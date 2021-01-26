Российский корабль провел учение в Черном море на фоне захода эсминца США

Москва. 25 января. ИНТЕРФАКС - Сторожевой корабль "Пытливый" провел учение с артиллерийскими стрельбами на фоне захода в Черное море американского эсминца "Дональд Кук", сообщил Черноморский флот в понедельник.

"По замыслу учения корабельный расчёт боевого информационного поста обнаружил и классифицировал условную цель в море как корабль условного противника, следующий курсом к побережью Краснодарского края. "Пытливый" совершил переход в назначенный район в акватории Чёрного моря с отработкой комплекса тренировок по противоминной и противовоздушной обороне", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Заняв район в морском полигоне, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части отработали алгоритм действий по уничтожению корабля условного противника, выполнив артиллерийские стрельбы по морской цели. В роли условного противника был задействован морской корабельный щит-мишень", - сообщил Черноморский флот.

23 января Национальный центр управления обороной РФ сообщил, что Черноморский флот России начал слежение за американским эсминцем "Дональд Кук", который в субботу вошел в Черное море.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) "Дональд Кук" ВМС США, зашедшего 23 января 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении центра.

Согласно Конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

"Дональд Кук" заходил в Черное море в конце ноября 2020 года.

Этот эсминец может нести до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км.

"Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота. Эти корабли вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

2 декабря 2020 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и усиливает поддержку Грузии и Украины.