Корабли-носители "Калибров" вернулись на базы после учений в Черном море

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС - Фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" вернулись в пункты базирования после учения в Черном море, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

"Корабельная ударная группа флота в составе фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", малого ракетного корабля "Вышний Волочек" и ракетного катера "Р-60" успешно выполнила все запланированные мероприятия боевой подготовки и провела подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням, имитирующим корабли условного противника", - заявил Рулев.

"Отряд кораблей ЧФ вернулся в пункты базирования", - сказал он.

Официальный представитель ЧФ отметил, что в ходе учения экипажи кораблей провели тренировки по уничтожению воздушных целей с практическими артиллерийскими стрельбами и электронными пусками ракет.

Ранее сообщалось, что корабельная ударная группа флота проводит учение по уничтожению отряда кораблей условного противника, который произвел массированный запуск крылатых ракет по кораблям ЧФ. Боевые расчеты противовоздушной обороны фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" уничтожили крылатые ракеты условного противника, применив зенитный ракетный комплекс "Штиль-1". Все воздушные цели были уничтожены электронными пусками.