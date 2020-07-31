Дрон указующий: беспилотники впервые навели удары морской авиации

Беспилотники «Форпост» учат охотиться на корабли и подлодки. Они смогут не только обнаруживать объекты противника в море, но и в реальном времени передавать их координаты боевой авиации. Новая система была недавно протестирована в ходе маневров Черноморского флота. Применение дронов для разведки морских целей особенно эффективно при необходимости длительного патрулирования, считают эксперты.

Беспилотники «Форпост» учат охотиться на корабли и подлодки. Они смогут не только обнаруживать объекты противника в море, но и в реальном времени передавать их координаты боевой авиации. Новая система была недавно протестирована в ходе маневров Черноморского флота. Применение дронов для разведки морских целей особенно эффективно при необходимости длительного патрулирования, считают эксперты.

Подсказка с неба

Флотские беспилотники «Форпост» учат работать в связке с самолетами для поражения морских целей, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Во время июльской внезапной проверки Южного и Западного военных округов дроны обнаружили и идентифицировали в Черном море корабельную группировку условного противника. Затем они навели на нее морскую авиацию. Бомбардировщики Су-24М и многоцелевые истребители Су-30СМ нанесли по неприятелю прицельный бомбовый удар.

Будут эти БЛА помогать и противолодочным самолетам. Даже если обнаруженная ими субмарина успеет скрыться под водой, авиация сможет сбросить самонаводящиеся торпеды по точным координатам, переданным с дрона.

В апреле военное ведомство сообщало об отработке взаимодействия «Форпостов» с подводными лодками. На учениях беспилотники Черноморского флота обнаружили корабли и передали их координаты дизельной подводной лодке «Колпино». Она нанесла по ним условный ракетный удар «Калибрами».

В мае «Форпост» Балтийского флота в Калининградской области отрабатывал обнаружение целей и корректировку стрельбы корабельной артиллерии. По данным Минобороны, с высоты нескольких километров он по каналам цифровой связи в реальном времени выдавал информацию о мишени и разрывах снарядов. Это позволило артиллеристам корвета «Сообразительный» точно и оперативно вносить поправки при ведении огня.

— Это очень эффективная система, — рассказал «Известиям» бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко. — Беспилотник-разведчик сбить сложно. А современная аппаратура позволяет ему выдавать точные координаты целей самолетам, которые уже находятся в воздухе. Они могут нести дежурство в воздухе, и время от момента обнаружения до нанесения удара значительно сокращается. Раньше для поиска морских целей приходилось отправлять разведывательный самолет, рисковать экипажем. А современные БЛА могут находиться в полете гораздо более длительное время. Так что новое применение беспилотников — большой шаг вперед.

Новая эпоха

Ранее начальник морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин заявил, что беспилотники стали новой эпохой в ее развитии. Дроны используют для разведки, наблюдения, контроля, доставки грузов.

Формирование первых подразделений беспилотной авиации в ВМФ России началось в 2013 году. Первые отряды создали в Североморске и на Камчатке. В 2014–2015 годах подразделения БЛА переформировали в эскадрильи. Затем их включили в состав баз морской авиации. Тогда же свои дроны появились на Черноморском и Балтийском флотах.

В конце 2016 года на Северном флоте создали экспериментальный и пока единственный полк беспилотной авиации с БЛА «Форпост» и «Орлан-10». Другой такой крупной военной части, полностью оснащенной дронами, нет пока даже в составе ВКС и Сухопутных войск.

В Сирии морские «Форпосты» интенсивно использовали для обнаружения целей и контроля результата ударов морской авиации по террористам, а также для мониторинга попаданий крылатых ракет корабельного базирования.

Ведутся работы и по оснащению беспилотниками боевых кораблей российского флота. Сторожевики проекта 22160 уже могут нести несколько небольших БЛА вертолетного типа. В прошлом году фрегат проекта 11356 «Адмирал Эссен» отработал катапультный запуск легкого «Орлан-10» с последующей посадкой его в специальную ловчую сеть на палубе. Сообщалось, что такой же системой могут оснастить и другие современные корабли, включая корветы типа «Стерегущий».

Ранее сообщалось о планах поставок для морской авиации более крупных беспилотников большой дальности. Кандидатами на эту роль могут быть находящиеся в разработке однотонный «Орион» и более крупный двухмоторный «Альтиус». По сравнению с «Форпостами» они имеют увеличенные продолжительность патрулирования и полезную нагрузку. Кроме того, управление через спутник позволяет им отдаляться от своих берегов на гораздо большее расстояние, что позволит взять под наблюдение огромные пространства океана.

Воздушно-морской «Форпост»

БЛА средней дальности «Форпост» — самый большой из серийных беспилотников, состоящих на вооружении России. В ВКС и на флоте имеются несколько десятков аппаратов этой модели. Их выпуск налажен на Уральском заводе гражданской авиации с 2014 года.

Большинство из «Форпостов» состоит в морской авиации. Остальные используют в ВКС. Такие дроны активно применяют для обнаружения сухопутных целей и корректировки огня артиллерии и ракетных войск, авиации, гуманитарных и наблюдательных миссий.

Беспилотник создан на основе израильского аппарата IAI Searcher II, лицензия на сборку которого была приобретена Россией в 2010 году. Весящий 450 кг аппарат может находиться в воздухе до 18 часов. Он оснащен мощными средствами оптической разведки, аппаратурой ретрансляции и радиообнаружения.

В 2019 году пресс-служба Минобороны сообщила, что на завершающем этапе разработки находится его новый вариант «Форпост-Р». Он будет создан полностью из комплектующих российского производства. Модернизация придаст ему улучшенные характеристики. В первую очередь это коснется бортового оборудования. К мощной оптике добавят бортовые радиолокаторы для обнаружения сухопутных и морских целей в любую погоду и на большом расстоянии.

В декабре 2019 года Минобороны подписало контракт на приобретение десяти модернизированных аппаратов «Форпост-Р». Объявлено о планах в текущем году заказать еще 18 комплектов.