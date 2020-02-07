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Деловая газета "Взгляд"

Новейшие корабли ЧФ провели первые учения в Средиземном море

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Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года
Патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" проекта 22160 на специальном учении сил Черноморского флота по пополнению запасов материальных средств кораблей и оказанию помощи аварийным кораблям и судам, август 2019 года.
Источник изображения: министерство обороны России

Корабли Черноморского флота (ЧФ) провели учения по преодолению минного заграждения в Средиземном море, в отряде кораблей были тральщик «Иван Антонов» и патрульный корабль «Дмитрий Рогачев», недавно вошедшие в состав флота, сообщили в пресс-службе ЧФ.

"Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки кораблей Военно-морского флота России, выполняющих задачи в составе постоянной группировки в Средиземном море. Для экипажей патрульного корабля "Дмитрий Рогачев" и корабля противоминной обороны "Иван Антонов" это первые совместные учения в дальней морской зоне после приема в корабельный состав Черноморского флота", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

По сценарию учений экипаж "Ивана Антонова" провел за тралами через условные минные заграждения патрульный корабль "Дмитрий Рогачев" и фрегат "Адмирал Эссен", который также был задействован в маневрах. Для проведения противоминной разведки был применен подводный комплекс поиска и обнаружения мин.

"Иван Антонов" успешно выполнил поставленную задачу по обеспечению прохода в минном поле для отряда кораблей, которые форсировали протраленный коридор и отработали действия расчетов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин", - отметили на флоте.

"Иван Антонов" проекта 12700 предназначен для того, чтобы находить и уничтожать мины на безопасной дистанции. Обладает высокой маневренностью, самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика (формируется методом вакуумной диффузии) и повышенной прочностью.

"Антонов" обладает длиной 61 метр и водоизмещением 890 тонн, скорость – 16,5 узлов. Экипаж состоит из 44 человек.

Напомним, 29 января тральщик вошел в состав ВМФ России.



Дмитрий Зубарев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Иван Антонов
Проекты
1135 Буревестник
22160
Военные учения
пр. 12700
ЧФ
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