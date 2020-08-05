Крылато-ракетный запах «Морского бриза»

На учениях «Морской бриз» ВМС Украины в очередной раз показали, что являются самым слабым звеном «объединенного флота»

В Черном море с 20 по 26 июля прошли уже традиционные международные военно-морские учения Sea Breeze («Морской бриз»), которые США и Украина с 1997 года проводят ежегодно. Перерыв был в 2006 и 2008 годах. В первом случае жители Крыма не допустили базирования натовских участников учений в Феодосии, а в 2008-м Верховная рада не утвердила законопроект президента Украины Виктора Ющенко о проведении «Морского бриза» на территории страны. Как видим, за этим «морским бризом» тянется далеко не самый лучший запашок, что, впрочем, подтверждается и другими фактами. Сегодня на этих учениях пытаются создать эффективную морскую силу и превратить Sea Breeze в инструмент военно-политического давления на Москву.

Гладко было на бумаге

Нынешний «Морской бриз» Киев широко разрекламировал в начале года. 7 февраля в Одессе прошла «главная конференция» с участием представителей 17 государств альянса и участников программы НАТО «Партнерство во имя мира». Представители США и Украины заявили об их проведении в акватории Черного моря, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Военное ведомство незалежной самонадеянно объявило, что Sea Breeze 2020 установит рекорд по количеству привлекаемых стран. Дескать, помимо нее и США, в учениях примут участие Канада, Великобритания, Франция, Польша, Турция, Болгария, Румыния, Грузия, Эстония, Литва, Латвия, Молдавия, Швеция и Дания. Украинские пиарщики также заявили, что впервые в «Морском бризе» будут участвовать представители Японии и Южной Кореи, а также сухопутные подразделения Норвегии.

Но на деле все оказалось далеко не так. Сухопутную фазу учений сразу отменили якобы из-за карантина. А в морской и воздушной были задействованы Болгария, Грузия, Румыния, Испания, Турция, Норвегия, Украина и США. Это довольно куцый список, особенно если учесть, что в прошлом году в учениях принимали участие военнослужащие 19 стран.

Ранее планировалось, что участников будет девять, но в последний момент отказалась Франция. В свое время Франция выходила из военных структур НАТО. Но вернувшись, она нигде и никогда не считала СССР (Россию) в качестве вероятного противника. Не участвовали в этом году в учениях и корабли Германии, вероятно, сказалось охлаждение взаимоотношений Вашингтона с европейскими союзниками. В отличие от всякой мелкой шушеры, которая платить в бюджет НАТО полностью не хочет, а прогнуться перед хозяином альянса не забывает.

На пресс-конференции, посвященной началу учений, командующий шестым флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк заявил, что «Си Бриз» – одно из средств сдерживания русской агрессии в Черноморском регионе. Ему тут же подпел украинский контр-адмирал Алексей Неижпапа, сказав, что учения, дескать, проводятся для «отработки широкого спектра заданий именно в море, где сейчас возникают актуальные вызовы и угрозы системы международной безопасности». А ВМСУ, мол, намерены наращивать свой потенциал сначала в ближней морской зоне, затем все дальше от берега. Только вот чем этот потенциал собираются наращивать?

В учении принял участие флагман ВМС Украины фрегат «Гетман Сагайдачный». Нынешнее состояние этого корабля по боевым возможностям уступает даже устаревшим американским фрегатам Oliver Hazard Perry, на которые, как на подачку от США, рассчитывают в Киеве. Корабельную составляющую украинского участия составили также средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», который не может сегодня далеко отойти от берега, средний морской сухогрузный транспорт «Горловка», корабль размагничивания «Балта», артиллерийский катер «Скадовск», водолазное морское судно «Нетешин», санитарный катер «Сокаль». Даже далеким от моря людям этот список высвечивает реальную картину нынешнего состояния ВМСУ. Что уж говорить о моряках-профессионалах, которые флот Украины иначе как «корытным» не называют. Кстати, в этом могли убедиться и американцы: маневрирование и стрельба в море экипажей малых речных бронированных артиллерийских катеров, вооруженных только 30-миллиметровой автоматической пушкой, совместно с грузинским патрульным катером вызвали у янки улыбки...

ВМС Украины на учениях Sea Breeze в очередной раз продемонстрировали, что являются самым слабым звеном вооруженных сил страны и что им до стандартов НАТО как до луны. Но Киев, демонстрируя свою морскую немощь, видимо, рассчитывает на новые подачки своих заокеанских покровителей. Ведь на модернизацию всего флота нужны огромные финансовые ресурсы, которых нет. По этой причине Киев на учениях старается обратить внимание западных хозяев на катастрофическое состояние ВМС в надежде на то, что они после этого хотя бы подержанные корабли подарят.

Кто платит, тот и заказывает музыку

В маневрах у берегов Одессы участвовала 2-я постоянная военно-морская группа (SNMG-2) НАТО, состоящая из испанского фрегата F101 «Альваро де Базан» (флагман), турецкого фрегата F243 «Йылдырим», румынского фрегата F222 «Регина Мария» и болгарского корвета «Шквал», а также постоянная группа кораблей по противодействию минной опасности (SNMCMG2). Вот характеристика некоторых из участников.

