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ЦАМТО

СКР "Ладный" ЧФ после ремонта вышел в море для проведения испытаний корабельных систем и механизмов

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Сторожевой корабль «Ладный»
Сторожевой корабль «Ладный».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Д. Гетманенко

ЦАМТО, 31 мая. Сторожевой корабль (СКР) "Ладный" Черноморского флота (ЧФ) вышел в море в рамках завершения испытаний корабельных систем и механизмов, а также комплексов вооружения после окончания плановых ремонтных работ.

В море экипаж выполнит комплексную проверку оборудования и механизмов всех боевых частей корабля, проведет испытания главной энергетической установки корабля на максимальных режимах работы и маневрирования, проведет тренировки по борьбе за живучесть.

Также во взаимодействии с береговыми станциями будут проверены системы приема и передачи данных для комплексов вооружения корабля.

После возвращения в пункт базирования экипаж сторожевого корабля "Ладный" приступит к сдаче курсовых задач и вводу корабля в состав сил постоянной готовности Черноморского флота, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

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