Корейско-корейский пат

Раскол между Севером и Югом усиливается разницей позиций по украинским событиям

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) выразила полную поддержку российскому народу, «который защищает свой суверенитет и будущее в борьбе с империалистами». Об этом говорится в поздравительной телеграмме северокорейского лидера по случаю Дня России 12 июня. Ким Чен Ын написал, что борьба российского народа против усиливающейся угрозы со стороны враждебных сил входит в переломную фазу. «Наш народ выражает полную поддержку и солидарность народу России, который стремится к осуществлению священного дела защиты суверенных прав и интересов развития России против своеволия и произвола империалистов», – приводит текст телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пожелав россиянам процветания, развития и победы, а президенту РФ Путину – «крепкого здоровья и больших успехов в его ответственной работе», Ким Чен Ын отметил, что дружба между народами КНДР и России стала «ценным стратегическим имуществом» и что он готов и дальше укреплять добрососедские отношения и стратегическое сотрудничество между Пхеньяном и Москвой.

В январе сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии страны, заявила, что Северная Корея «всегда будет стоять в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны».

Ее заявление приводило ЦТАК. Тогда же Ким Ё Чжон осудила поставки киевскому режиму американских танков и боевых машин пехоты, указав, что это является «гнусным шагом». Она выразила уверенность, что американская бронетехника «дотла сгорит и превратится в металлолом перед непреклонным боевым духом и мощью героической армии».

ГЛАВНЫЙ ВИНОВНИК

По мнению Ким Ё Чжон, «главным виновником», доводящим ситуацию на Украине «до опасной грани», выступает Вашингтон. США хотят «достичь своей гегемонистской цели путем расширения опосредованной войны, направленной на уничтожение России», а мир без США «будет более светлым, безопасным и спокойным, чем сейчас», заключила она.

По сути, январское заявление Ким Ё Чжон стало ответом на сделанные Вашингтоном в декабре 2022 года обвинения в адрес Пхеньяна насчет поставок оружия Москве, сделанные без каких-либо доказательств.

Между тем в июне 2023 года Вашингтон сделал очередное заявление, на сей раз о том, что «Россией возобновлена поставка нефти на территорию Северной Кореи», что, по мнению заявителя, противоречит международному режиму санкций, закрепленному ООН. «США опасается того, что Северная Корея увеличивает объем своих планов о поставках большего количества бронетехники на территорию России», – говорится в документе Государственного департамента США. Северокорейские арсеналы «переполнены советским вооружением», причем число артиллерийских систем советского происхождения превышает 21 тыс. стволов.

Обвинения в адрес Москвы и Пхеньяна сыплются как из рога изобилия, а их цель, похоже, – отвести внимание мирового общественного мнения от других фактов. А именно – что США начали сами начали вывоз со складов на юге Корейского полуострова накопленных там оружия и боеприпасов на случай войны с НДРК. Имущество направляется на западноевропейские базы, изрядно опустевшие по причине поставок оружия и боеприпасов киевского режиму. Более того, Вашингтон склоняет Сеул самому начать поставки вооружений на Украину.

Очевидно, что действия России по линии специальной военной операции (СВО) не несут никакой угрозы Республике Корея (РК), как официально именуется государство на юге Корейского полуострова. Более того, правительство в Сеуле старается поддерживать хорошие отношения с Москвой, поскольку считает, что та в состоянии внести весомый вклад в предотвращение очередного перехода противостояния между Севером и Югом некогда единой страны в горячую стадию.

Между тем РК на протяжении почти 70 лет после окончания корейской войны 1950–1953 годов находится в постоянном ожидании новой войны против мощнейшей армии КНДР. При помощи стран НАТО, и прежде всего США, Южная Корея создала не менее мощные собственные Вооруженные силы («Южная Корея как новый «арсенал демократии», «НВО», 19.05.23).

НАЗЕМНАЯ МОЩЬ

Сухопутные войска РК делятся на Силы центрального подчинения (то есть прямого подчинения Генштабу), а также Командование наземных операций и Оперативное командование.

Силы центрального подчинения включают семь командований: Ракетное, Воздушных операций (в его составе 1-я и 2-я авиационные бригады), Обороны столицы (имеет в своем составе 52-ю и 56-ю дивизии территориальной обороны, 122-ю группу связи, 1-ю бригаду противовоздушной обороны (ПВО), 1113-ю инженерную группу), Силы специальных операций (ССО, включают 1-ю, 3-ю, 5-ю (миротворческую), 7-ю, 9-ю, 11-ю, 13-ю воздушно-десантные бригады, 707-й батальон ССО), Мобилизационное (включает 60-ю, 66-ю, 72-ю, 73-ю, 75-ю пехотные мобилизационные дивизии), Транспортное, Учебное.

Основные силы сосредоточены в Командовании наземных операций (включает семь корпусов и части армейского подчинения: 36-ю пехотную дивизию территориальной обороны, 6-ю артиллерийскую бригаду, 1101-ю, 1173-ю инженерные группы, 1-е командование поддержки).

