В Новороссийск прибыла военная делегация во главе с командующим Королевскими ВМС Таиланда

ЦАМТО, 12 февраля. В Новороссийск в рамках визита в Российскую Федерацию прибыл командующий Королевскими военно-морскими силами (ВМС) Таиланда адмирал Луечай Руддит.

В ходе визита состоялась протокольная встреча командующего Королевскими ВМС адмирала Луечая Руддита с главой администрации города и старшим морским начальником – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмиралом Виктором Кочемазовым.

В рамках пребывания в Новороссийске делегация из Таиланда посетила фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович". Затем на территории учебного полигона Новороссийской военно-морской базы на мысе Железный рог для гостей были продемонстрированы элементы боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота.

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Командующий Королевскими ВМС Таиланда адмирал Луечай Руддит находится в Российской Федерации с шестидневным визитом, в программе пребывания которого запланировано посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов обсудил с Луечаем Руддитом в Санкт-Петербурге перспективы российско-таиландского военно-морского сотрудничества в 2020 году, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).