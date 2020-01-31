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Интерфакс-АВН

Российский фрегат с "Калибрами" посетил Кипр

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Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен"
Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/mil.ru

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Российский фрегат "Адмирал Эссен", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", совершил заход в кипрский порт Лимасол, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"В рамках делового захода корабль пополнит запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершит экскурсионные прогулки по историческим местам города", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, заход в кипрский порт совершается в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море.

В Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра. Она включает около 10 боевых кораблей и судов обеспечения. В сентябре российские военные сообщали о двух подлодках, выполняющих задачи в Средиземном море.

Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет задачи в Средиземном море с декабря 2019 года.

"Адмирал Эссен" неоднократно принимал участие в походах к берегам Сирии в ходе российской операции в САР, нанеся ряд ударов крылатыми ракетами "Калибр" по позициям боевиков.

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Страны
Кипр
Россия
Сирия
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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