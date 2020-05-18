С прицелом на юг: каким станет Черноморский флот после переоснащения

Из коллекции кораблей советской постройки он превращается в современное боевое объединение

Черноморскому фллоту РФ 13 мая 2020 года исполнилось 237 лет. Сейчас он находится на этапе активного развития и оснащения, заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. По его словам, это обусловлено необходимостью «не допустить угроз в адрес России с морских направлений на юге» — в итоге флот будет самодостаточным и сбалансированным по составу своих сил и средств. При этом источники «Известий» в военном ведомстве заявили, что уже в ближайшее время планируется завершить первый этап модернизации Черноморского флота. Как будет развиваться морской щит России на южном направлении и какие угрозы будет способен отразить ЧФ после переоснащения, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Пока большая часть сил Черноморского флота базировалась в Севастополе, который находился под украинским управлением, у флота в этом городе будущего не было. Любая киевская власть умело ликвидировала любые усилия России по обновлению сил флота, базировавшихся в Крыму. Командованию ВМФ России приходилось прикладывать огромные усилия по поддержанию в строю текущего корабельного состава.

Следствием этого, в частности стал затянувшийся ремонт подводной лодки Б-380. Если её «сестры» — сейчас уже либо воспоминания, либо памятники, то к восстановлению Б-380 командование ВМФ прилагало огромные усилия — чтобы в составе ЧФ была не одна лодка, а две.

С другой стороны Россия вкладывала серьезные средства в создание нового пункта базирования в Новороссийске. События весны 2014 года эту ситуацию изменили. Началось массированое обновление военной техники и вооружения, восстановление инфраструктуры базирования ЧФ, создание новых воинских частей. В кратчайшие сроки на территории Крыма была сформирована многовидовая группировка Вооруженных сил России, способная защитить территорию полуострова со всех направлений и от любых противников.

На первом этапе

За последние годы ЧФ получил шесть подводных лодок, по три фрегата и малых ракетных корабля. Причем все они несут на борту ракетный комплекс «Калибр». Также флот пополнился двумя патрульными кораблями и двумя тральщиками. Если ранее ЧФ был музеем кораблей советской постройки, то сегодня — это выставка достижений судостроительной промышленности России.

[srcimg]https://iz.ruhttps://cdn.iz.ru/sites/default/files/inline/1477a5052b757a00f8024adac763f.jpeg[/srcimg] Патрульный корабль «Павел Державин» Источник изображения: Фото: mil.ru

Советский Черноморский флот состоял в основном из кораблей и судов, построенных на заводах в Николаеве, Керчи и Феодосии. Новые современные корабли ЧФ строились на заводах России. Теперь же к строительству вернулась и верфь «Залив» в Керчи. На этом заводе для флота вовсю ведется строительство патрульных и малых ракетных кораблей. А в 2020 году в состав ЧФ войдет патрульный корабль «Павел Державин». Он станет первым построенным на «Заливе» военным кораблем новейшего времени, а также первым построенным для Черноморского флота военным кораблем на верфях Крыма. ЧФ восстановил свою морскую ударную авиацию и существенно усилил береговые ракетные войска.

Таким образом первый этап обновления можно считать завершенным. Флот получил массу новых кораблей и других видов военной техники, произвел формирование ряда частей и подразделений.

Печальным следствием усиления корабельного состава ЧФ стал вывод в 2020 году из состава флота двух кораблей советской постройки. И если, увы, «Керчь» проекта 1134Б, считающийся одним из самых красивых боевых кораблей Советской эпохи, в настоящее время разбирается на иголки в дальнем углу Северной бухты Севастополя, то сторожевой «Сметливый» должен стать кораблем-музеем. А из экипажа «Сметливого» сформирован экипаж его сменщика — корвета «Ретивый».

Меркурий для ЧФ

В ходе второго этапа флот получит три новых сторожевых корабля семейства 20380. Первый из них — «Ретивый» — войдет в состав флота в этом году. За ним последуют сторожевые корабли «Строгий» и «Меркурий». Причем «Меркурий» станет первым кораблем нового семейства корветов проекта 20386.

Это будет корабль нового поколения, с так называемым трансформенным отсеком, боевые возможности которого смогут меняться в зависимости от решаемых задач. Исходя из них в этом отсеке будут размещаться те или иные боевые модули. В дальнейшем семейство корветов проекта 20386 «Меркурий» станет одной из основ российского океанского флота. В составе ВМФ России давно не было кораблей с этим именем. Примечательно, что указом императора Николая I было велено всегда иметь в боевом составе корабль с этим героическим именем.

[srcimg]https://iz.ruhttps://cdn.iz.ru/sites/default/files/inline/TASS_39021555_0.jpg[/srcimg] Спуск на воду ракетного корвета проекта 20380 «Ретивый» в Санкт-Петербурге Источник изображения: Фото: ТАСС/Ковалев Петр

В ближайшие несколько лет флот также пополнят четыре патрульных и ряд малых ракетных кораблей (до 10 штук), таких как проекта 21631 «Буян-М» и проекта 22800 «Каракурт».

