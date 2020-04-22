Войти
Известия.ru

В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй

235
1
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Сторожевик «Ладный» вновь готов к борьбе с подводными и надводными кораблями противника

В строй после ремонта возвращается ветеран Черноморского флота — сторожевик «Ладный». Корабль должен выйти в море уже в середине мая. Он считается одним из самых возрастных в отечественном ВМФ — срок его службы начался в 1981 году. На боевом счету «ветерана» — охрана гражданских конвоев в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, борьба с пиратами в Атлантике и патрулирование побережья Сирии. Эксперты отмечают, что сторожевик по-прежнему опасен для подводных лодок и кораблей противника.

Надежный «Ладный»

В соответствии с планом сторожевой корабль (СКР) проекта 1135 «Ладный» должен выйти в море уже в середине мая, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. В ходе ремонта на нем поменяли маршевые двигатели, которые исчерпали свой ресурс. Сейчас завершается наладка главной энергетической установки и ведутся заключительные работы по полному восстановлению походной готовности. Помимо этого были внесены некоторые изменения в конструкцию корпуса. По окончании ремонта СКР вернется в 30-ю дивизию надводных кораблей ЧФ. Корабль находится в доках с конца 2016 года.

Военные моряки всегда ценили сторожевики этого проекта за хорошие мореходные качества и условия обитаемости, объяснил «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— «Ладный» после смены газотурбинных двигателей прослужит еще несколько лет, пока на флоте в достаточном количестве не появятся новые корабли этого класса, — уверен эксперт. — СКР имеет противолодочный комплекс вооружения, который хорошо борется с субмаринами противника. В его составе — буксируемая глубоководная акустическая станция, противолодочные бомбы, торпеды и ракеты. Последние позволяют моментально нанести удар по подводной лодке даже в том случае, если она будет обнаружена на удалении в десятки километров. В СССР боеприпасы оснащались ядерными боеголовками.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Источник изображения: iz.ru

Сторожевики этого проекта несли основную нагрузку по охране морских рубежей страны в 1980–1990-х годах, рассказал военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Они зарекомендовали себя очень надежными, — рассказал специалист «Известиям». — Время показало, что конструкция кораблей проекта 1135 «Буревестник» имела большой модернизационный задел. На их базе были разработаны сторожевики для пограничников и экспортные фрегаты. Серия отечественных фрегатов проекта 11356 с головным кораблем «Адмирал Григорович» является глубокой переработкой еще советских СКР.

Сторожевики проекта 1135 считаются одними из самых красивых кораблей ВМФ. При проведении военно-морских парадов им всегда отводили важную роль. «Ладный» несколько лет подряд завершал церемонию прохода кораблей в бухте Севастополя. Причем СКР предоставляли почетное право эффектно закончить торжественную церемонию — выстрелить по ее окончании ракетами. В мае 1995 года «Ладный» посещал Санкт-Петербург, где участвовал в международном военно-морском параде, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Путь «Буревестника»

Для ВМФ СССР начиная с 1968 года было построено более 30 кораблей проектов 1135 и 1135М. Два сторожевика — «Ладный» и «Пытливый» — продолжают нести службу в ЧФ в одной дивизии с новейшими фрегатами проекта 11356 «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров». Их возраст уже подходит к 40-летнему рубежу, но они по-прежнему представляют собой серьезную военную силу.

«Ладный» в ВМФ всегда считали коренным крымчанином, так как он был построен на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. В 1987 году СКР участвовал в международной операции по охране судоходства и организации конвоев гражданских судов в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Служить пришлось в самых напряженных условиях. «Танкерная война» двух арабских стран, в ходе которой они топили нефтеналивные суда друг друга, в то время обострилась. Во время конфликта иранские катера обстреляли советский сухогруз «Иван Коротеев», а танкер «Маршал Чуйков» подорвался на мине. Только своевременное появление кораблей ВМФ обезопасило судоходство отечественных плавсредств.