Румынский фрегат «Регина Мария» (F222), ранее HMS London (F95), построен в 1984 году в Великобритании. В 1999-м был выведен из боевого состава британского флота и через четыре года продан Румынии. Здесь его переименовали в честь жены короля Румынии Фердинанда I. Но ударной мощи от этого не прибавилось, фрегат имеет на борту лишь 76,2-миллиметровую артиллерийскую установку 76/62 Oto Melara Super-Rapid gun итальянского производства (дальность огня – 20 км) и вертолет IAR-330 Puma Naval. Для современного (высокотехнологичного) морского боя в Черном море, по заключению экспертов, сей слабовооруженный «антиквариат» непригоден.

Болгарский корвет «Бодрый» построен в Советском Союзе как малый противолодочный корабль (МПК). В 1990 году СССР в рамках Варшавского договора передал его в состав ВМС Болгарии. Болгары обозвали его корветом, оставив при этом артиллерию и реактивные глубинные бомбы советского МПК. Так что этот «болгарин» ориентирован на противолодочную оборону конца прошлого века. На нынешних учениях «Бодрый» отличился тем, что из-за слабой подготовки личного состава пытался залезть в экономическую зону РФ, откуда с позором был выдворен патрульным катером береговой охраны ФСБ.

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Список «ветеранов», которые по своим возможностям и боевому воздействию никакой существенной угрозы ЧФ России не представляют, можно продолжить. Но эти черноморские нукеры нужны США в основном для форсирования договора Монтре по присутствию в Черном море нечерноморских государств. Ну и для количества: дескать, сто кошек и тигра напугать могут.

Заглавную же скрипку на учениях сыграл американский эскадренный миноносец управляемого ракетного вооружения DDG78 «Портер». Он приписан ко 2-й эскадре Атлантического флота США с местом базирования в военно-морской базе Рота (Испания). Соединенные Штаты, как известно, давно стараются обозначать свое присутствие во всех морях и океанах мира, а Черное море особенно облюбовали после провала совместного с Украиной плана превратить Севастополь в натовскую военно-морскую базу.

Просматривается и политический подтекст участия в маневрах американского эсминца «Портер», оснащенного крылатыми ракетами «Томагавк». В 2017 году корабль участвовал в атаке на авиабазу «Эш-Шайрат» в Сирии. Поэтому смешно выглядит заявление командования 6-го флота ВМС США о том, что цель участия DDG78 «Портер» в Sea Breeze – «создание объединенного потенциала для обеспечения морской безопасности в регионе и укрепления отношений сотрудничества между государствами-партнерами». Американские адмиралы далеко не дилетанты и прекрасно понимают невозможность объединения ударного потенциала современного ракетного корабля с возможностями речных и патрульных (артиллерийских) катеров. С точки зрения морской тактики не имеет никакого смысла присутствие маломощных катеров в кильватере эсминца, несущего на борту до 90 крылатых ракет «Томагавк» дальностью свыше 2000 километров.

Тайну выдал Неижпапа

Американцы в Черном море, повторим, давно преследуют свои цели. И в этот раз российские электронные (акустические) средства слежения установили их повышенный интерес к гидрографии, особенностям морского дна, маршрутам судоходства этого района, работе средств связи, РЭБ. К тому же эсминец солидного водоизмещения «Портер» получил прекрасную морскую практику в условиях плавания не в самом простом районе Черного моря.

Авиационный компонент учений включал 19 летательных аппаратов, в том числе американский патрульный самолет-разведчик Р-8 «Посейдон». Вроде бы все выглядит достаточно солидно. Но это в пресс-релизах и заявлениях военного руководства. Практика учений оказалась скромнее и носила по большей мере показной характер. Истребители F-16 из 31-го авиационного крыла, взлетев с итальянской авиабазы «Авиано», совершили рейд в район учений. С авиабазы «Милденхолл», что в Великобритании, прилетали танкеры КС-135 Stratotanker. Также были отмечены ударные беспилотники MQ-9 Predator с Мирославецкой военной базы в Польше и самолет MC-130J Commando II из 352-го крыла специальных операций.

В районе учений самолет-разведчик P-8 «Посейдон» работал со своим эсминцем. Его попытка подойти вплотную к государственной границе России была пресечена российским истребителем Су-27. Вертолет ВВС Украины выполнил непонятную стрельбу по морской мишени. Но данная авиационная составляющая «Морского бриза» дала возможность сделать командующему ВВС США в Европе и Африке генералу Джеффу Харриджану громкое заявление: «Проведение операций в Черном море обеспечивает стабильность во всем регионе. Наше совместное присутствие укрепляет отношения с нашими союзниками и партнерами». Трудно поверить в искренность слов американского генерала, если накануне командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа проговорился об истинных целях Sea Breeze: «Это учение мы проводим с 1997 года между Украиной и США, и для украинской стороны это один их главных инструментов вступления военно-морских сил в НАТО».

