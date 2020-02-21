Российские корабли, участвовавшие в операции в Сирии, провели учебный бой в Черном море

Москва. 20 февраля. ИНТЕРФАКС - Корабельная ударная группа Черноморского флота (ЧФ) провела учебный морской бой в акватории Чёрного моря, сообщил официальный представитель флота Алексей Рулёв.

"Отряд кораблей ЧФ провёл учение по уничтожению группы кораблей условного противника в морских полигонах Чёрного моря", - сказал Рулёв.

Корабельная ударная группа в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Вышний Волочок" и ракетного катера "Р-60" вышла в море для проведения подготовительных и зачётных артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. "По замыслу учения отряд кораблей условного противника произвёл массированный запуск крылатых ракет по отряду кораблей Черноморского флота", - сообщил представитель флота.

Боевые расчёты противовоздушной обороны фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс "Штиль-1". Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками. Затем в рамках учения экипажи кораблей выполнили подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским целям. В качестве кораблей условного противника были использованы буксируемые щиты-мишени. Артиллерийские расчёты кораблей провели стрельбы по плавающим минам и светящимся авиационным бомбам, сброшенным на парашютах с самолётов морской авиации и ПВО ЧФ.

Учение носило плановый характер.