять», «НВО», 07.10.22), поэтому она обладает таким уникальным в НОАК составом (пять из шести общевойсковых бригад – средние).

Пока неясно, станет ли расширение 82-й армейской группы с шести до семи общевойсковых бригад прецедентом для других армейских групп. Впрочем, крайне маловероятно, что после перевооружения всех имеющихся соединений НОАК на новую технику ее производство остановится.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.