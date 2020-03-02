Снова в Сирию: российские фрегаты идут в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота идут к берегам Сирии

Российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. Ранее эти корабли уже участвовали в военной операции РФ в Сирии и теперь направляются туда на фоне обострившейся ситуации в Идлибе.

Фрегаты Черноморского флота "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" проходят через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. Они следуют из Севастополя в дальнюю морскую зону, где войдут в состав сил постоянной группировки ВМФ в Средиземном море, передает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя ЧФ Алексея Рулева.

Он рассказал, что при переходе экипажи обоих кораблей провели учения на полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

Как напомнил Рулев, третий фрегат ЧФ этой серии - "Адмирал Эссен» - выполняет задачи в Средиземном море уже с декабря 2019 года.

Корабли Черноморского флота относятся к новой серии фрегатов проекта 11356Р/М (также используется обозначение 11357). Эти многоцелевые фрегаты-сторожевики дальней морской зоны предназначены для уничтожения надводных кораблей и судов, подводных лодок и наземных объектов противника. Они также используются для дозорной службы, патрулирования и охраны морских коммуникаций.

На борту фрегатов - восемь пусковых установок ракетного комплекса "Калибр-НК".

Сегодня «Калибр» считается одним из самых эффективных средств поражения, находящихся на вооружении кораблей и подлодок российского ВМФ.

Это оружие широко применяется в Сирии в рамках российской военной операции. В арабской республике они доказали свои высокие тактико-технические характеристики.

Кроме того, на вооружении кораблей этого проекта есть зенитные ракетные и артиллерийские комплексы "Штиль-1", АК-630М, универсальные артиллерийские установки А-190 калибра 100 мм, торпедные аппараты и реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На фрегате есть взлетно-посадочная площадка и ангар для противолодочного вертолета (Ка-27 или Ка-31).

«Адмирал Григорович» и «Адмирал Макаров» вместе с другими кораблями Черноморского флота 9 января принимали участие в совместных учениях ЧФ и Северного флота в Севастополе. Всего в маневрах участвовали более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и свыше 40 летательных аппаратов российских ВКС.

В ходе тренировок были выполнены пуски крылатых ракет «Калибр». Их запускали экипажи «Адмирала Григоровича», «Орехово-Зуево» и «Колпино» из надводного и подводного положений.

Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" ранее неоднократно участвовали в российской операции против террористов у берегов САР.

Теперь они направляются туда на фоне обострившейся обстановки в зоне деэскалации в провинции Идлиб.

В результате ударов сирийских ВВС по этому региону, которые были нанесены 27 февраля, погибли 33 турецких военнослужащих. После случившегося турецкие военные в ночь на 28 февраля ответили ударами с воздуха и с земли по позициям сирийских правительственных сил. Как передавал телеканал «России-24», помимо этого, турецкие военные подразделения еще 27 февраля обстреляли позиции армии сирийского правительства и российские самолеты в Идлибе.

В связи с тем, что турецкая армия понесла серьезные человеческие потери, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности, передавало агентство Anadolu. Оно состоялось в президентском дворце в Анкаре под председательством Эрдогана. На нем присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. После него и было принято решение об ответной атаке сирийских позиций.

На заседании парламентской фракции правящей партии 26 февраля Эрдоган заявил, что Анкара не собирается идти на уступки по Идлибу и намерена продолжать наращивание своего военного присутствия в сирийской провинции.

"Сторонники (президента Сирии - «Газета.Ru») Башара Асада обязательно должны отступить за линию соприкосновения, определенную сочинскими договоренностями. Время, отведенное Асаду, истекает", - напомнил турецкий лидер.

До этого Эрдоган требовал от сил Асада отойти за линию Идлибской зоны деэскалации. В противном случае он обещал оттеснить сирийские войска.

Лидия Мисник