Корпус обороны столицы имеет в своем составе 17-ю, 30-ю, 33-ю, 51-ю пехотные дивизии, артиллерийскую и 100-ю связи бригады, 1175-ю инженерную группу, 700-й полк спецназа.

1-й армейский корпус (АК) имеет в своем составе 1-ю, 9-ю, 25-ю пехотные, 11-ю ПВО дивизии, 2-ю и 30-ю бронетанковые, 1-ю артиллерийскую, 1-ю инженерную, 1-ю транспортную бригады, 101-ю связи группу, 701-й спецназа, 301-й безопасности полки.

2-й АК имеет в своем составе 7-ю и 15-ю пехотные дивизии, 3-ю бронетанковую, 2-ю артиллерийскую, 2-ю инженерную, 2-ю транспортную бригады, 102-ю связи группу, 702-й спецназа, 302-й безопасности полки.

3-й АК имеет в своем составе 12-ю и 21-ю пехотные дивизии, 20-ю бронетанковую, 3-ю артиллерийскую, 3-ю инженерную, 3-ю транспортную бригады, 103-ю связи группу, 703-й спецназа, 303-й безопасности полки.

5-й АК имеет в своем составе 3-ю, 5-ю, 6-ю и 28-ю пехотные, 1-ю и 5-ю бронетанковые, 5-ю артиллерийскую, 5-ю инженерную, 5-ю транспортную бригады, 105-ю связи группу, 705-й спецназа, 305-й безопасности полки.

7-й маневренный корпус имеет в своем составе 2-ю дивизию сил быстрого реагирования (СБР), «столичную», 8-ю и 11-ю механизированные дивизии, 7-ю артиллерийскую, 7-ю инженерную бригады, 107-ю группу связи.

8-й АК имеет в своем составе 22-ю и 23-ю пехотные дивизии, 12-ю артиллерийскую, 102-ю бронетанковую бригады, 108-ю связи, 1170-ю инженерную группы.

Кроме того, имеется 2-е оперативное командование, оно включает 31-ю, 32-ю, 35-ю, 37-ю, 39-ю, 50-ю, 53-ю дивизии территориальной обороны, 12-ю связи, 1115-ю, 1117-ю, 1118-ю и 1120-ю инженерные, 51-ю, 52-ю, 53-ю транспортные группы.

На вооружении Сухопутных войск имеется не менее 30 тактических ракет (ТР) «Хюнму-1» мобильного базирования, до 100 ракет «Хюнму-2А» шахтного базирования. Кроме того, все реактивные системы залпового огня (РСЗО) могут использоваться как пусковые установки (ПУ) для американских ТР АТАСМS.

Основу танкового парка составляют танки К1, созданные под сильным влиянием американского М1 «Абрамс». Имеется 1027 К1 (подобен первому варианту М1) и 434 К1А1/2 (сходны с М1А1/А2). Кроме того, создан танк К2, который в самой Южной Корее называют лучшим в мире, их имеется 206. К современным танкам также относятся 43 российских Т-80У. Остаются на хранении до 1111 крайне устаревших американских танков М48 и до 531 совсем старых танков М47.

Имеется значительное количество современных боевых машин пехоты (БМП): 67 российских БМП-3, до 1956 собственных К200 и не менее 466 К21. На вооружении и хранении – около 2 тыс. бронетранспортеров (БТР): 420 американских М113, 300 шведских Bv 206, 275 собственных КМ-900 (копии итальянского «Фиат-6614») и до 600 К806/808.

Основу самоходной артиллерии составляют отечественные 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) К9. Их имеется до 1200. Также на вооружении состоят 1042 штуки 155-мм САУ К55А1 (местная лицензионная копия американской М109А2) и до 800 штук САУ EVO-105, которые создаются путем установки гаубицы М101 в кузов армейского грузовика.

Буксируемые орудия – до 1988 американских 105-мм М101 и их местных копий КМ101, до 530 пушек КН-178 (местный модернизированный вариант той же М101), до 988 американских М114 и 860 их местных глубоко модернизированных вариантов КН-179 (155 мм).

Имеется значительное количество минометов: до 4 тыс. КМ-29 (81 мм), самоходные К281А1 (81 мм на шасси БМП К200), самоходные К242 (также на К200) и 500 единиц К532 (на Bv206), 1840 штук М-30 (107 мм).

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) включают 156 отечественных К136/А1 (130 мм) и 218 К239, 58 американских MLRS М270/А1 (227 мм).

Войсковая ПВО имеет в своем составе 114 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) К-SAM «Чунма», до 3 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) (60 американских «Ред Ай» и 133 «Стингер», 350 английских «Джавелин», 406 французских «Мистраль», 50 российских «Игла», до 2 тыс. отечественных «Чирон»). А также более 300 собственных зенитных самоходных установок (ЗСУ) на шасси БМП К200 – 140 штук К263А1 «Чунгун» (20 мм), 176 штук К30 «Бихо» (30 мм), и около 200 зенитных орудий – 60 американских M167 «Вулкан» (20 мм), 36 швейцарских GDF-003 (35 мм) и 80 шведских L/60 и L/70 (40 мм).

