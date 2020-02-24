Войти
Интерфакс-АВН

Корабли-носители "Калибров" вернулись на базы после учений в Черном море

350
0
0
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров"
Фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" вернулись в пункты базирования после учения в Черном море, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Корабельная ударная группа флота в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и ракетного катера "Р-60" успешно выполнила все запланированные мероприятия боевой подготовки и провела подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням, имитирующим корабли условного противника", - заявил Рулев.

"Отряд кораблей ЧФ вернулся в пункты базирования", - сказал он.

Официальный представитель ЧФ отметил, что в ходе учения экипажи кораблей провели тренировки по уничтожению воздушных целей с практическими артиллерийскими стрельбами и электронными пусками ракет.

Ранее сообщалось, что корабельная ударная группа флота проводит учение по уничтожению отряда кораблей условного противника, который произвел массированный запуск крылатых ракет по кораблям ЧФ. Боевые расчеты противовоздушной обороны фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс "Штиль-1". Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
1135 Буревестник
21631 Буян-М
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
17.12.2019
Ракетный корабль "Вышний Волочек", сопровождающий в Чёрном море эсминец ВМС США, провёл учения
01.07.2019
Актуален ли "москитный флот" в XXI веке
27.02.2019
"Сигнал Кремлю": Порошенко и Волкер встретились на эсминце
10.09.2018
В Средиземном море в учениях участвуют новейшие корабли Черноморского флота
04.06.2018
Россия отправит в Средиземное море новейший корабль с ракетами "Калибр"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A