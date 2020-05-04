Черноморский флот РФ назвал состав эскадры в Средиземном море

Москва. 1 мая. ИНТЕРФАКС - В составе группировки ВМФ России в Средиземном море действуют несколько новых кораблей, сообщил в пятницу Черноморский флот (ЧФ).

"Для экипажей патрульного корабля "Дмитрий Рогачёв" и корабля противоминной обороны "Иван Антонов" это первый поход в Средиземное море для выполнения задач в составе постоянной группировки ВМФ со дня приёма кораблей в состав флота", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

По данным ЧФ, также в составе российской эскадры в Средиземном море находятся оснащенные высокоточным оружием - фрегат "Адмирал Григорович" и малый ракетный корабль "Орехово-Зуево".

Эти корабли провели в Средиземном море учение по противоминной разведке и преодолению условных минных заграждений. В ходе учения корабли форсировали условный район с минной опасностью и уничтожили артиллерией макеты плавающих мин.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре 2019 года российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе.