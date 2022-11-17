Пекин держит лучшие войска поближе к России

Северное командование НОАК включает сильнейшую армейскую группировку

В результате военной реформы 2017 года («Новая Великая китайская стена», «НВО», 20.10.17) Шэньянский военный округ и часть Цзинаньского военного округа НОАК превратились в Северное командование (Северную зону боевого командования, СК) со штабом в Шэньяне. В зоне его ответственности – автономный район Внутренняя Монголия, провинции Шаньдун, Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян.

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Штаб сухопутных войск СК находится в городе Цзинань, ему подчиняются три армейские группы.

В составе 78-й армейской группы (штаб – в городе Харбин, бывшая 16-я армейская группа) имеются 48-я легкая, 115-я средняя, 8-я, 68-я, 202-я, 204-я тяжелые общевойсковые бригады, 78-я ССО, 78-я артиллерийская, 78-я инженерная, 78-я поддержки, 78-я армейской авиации, 78-я противовоздушной обороны (ПВО) бригады.

79-я армейская группа (штаб – в городе Ляоян, бывшая 39-я армейская группа) включает 119-ю, 191-ю легкие, 46-ю среднюю, 200-ю «среднетяжелую», 116-ю, 190-ю тяжелые общевойсковые бригады, 79-ю артиллерийскую бригаду, 79-ю бригаду ПВО, 79-ю бригаду спецназа, 79-ю бригаду армейской авиации, 79-ю инженерную бригаду, 79-ю бригаду поддержки.

80-я армейская группа (штаб – в городе Вэйфан, бывшая 26-я армейская группа) включает 47-ю, 138-ю, 199-ю легкие, 69-ю тяжелую, 118-ю среднюю, 203-ю «среднетяжелую» общевойсковые бригады, 80-ю артиллерийскую, 80-ю ПВО бригады, 80-ю бригаду спецназа, 80-ю бригаду армейской авиации, 80-ю инженерную бригаду, 80-ю бригаду поддержки.

Можно отметить, что 80-я армейская группа дислоцирована в провинции Шаньдун, которая отделена морем от остальной части зоны ответственности Северного командования – она примыкает к зонам ответственности Центрального и Восточного командований.

8-я, 69-я и 116-я тяжелые бригады оснащены танками Туре 96/96А и БМП Туре 86, 68-я, 190-я, 202-я и 204-я – танками Туре 99/99А и БМП Туре 04А («Китайская бронетехника выходит на мировой уровень», «НВО», 19.08.22). 190-я и 204-я бригады уже получили 122-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Туре 07 (в 190-й есть также гусеничные реактивные системы залпового огня (РСЗО) PHZ-10), в 202-й еще остаются САУ Туре 89, а 68-й – буксируемые 152-мм орудия Туре 66. 68-я и 204-я бригады имеют на вооружении 35-мм зенитные самоходные установки (ЗСУ) Туре 09, в 204-ю поступили колесные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-17А.

200-ю и 203-ю общевойсковые бригады можно назвать «среднетяжелыми», они официально считаются средними, при этом оснащены старой гусеничной техникой (танки Туре 59, бронетранспортеры (БТР) Туре 63 и Туре 89).

«Настоящими» средними бригадами являются 46-я, 115-я и 118-я, имеющие на вооружении колесные штурмовые орудия ZTL-11 и колесные БТР ZBL-08. В 118-й бригаде остаются на вооружении ЗРК HQ-7, 115-я уже получила вместо них HQ-17А.

Легкие бригады оснащены автомобильной техникой и буксируемыми орудиями («Бригады коммунистической войны», «НВО», 16.09.22).

Стандартный в целом состав имеют все три бригады армейской авиации, оснащенные вертолетами Z-8/9/10/19 и Ми-17 («Поднебесная винтокрылая империя», «НВО», 17.12.21).

Все три артиллерийские бригады СК имеют на вооружении 300-мм РСЗО Туре 03, а 78-я – еще и новейшие Туре 16. Что касается 155-мм САУ, то в 78-й и 79-й бригадах имеются гусеничные Туре 05, в 80-й – колесные PCL-181 («Новая китайская стена из огня», «НВО», 05.08.22).

Все три бригады ПВО включают по одному-два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) HQ-16 и по одному-два дивизиона ЗРК HQ-7В («Эволюция китайского зонтика», «НВО», 25.03.22).

Напрямую штабу СК подчиняются 11 пограничных бригад (с 321-й по 331-ю), четыре бригады береговой обороны (с 332-й по 335-ю), 4-я разведывательная бригада, 4-я бригада радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

КРЫЛЬЯ СЕВЕРА

Штаб ВВС Северного командования размещен в городе Шэньяне.

12-я авиадивизия (ее самолеты несут номера 2хх3х) включает 35-й полк с истребителями J-8В («Через тернии к пятому поколению», «НВО», 25.02.22). Возможно, что эта дивизия уже преобразована в 35-ю авиабригаду.

16-я авиадивизия (номера 2хх7х) включает 46-й полк с самолетами-разведчиками J-8R/FR, 47-й полк с самолетами транспортными и РЭБ Y-8C/CB/J и 48-й полк с разведывательными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) WZ-7.

1-я авиабригада (номера 61х2х) имеет на вооружении тяжелые истребители J-20А, J-11В, Су-27, 2-я авиабригада (номера 61х3х) – легкие истребители J-10, 3-я авиабригада (номера 61х4х) – истребители J-8F и истребители-бомбардировщики J-16, 15-я авиабригада (номера 62х6х) – бомбардировщики JH-7А, 31-я авиабригада (номера 64х2х) – также JH-7А, 34-я авиабригада (номера 64х5х) – легкие истребители J-10, 36-я (номера 64х7х) и 44-я (номера 65х5х) авиабригады – истребители J-7G (в 36-ю поступают J-10), 61-я авиабригада (номера 67х2х) – J-10В, 63-я авиабригада (номера 67х4х) – J-7Н, 88-я авиабригада (номера 69х9х) – J-7Е, 89-я авиабригада (номера 70х0х) – истребители J-11В, 90-я авиабригада (номера 70х1х) – штурмовики Q-5D (возможно, эта бригада уже расформирована), 91-я авиабригада (номера 70х2х) – истребители J-7II/Н, бригада транспортная и спасательная (номера 54х1х) – транспортные самолеты Y-5 и Y-7, вертолеты Z-8К и Z-9.

12-я зенитно-ракетная бригада имеет в своем составе пять дивизионов (предположительно 19-й, 22-й, 48-й, 74-й, 101-й) ЗРС HQ-9. 5-я зенитно-ракетная бригада включает четыре дивизиона (20-й, 38-й, 71-й, 116-й) ЗРС С-300ПМУ2, еще три дивизиона (8-й, 43-й, 67-й) этой ЗРС входят в состав 1-го зенитно-ракетного полка (зрп). 5-й и 8-й зенитно-ракетные полки включают по три дивизиона (5-й, 29-й, 32-й в 5-м зрп, 75-й, 76-й, 77-й в 8-м зрп) ЗРК HQ-12 («Поднебесная присматривает за небесами», «НВО», 15.04.22).

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ НЕ ПОДВЕДЕТ

Штаб Северного флота (СФ) ВМС НОАК находится в городе Циндао. В его составе – 1-я флотилия атомных подводных лодок (ПЛА), 2-я и 12-я флотилии подводных лодок (ПЛ) («Вооружаясь быстрее всех в мире», «НВО», 23.07.21), 1-я и 10-я флотилии эсминцев, 11-я и 12-я флотилии фрегатов («Поднебесная армада», «НВО», 01.10.21), флотилия катеров, флотилия минно-тральных сил, 1-я флотилия десантных кораблей.

Корабельный состав СФ включает старую атомную подводную лодку с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) пр. 092, восемь ПЛА (три пр. 091 и пять пр. 093А), 23 ПЛ (четыре старых, но еще боеспособных пр. 035G, одна гораздо более современная пр. 039 и восемь пр. 039G, а также 10 новейших ПЛ с воздухонезависимыми энергетическими установками (ВНЭУ) – четыре пр. 039А, шесть пр. 039В), авианосец «Ляонин», 16 эсминцев (четыре пр. 055 (фактически это крейсера), восемь пр. 052D, два пр. 052, два пр. 051С), 11 фрегатов (девять пр. 054А, два пр. 053Н3), 15 корветов (или малых фрегатов) пр. 056/056А, более девяти ракетных катеров (два пр. 037-IG, не менее семи пр. 022), шесть сторожевых катеров пр. 037-IS и значительное количество катеров пр. 062 и 037 («Москитный флот уходит в прошлое», «НВО», 03.09.21), 11 тральщиков (четыре пр. 082-II, два пр. 082-I, пять пр. 081А), четыре танкодесантных корабля (ТДК) (два пр. 072А, два пр. 074А).

