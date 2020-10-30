«Непрерывное слежение»: в Черное море вошли корабли НАТО

Российский флот следит за вошедшими в Черное море кораблями НАТО
Черноморский флот РФ ведет наблюдение за кораблями НАТО, которые 29 октября вошли в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной. Североатлантическая военная группа состоит из передвижной морской базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, французского тральщика «Орион», а также тральщиков «Алгеро» и «Дуэро» флотов Италии и Испании.
ЧФ РФ следит за зашедшими днем 29 октября в Черное море четырьмя кораблями НАТО, приводит РИА «Новости» комментарий российского Национального центра управления обороной.
Североатлантическая военная группа состоит из передвижной морской базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, французского тральщика «Орион», а также тральщиков «Алгеро» и «Дуэро» флотов Италии и Испании.
В прошлом месяце в акваторию Черного моря входили многоцелевой гидрографический корабль Enterprise военно-морского флота Великобритании и высокоскоростное транспортно-десантное судно Yuma ВМС США.
Сразу после этого силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями судов. Тогда же ВМС США и НАТО провели совместные учения в Черном море. Об этом информировал 6-й флот Соединенных Штатов. «После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море», - говорилось в сообщении.
В маневрах приняли участие американский эсминец Roosevelt, самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в ФРГ самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.
Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществлял фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота России.
Прошедшим летом военные корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль «Смели» - проводили маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.
Суда Североатлантического альянса прошли в 50 км от объекта, где добывается газ для снабжения Крыма. При этом военные корабли находились в нейтральных водах, сообщалось на портале Marinetraffic.
Тогда же министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе.
Согласно сообщению пресс-службы украинского минобороны, это будет сделано за счет увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей ВМС стран-членов альянса.
Присутствие кораблей военного блока в Одессе он называл подтверждением важности этого региона для альянса. Кроме того, таким образом альянс демонстрирует свою поддержку Украины, подчеркивал Столтенберг.
По его словам, таким партнерам организации, как Грузия и Украина, альянс будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и в других смежных сферах.
В конце весны - начале лета следующего года США проведут ежегодные учения НАТО Defender Europe 2021, упор в которых планируется сделать на Черное море и Балканы, рассказывал генерал Шон Бернабе, занимавший ранее пост заместителя командующего европейской армией США в Германии.
Стоит отметить, что корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поясняли военные, дислоцированные на полуострове.
В Минобороны РФ разведывательную деятельность кораблей Североатлантического альянса называли «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети». Новейшие средства РЭБ России испытывают в реальных условиях противодействия. Благодаря этому корабли НАТО разворачиваются и уходят.
Средства РЭБ делают неработоспособной всю разведывательную аппаратуру и сбивают настройки навигационных систем судов. В итоге техника противника показывает ложные координаты и дезориентирует экипажи.
Андрей Ермолов