В дальнейшем флот укомплектуют и рядом крупных кораблей, таких как фрегаты проекта 22350 типа «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». В ближайшее десятилетие не менее двух таких фрегатов пополнят Черноморский флот.

Планировавшаяся закладка на верфи «Залив» в Керчи двух универсальных десантных кораблей «Владивосток» и «Севастополь» из-за пандемии перенесена. Но можно уверенно говорить, что их закладка в 2020 году состоится, и через несколько лет на рейде Севастополя будет стоять большой корабль с именем этого города на борту. Не исключено, что ЧФ также получит один из застрявших на заводе «Янтарь» в Калининграде фрегатов проекта 11356, старшие братья которого уже служат на ЧФ.

Возвращение в Средиземноморье

В 2013 году была возрождена Средиземноморская эскадра России. С началом операции Вооруженных сил РФ в Сирии произошло возрождение пункта базирования в порту Тартус. Российский флот получил удобную базу, опираясь на которую можно проводить операции в водах Средиземного и Красного морей, а также в водах Атлантики и Индийского океана.

В последующие годы состав эскадры был представлен силами всех флотов РФ. Но сейчас основу её сил составляют именно корабли Черноморского Флота. Все-таки из Севастополя в Средиземное море идти явно ближе, чем из Североморска или даже Владивостока.

[srcimg]https://iz.ruhttps://cdn.iz.ru/sites/default/files/inline/RIAN_2952194.HR_.ru_.jpg[/srcimg] Головной сторожевой корабль (фрегат) Черноморского флота РФ «Адмирал Григорович» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Василий Батанов

Недавно в Средиземном море состоялись учения, в которых участвовали фрегат «Адмирал Григорович», МРК «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и тральщик «Иван Антонов». Эти манёвры примечательны тем, что в них принимали участие корабли, построенные уже в наше время.

Сегодня в составе Средиземноморского соединения — потомка знаменитой 5-й эскадры Советского ВМФ — находятся порядка 10 боевых кораблей и подводных лодок. В случае необходимости его состав может быть удвоен за счет сил флота, базирующихся в Севастополе и Новороссийске.

Одновременно с усилением флота произошло и изменение его задач. Раньше ЧФ мог по сути демонстрировать флаг в ходе редких походов в акватории Средиземного моря и проводить ограниченные, хотя и успешные, операции вроде морской части принуждения Грузии к миру в 2008 году или эвакуации гражданского населения из зоны Грузино-абхазского конфликта 1992–1993 годов. Теперь же Флот способен постоянно держать силы в Средиземном море и проводить масштабные ударные и десантные операции.

В настоящее время ЧФ имеет в своем составе 12 носителей ракетного комплекса «Калибр», а в ближайшие несколько лет количество носителей этого вооружения минимум удвоится. В условиях денонсации со стороны США Договора о ракетах средней и меньшей дальности усиление ЧФ именно носителями «Калибров» (а в перспективе и «Цирконами»), выводит флот на стратегические позиции сдерживания сил НАТО в Южной, Юго-Западной и в Центральной Европе. Носители этих дальнобойных ракет смогут из акватории Черного и Средиземных морей держать под прицелом большинство военных объектов Атлантического блока.

[srcimg]https://iz.ruhttps://cdn.iz.ru/sites/default/files/inline/RIAN_2932203.HR_.ru_.jpg[/srcimg] Пуск из комплекса "Калибр" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В ходе борьбы с терроризмом в Сирии Российский ВМФ в целом и ЧФ в частности получили уникальный опыт снабжения удаленной от территории нашей страны группировки Вооруженных сил. Внешней стороной этого опыта стал так называемый Сирийский экспресс — совокупность десантных кораблей и воинских транспортов, осуществляющих перевозки из российских портов в сирийские.

В случае необходимости деятельность «Экспресса» может быть перенаправлена на любое другое государство, которое может попросить помощи у нашей страны в борьбе с международным терроризмом. С учетом ухудшения обстановки в Ливии, странах Магриба и других африканских государствах нельзя исключать подобного обращения со стороны властей этих стран к России.

Возрожденный черноморский подплав получил возможность проводить подводные операции в Средиземном море. Из шести подводных лодок ЧФ две постоянно входят в состав Средиземноморской эскадры. После распада СССР наши субамрины лишь эпизодически несли боевую службу в этом районе. Теперь же наши подводные силы, опираясь на Тартус, способны постоянно там присутствовать.

Иными словами, за последние годы мы смогли воочию убедиться, как из умирающего собрания устаревших кораблей, находящихся на территории иностранного государства, Черноморский Флот стал современной боевой силой, способной эффективно решать широкий круг задач.

Дмитрий Болтенков, Роман Крецул