Авиация Северного флота включает две авиадивизии, авиабригаду и авиаполк.

Во 2-й авиадивизии имеются 4-й и 6-й полки (их самолеты несут номера 9хх1 или 85х2х) с транспортными самолетами Y-8, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) KJ-200 и KJ-500, самолетами РЭБ Y-9GB. А также 5-й полк (номера 9хх3 и 9хх6) с самолетами-амфибиями SH-5 (возможно, уже списаны), вертолетами Z-8 и Z-9.

В 5-й авиадивизии имеется 13-й полк (номера 82х7х) с бомбардировщиками JH-7А и 15-й полк (номера 83х5х) с истребителями-бомбардировщиками J-8F и учебными самолетами JL-9. Бывший 14-й полк этой дивизии стал отдельной 14-й авиабригадой (номера 82х5х) с JH-7А («От красных драконов темнеет небо», «НВО», 18.03.22).

Кроме того, имеется полк ДРЛО с самолетами KJ-200 и КJ-500 и транспортными Y-8 и Y-9 («Воздушные извозчики Поднебесной империи», «НВО», 28.01.22).

Морская пехота СФ включает 5-ю и 6-ю бригады.

СОЮЗНИКИ ЗА РЕЧКОЙ

Хэйлунцзян («река Черного дракона») – это китайское название реки Амур. То же название носит находящаяся на правом берегу Амура китайская провинция (именно на нее приходится большая часть российско-китайской границы).

В провинции Хэйлунцзян дислоцирована 78-я армейская группа – единственная в сухопутных войсках НОАК, имеющая в своем составе три тяжелые общевойсковые бригады с танками Туре 99/99А, и одна из двух армейских групп, в которую входят четыре тяжелые бригады (вторая – 71-я армейская группа Восточного командования, но там все бригады оснащены танками Туре 96/96А). Есть, правда, 82-я армейская группа Центрального командования, в которой тоже четыре тяжелые бригады, при этом две или три – с танками Туре 99/99А, но 82-я – нестандартная группа, в ней не шесть, как в остальных, а семь общевойсковых бригад.

Таким образом, 78-ю армейскую группу можно считать сильнейшей в сухопутных войсках НОАК, особенно учитывая наличие в ее артиллерийской бригаде новейших сверхдальнобойных РСЗО Туре 16. Почему сильнейшая китайская армейская группа размещена около границы с Россией – вопрос даже не риторический, а почти неприличный («Готов ли Восточный округ стоять насмерть», «НВО», 17.12.20).

Естественным резервом для 78-й армейской группы является 79-я армейская группа (еще две тяжелые бригады, в том числе одна с Туре 99). Но сейчас основное направление для 79-й группы – корейское. При этом кто именно рассматривается там в качестве основного противника – вопрос крайне неоднозначный. Официально, конечно, это южнокорейская армия и американская 8-я полевая армия, размещенная в Республике Корея («Две Кореи на чашах военных весов», «НВО», 21.10.22). Но на самом деле вполне вероятно, что основной противник – Корейская народная армия («Китайские виды на Северную Корею», «НВО», 30.09.22).

80-я армейская группа, как было сказано выше, географически изолирована от остальной части СК и скорее является резервом для Восточного командования («Есть такая работа – китайскую родину воссоединять», «НВО», 07.10.22). Именно поэтому она самая слабая в Северном командовании. В качестве компенсации СК имеет в качестве резерва две очень мощные армейские группы Центрального командования – 81-ю и 82-ю (они будут рассмотрены в соответствующей статье).

В целом все десять тяжелых общевойсковых бригад НОАК и один тяжелый полк, оснащенные танками Туре 99/99А, нацелены на Россию и Монголию (возможно, еще на Корею). Задавать по этому поводу какие-либо вопросы, видимо, вообще нет смысла.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.