Чем РФ может ответить на громкие заявления и на замысловатые провокационные маневры у своих границ? Трудно поверить, что натовцы и флотоводцы Украины не знают состав российских сил и средств в этом регионе, готовых отразить агрессию любого масштаба (об этом говорится в публикации «Картонный меч адмирала»). А наши береговые и морские ракетные комплексы могут держать на прицеле любой иностранный корабль, проходящий через Босфор и Дарданеллы. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять: даже малой части сил и средств крымской группировки хватит, чтобы прекратить военно-морскую клоунаду у берегов Одессы. К тому же учение альянса дает РФ прекрасную возможность отработать действия корабельных ударных групп, истребительной и бомбардировочной авиации, береговой обороны на полуострове Крым и в Краснодарском крае.

Ответ будет адекватным

С началом «Морского бриза» на Черноморском флоте в повышенную боевую готовность были приведены силы и средства разведки, системы ПВО, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Действия кораблей и авиации НАТО в ходе See Breeze находились под полным и постоянным российским контролем.

На американских кораблях, повторим, есть крылатые ракеты большой дальности «Томагавк», которые могут достигать российских баз РВСН в европейской части страны. Но вряд ли Черноморский флот России позволит американцам нанести удар по нашей территории. Во всяком случае, безнаказанно это не пройдет.

Во-первых, мы отслеживаем действия группировки кораблей НАТО и их прихвостней.

Во-вторых, имеем возможность испытывать на подобных учениях свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разведки, изучать материальную часть и тактику действий натовцев, что пригодится в нужный момент.

Несколько лет назад здесь же, на Черном море, наш самолет Су-24МР, пролетая над американским эсминцем «Дональд Кук», включил систему РЭБ «Хибины» и наглухо «запечатал» всю электронику натовского корабля. После этого его командир решил покинуть район учений. А во время нынешних натовских учений по береговым целям отстрелялись «Калибрами-НК» (электронным способом) наши черноморские фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович».

Что касается Украины, то она выглядела на учениях как статист. У ВМС незалежной нет кораблей, на которых она могла бы отойти от берега хотя бы на 200 миль. Это, кстати, заставило и других участников «Морского бриза» в знак солидарности топтаться в северо-западной части Черного моря. Поэтому залихватские заявления украинского командующего ВМС контр-адмирала Неижпапы о том, что Украина готова к войне с Россией и атаке на Крымский мост, в этой ситуации вызывают только насмешку. С таким флотом Украину в НАТО никто принимать не собирается. Хотя дело еще и в братоубийственной войне против собственного народа на востоке страны, в Донбассе.

Китайский эксперт Дювен Лонг в издании Sohu заявил, что американо-украинские учения «Си Бриз» в Черноморской акватории носят в отношении Москвы провокационный характер. По его мнению, Вашингтон с партнерами решил поиграть мускулами перед Москвой, однако может и доиграться: Россия способна ответить на провокации НАТО и Украины. За три дня до начала «Си Бриз» ВМФ России провел внезапную проверку бое­готовности частей, базирующихся в районе Черного моря. Они показали, что наш ответ в случае обострения обстановки в регионе будет адекватным.

От редакции

Чисто теоретически силы ЧФ могут, конечно, держать под прицелом любой корабль НАТО, прошедший через Босфор и Дарданеллы. Но они не имеют ни малейшего шанса помешать сосредоточению в западной части Черного моря значительной группировки неприятельских кораблей. Причем серьезных сил, а не всякой постсоветской (или из бывшего Варшавского договора) шелупони.

То же самое касается и возможного удара крылатыми ракетами, коими западники могут успеть отстреляться хоть из акватории одесского порта, хоть из района Очакова. Прежде чем по ним нанесет удар ЧФ, несколько десятков КР улететь к цели успеют. Кроме того, удару из западной части моря может подвергнуться сам Крым. Расстояния там очень малые.

Другое дело, что начало прямой агрессии США в виде стрельбы «Томагавками» по территории РФ, атаки на базы ЧФ и на его корабли немедленно выльется в полномасштабную войну между нами и Америкой. С обменом ракетно-ядерными ударами (пока тихоходные «Томагавки» из Черного моря будут еще только лететь к целям), после чего обе страны перестанут существовать. Соединенные Штаты такого поворота дел смертельно боятся. Поэтому все эти «бризы» в Черном море – всего лишь ритуальные танцы плюс игра на нервах.

Гораздо большую угрозу для РФ представляет упадок ее экономики. Рост из-за падения цен на сырье – мизерный, развиваться за счет внутреннего рынка из-за обнищания граждан нельзя. «Оборонка» локомотивом служить не может. Свою несырьевую гражданскую промышленность за 20 лет так и не развили. Простите, но не удар «Томагавками» из Черного моря, а системный кризис в стране – вот главная опасность сегодня. Экономический застой (смотрите пример Хабаровска) способен перерасти в политический кризис.

Валерий Громак, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 29 (842) за 4 августа 2020 года