«Непрерывное слежение»: в Черное море вошли корабли НАТО

Российский флот следит за вошедшими в Черное море кораблями НАТО

Черноморский флот РФ ведет наблюдение за кораблями НАТО, которые 29 октября вошли в Черное море, сообщили в Национальном центре управления обороной. Североатлантическая военная группа состоит из передвижной морской базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, французского тральщика «Орион», а также тральщиков «Алгеро» и «Дуэро» флотов Италии и Испании.

ЧФ РФ следит за зашедшими днем 29 октября в Черное море четырьмя кораблями НАТО, приводит РИА «Новости» комментарий российского Национального центра управления обороной.

Североатлантическая военная группа состоит из передвижной морской базы снабжения «Алиакмон» ВМС Греции, французского тральщика «Орион», а также тральщиков «Алгеро» и «Дуэро» флотов Италии и Испании.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к непрерывному слежению за действиями группы минно-тральных сил объединенных ВМС НАТО, зашедшей в акваторию Черного моря 29 октября», - сообщили российские военные.

В прошлом месяце в акваторию Черного моря входили многоцелевой гидрографический корабль Enterprise военно-морского флота Великобритании и высокоскоростное транспортно-десантное судно Yuma ВМС США.

Сразу после этого силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями судов. Тогда же ВМС США и НАТО провели совместные учения в Черном море. Об этом информировал 6-й флот Соединенных Штатов. «После операций в Адриатическом море подразделения ВМС США и НАТО 15 сентября 2020 года снова провели совместную морскую и воздушную учебную миссию в Черном море», - говорилось в сообщении.

В маневрах приняли участие американский эсминец Roosevelt, самолет-разведчик ВМС США P-8 и базирующийся в ФРГ самолет НАТО E-3A с системой раннего предупреждения и контроля AWACS.

Как сообщали американские военные, целью учений являлось совершенствование совместных оборонных действий для лучшей защиты кораблей ВМС США.

Непосредственное слежение за действиями эсминца осуществлял фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота России.

Прошедшим летом военные корабли НАТО - фрегат ВМС Испании Alvaro de Bazan и болгарский сторожевой корабль «Смели» - проводили маневры в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно в Черном море.

Суда Североатлантического альянса прошли в 50 км от объекта, где добывается газ для снабжения Крыма. При этом военные корабли находились в нейтральных водах, сообщалось на портале Marinetraffic.

Тогда же министр обороны Украины Андрей Таран провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе.

Согласно сообщению пресс-службы украинского минобороны, это будет сделано за счет увеличения патрулирования в воздухе и присутствия кораблей ВМС стран-членов альянса.

Ранее Столтенберг уже заявлял о намерении увеличить присутствие Североатлантического альянса в Черноморском регионе, поскольку эта территория «имеет стратегическое значение».

Присутствие кораблей военного блока в Одессе он называл подтверждением важности этого региона для альянса. Кроме того, таким образом альянс демонстрирует свою поддержку Украины, подчеркивал Столтенберг.

По его словам, таким партнерам организации, как Грузия и Украина, альянс будет еще больше помогать с военно-морским образованием, флотом, в логистике и в других смежных сферах.

В конце весны - начале лета следующего года США проведут ежегодные учения НАТО Defender Europe 2021, упор в которых планируется сделать на Черное море и Балканы, рассказывал генерал Шон Бернабе, занимавший ранее пост заместителя командующего европейской армией США в Германии.

Стоит отметить, что корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), поясняли военные, дислоцированные на полуострове.

В Минобороны РФ разведывательную деятельность кораблей Североатлантического альянса называли «попыткой проникновения в коммуникационные и цифровые сети». Новейшие средства РЭБ России испытывают в реальных условиях противодействия. Благодаря этому корабли НАТО разворачиваются и уходят.

Средства РЭБ делают неработоспособной всю разведывательную аппаратуру и сбивают настройки навигационных систем судов. В итоге техника противника показывает ложные координаты и дезориентирует экипажи.

Андрей Ермолов