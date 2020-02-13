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ЦАМТО

В Новороссийск прибыла военная делегация во главе с командующим Королевскими ВМС Таиланда

Разделы: Флот
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Новороссийская военно-морская база
Новороссийская военно-морская база.
Источник изображения: bastion-opk.ru

ЦАМТО, 12 февраля. В Новороссийск в рамках визита в Российскую Федерацию прибыл командующий Королевскими военно-морскими силами (ВМС) Таиланда адмирал Луечай Руддит.

В ходе визита состоялась протокольная встреча командующего Королевскими ВМС адмирала Луечая Руддита с главой администрации города и старшим морским начальником – командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота контр-адмиралом Виктором Кочемазовым.

В рамках пребывания в Новороссийске делегация из Таиланда посетила фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович". Затем на территории учебного полигона Новороссийской военно-морской базы на мысе Железный рог для гостей были продемонстрированы элементы боевой подготовки подразделений морской пехоты Черноморского флота.

Справочно:

Командующий Королевскими ВМС Таиланда адмирал Луечай Руддит находится в Российской Федерации с шестидневным визитом, в программе пребывания которого запланировано посещение Санкт-Петербурга, Москвы и Новороссийска.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов обсудил с Луечаем Руддитом в Санкт-Петербурге перспективы российско-таиландского военно-морского сотрудничества в 2020 году, сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г.Севастополь).

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Россия
Таиланд
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Военные учения
ЧФ
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