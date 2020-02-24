Войти
ТАСС

Силы Черноморского флота следят за зашедшим в Черное море американским ракетным эсминцем

178
0
0
Американский ракетный эсминец УРО "Росс" в Черном море
Американский ракетный эсминец УРО "Росс" в Черном море.
Источник изображения: © REUTERS/Yoruk Isik

Силы и средства флота приступили к слежению за действиями корабля

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Черноморский флот России следит за зашедшим в акваторию Черного моря американским ракетным эсминцем УРО Ross. Об этом говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации, распространенном в воскресенье.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (с управляемым ракетным оружием - прим. ТАСС) Ross ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Американские военные корабли периодически заходят в Черное море.

В декабре прошлого года этот же эсминец вошел в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец и также был взят на сопровождение силами Черноморского флота. В ноябре российские фрегат "Адмирал Эссен" и малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево" также сопровождали эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) Porter ВМС США, вошедший в южную часть акватории Черного моря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
1135 Буревестник
2020-й год
ЧФ
Похожие новости
25.02.2020
С ракетным эсминцем ВМС США в Черное море зашла турецкая подлодка
17.02.2020
Последний "поющий фрегат" ВМФ России "Сметливый" станет музеем
01.07.2019
Учения у границ России: НАТО стягивает силы в Черное море
23.10.2014
Куда хотим, туда и ставим
31.12.2011
Российский флот сегодня: итоги 2011 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.02 18:01
  • 162
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 24.02 17:16
  • 55
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 24.02 15:58
  • 3
Путин рассказал о российском «оружии будущего»
  • 24.02 15:43
  • 2
Вакцина от коронавируса создана (С) посол КНР (но это не точно...).
  • 24.02 12:08
  • 16
Американские АПЛ получат гиперзвуковые ракеты
  • 24.02 09:51
  • 4
Подробности скандала вокруг производства сельскохозяйственных самолетов МВ-500
  • 24.02 09:16
  • 2
МиГ-35 научат беспилотной посадке
  • 24.02 07:40
  • 70
Асимметричный флот
  • 24.02 07:17
  • 7874
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.02 06:42
  • 35
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.02 06:40
  • 1
Сирийцы накрыли турков и боевиков "Точкой" с самой опасной боевой частью
  • 24.02 02:28
  • 2
IBM усомнилась в возможности России создать квантовый компьютер
  • 23.02 22:27
  • 12
Компания UVision продемонстрировала барражирующий боеприпас Hero-120 неназванной стране НАТО
  • 23.02 21:52
  • 27
«Суперджет-100» и МС-21 производят много шума
  • 23.02 21:29
  • 10
«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A