Армейская авиация и авиация полиции насчитывают от 28 до 75 американских боевых вертолетов AH-1F «Кобра» и 36 машин АН-64Е, свыше 500 многоцелевых и транспортных вертолетов – от 128 до 282 машин «Хьюз-500МD», 38 машин CH-47D, от 101 до 110 машин UH-60P, 12 машин Bo-105, 142 машины KUH-1, три Ми-17, три «Белл-212», три «Белл-412» (Во-105 – немецкого производства, Ми-17 – российского, KUH-1 – местного, остальные – американского). До 116 американских UH-1H находятся на хранении.

СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ

На вооружении ВВС РК состоит более 500 боевых самолетов. Истребители производства США представлены 40 F-35А, 59 F-15K и 167 F-16. Также имеются собственные: 61 FA-50, плюс 19 легких штурмовиков КА-1. Также имеются 134 американских истребителя устаревших моделей F-4 и F-5.

Действия фронтовой авиации обеспечивают четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) на базе пассажирского «Боинг-737» и четыре заправщика КС-330.

Транспортные самолеты: 12 американских С-130 и 4 МС-130К, 20 испанских CN-235M, 9 Ан-2 (для переброски групп диверсантов), плюс 5 авиалайнеров для перевозки командного состава.

Учебная авиация представлена 88 реактивными Т-50 и 107 винтовыми КТ-1 собственной разработки. Вертолеты в основном американские: 3 S-92A, 3 Bell-412EP, 8 VH-60, 5 НН-47D, 18 НН-60Р. Также имеется пара французских AS332L и 7 российских Ka-32.

Наземную ПВО составляют 8 батарей (64 ПУ) американской зенитной ракетной системы (ЗРС) «Пэтриот», 18 батарей отечественной ЗРС КМ-SAM «Чонгун» (72 ПУ) и до 7 батарей «Чонгун-2» (до 28 ПУ). Еще 28 батарей (168 ПУ) американского ЗРК «Усовершенствованный Хок» находятся на хранении.

МОРСКАЯ МОЩЬ

Подводный флот ВМС РК включает 18 немецких подводных лодок, закупленных в Германии либо собранных по лицензии. Все 12 эсминцев – собственной постройки. Фрегаты типа «Улсан» (две единицы, еще пять в отстое) устарели. На замену им построено шесть фрегатов типа «Инчхон», начато строительство кораблей по усовершенствованному проекту типа «Дэгу» (сейчас имеется шесть, всего будет восемь), они вооружены ракетами «Хюнму-3».

Имеется пять корветов типа «Пхохан» (еще семь в отстое), 18 корветов типа «Юн Юнха». Все корветы вооружены противокорабельными ракетами (ПКР). Начато строительство серии штурмовых катеров «Чамсури-211» (уменьшенный вариант корветов «Юн Юнха»), сейчас имеется пять таких катеров, всего будет построено 16. Они оснащены морским вариантом РСЗО К136.

Охрану территориальных вод и побережья осуществляют примерно 35 сторожевых катеров типа «Чамсури» (еще до 50 в отстое), а также Береговая гвардия, в составе которой имеются 39 патрульных кораблей и 43 сторожевых катера.

Минно-тральные силы включают минные заградители «Нампо» и «Вонсан», шесть итальянских тральщиков типа «Леричи» (местное название «Ганчжон»), четыре тральщика собственной постройки типа «Янъян».

Десантные силы имеют в своем составе два десантных вертолетоносных корабля-дока (ДВКД) типа «Докдо» (иногда классифицируются как универсальный десантный корабль – УДК), четыре танкодесантных корабля (ТДК) типа «Го Чжун Бон» и четыре типа «Чон Ван Бон». А также пять десантных кораблей на воздушной подушке (ДКВП): три проекта 12061 «Мурена», два типа «Солгэ-1». ДКВП «Мурена» – российской постройки, все остальные корабли и ДКВП – собственной.

Авиация ВМС и Береговой гвардии вместе насчитывает 27 патрульных и транспортных самолетов и сотню вертолетов. Морская пехота включает 1-ю дивизию (в ее составе – 2-я, 3-я, 7-я бригады, 1-я артиллерийская бригада), 2-ю дивизию (1-я, 5-я, 8-я бригады, 2-я артиллерийская бригада), 6-ю и 9-ю бригады. На вооружении до 70 танков (50 машин К1А1, 14 машин М48), 231 американских амфибийных БТР AAV-7A1 и 51 LVTP-7, буксируемые орудия КН-179 (155 мм).

МЕЖКОРЕЙСКИЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАТ

В целом Республика Корея за последние 20 лет создала первоклассную армию. В производстве находятся многочисленные высококачественные образцы вооружений и техники. Это обеспечивает ВС РК возможность отразить удар со стороны КНДР («Северная Корея: недоедим, но вооружимся», «НВО», 29.07.22). Однако, с другой стороны, ВС РК не способны захватить КНДР с ее идеологией чучхе («опоры на собственные силы»). То есть два корейских государства в военном отношении находятся в состоянии стратегического пата. При этом нельзя исключать такого развития ситуации, при котором украинские события изменят баланс сил в мире, что, в свою очередь, приведет к неким переменам и на Корейском полуострове.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.