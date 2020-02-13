Командующему ВМС Таиланда показали в Новороссийске российский фрегат с "Калибрами"

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Командующий ВМС Таиланда Луечай Руддит посетил Новороссийскую военно-морскую базу, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота РФ.

"В Новороссийске делегация Королевских ВМС Таиланда посетила фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович", - говорится в сообщении флота, поступившем в "Интерфакс" в среду.

На территории учебного полигона Новороссийской военно-морской базы для делегации ВМС Таиланда продемонстрировали элементы боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота.

Руддит находится в России с шестидневным визитом, который предполагает посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.

В Санкт-Петербурге Руддит провёл переговоры с главкомом ВМФ РФ Николаем Евменовым и посетил Военный учебно-научный центр ВМФ РФ.

"Адмирал Григорович" - современный российский фрегат, оснащенный крылатыми ракетами большой дальности "Калибр". Регулярно выполняет задачи в составе российской эскадры в Средиземном море. Наносил удары "Калибрами" по боевикам в Сирии.