Сторожевой корабль «Ладный»

Источник изображения: Фото: ТАСС/Д. Гетманенко

В августе 2009 года морякам «Ладного» пришлось встретиться с пиратами. СКР в составе группы кораблей ЧФ вышел из Севастополя и направился в Балтийск для участия в учениях «Запад-2009». Во время перехода сторожевик получил приказ изменить курс и отправиться на поиски сухогруза Arctic Sea с российским экипажем. На момент начала поисков было известно, что корабль бесследно исчез в Атлантическом океане недалеко от побережья Португалии.

Через несколько дней «Ладный» обнаружил сухогруз в 300 милях от островов Зеленого мыса и высадил на него досмотровую группу. По данным следствия, Arctic Sea захватили восемь граждан Эстонии, Латвии и России — все они были арестованы. Членов экипажа сухогруза перевели на СКР, где им была оказана медицинская помощь.

В 2015 году «Ладный» отправился в Средиземное море, где вошел в состав постоянного соединения ВМФ России. В ходе этого похода он принимал участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие – 2015».

Сторожевой корабль «Ладный»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Главное оружие СКР — универсальный ракетный комплекс «Раструб-Б», способный поражать не только субмарины, но и надводные корабли противника. Также на его борту есть торпедные аппараты и противолодочные реактивные бомбометы. ПВО корабля обеспечивают два зенитно-ракетных комплекса ближнего действия «Оса-М». Артиллерия представлена двумя двухорудийными 76,2-мм установками. Они способны поражать наземные, надводные и воздушные цели на дистанции до 15 км.

«Ладный» — не единственный корабль, который в нынешнем году после ремонта вернется в состав ЧФ. К 9 мая встанет в строй гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Москва». В доках флагман ЧФ находился с 2018 года. В июне 2019-го он ненадолго выходил в море для тестирования механизмов. Сейчас на корабле завершаются работы по полному восстановлению походной готовности. Ожидается, что летом крейсер отправится в Средиземное море, где войдет в состав постоянного соединения ВМФ России.


Алексей Рамм, Богдан Степовой

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Китай
Латвия
Португалия
Россия
Сирия
Эстония
Продукция
Оса-АКМ
Компании
Залив СЗ
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
Военные учения
Медицина
ЧФ
Ядерный щит
Похожие новости
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
24.10.2017
Россия в эпоху гибридных войн
13.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
07.10.2015
США против России: как будет выглядеть война между двумя самыми грозными армиями в мире ("Military Times", США)
20.08.2014
Возвращение в Черное море
1 комментарий
№1
22.04.2020 01:58
наблюдал как-то на параде в Севастополе как раструб запущенный с него сделал зигзаг и упал в море, хорошо хоть туда.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.04 04:50
  • 20
"Роскосмос" с лета начнет поставку аппаратов ИВЛ в российские больницы
  • 22.04 04:47
  • 4
Северный флот в 2021 году получит дизельную подлодку, оснащённую "Калибрами" - командующий СФ Моисеев
  • 22.04 02:21
  • 1
Эксперт оценил перспективы создания электрических самолетов в России
  • 22.04 01:58
  • 1
В бой идут черноморские старики: «ветеран» флота возвращается в строй
  • 22.04 01:08
  • 1
The Drive (США): правительство РФ заявило, что направило новые танки Т-14 в Сирию для проведения боевых испытаний
  • 22.04 01:03
  • 1
Не сварилось: куда исчезли 2 млрд рублей на строительство ракет «Ангара»
  • 22.04 00:58
  • 1
Ударные дроны: РФ отстает даже от Ирана
  • 21.04 22:29
  • 3
Комментарии американских читателей: увидели русский самолет — и сразу заиками сделались (Fox News, США)
  • 21.04 22:22
  • 2
Татарстан получит 80% наследия чемпионата WorldSkills-2019
  • 21.04 21:39
  • 2
В НПО Лавочкина предложили технические решения для посадки аппарата на межзвездные объекты
  • 21.04 21:30
  • 620
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 21.04 20:16
  • 5
Противники мнимые и реальные
  • 21.04 20:10
  • 169
Корабль SpaceX лопнул
  • 21.04 18:50
  • 4
Почему ВМФ отказался строить суперэсминцы
  • 21.04 17:48
  • 23
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро