Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2020 году

В 2020 году продолжилось длящееся уже несколько лет сокращение поставок новой боевой авиационной техники в Вооруженные Силы Российской Федерации. Фактически ВКС России в 2020 году получили только относительно небольшие партии истребителей Су-35С и фронтовых бомбардировщиков Су-34 - всего суммарно 14 самолетов (десять Су-35С и четыре Су-34) - столь низкий уровень поставок последний раз был десятилетие назад. Главным событием 2020 года стало долгожданное получение Министерством обороны России первого серийного истребителя Су-57 (Т-50С) - после "фальстарта" с потерей первого фактически построенного серийного Су-57 в 2019 году. Кроме того, ВКС России получили в 2020 году два "серийных" двухместных истребителя МиГ-35УБ и четыре учебно-боевых самолета Як-130. При этом снова, как и в 2019 году, в 2020 году не производились поставки Вооруженным Силам России истребителей Су-30СМ.

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) в специальном цеху № 18 Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой"), 2020 год (с) фотография из заводской газеты Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина

В числе поставленных в 2020 году Вооруженным Силам России самолетов:

Один истребитель пятого поколения Су-57. В конце декабря 2020 года Министерству обороны России был передан первый (фактически второй) серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002), построенный на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой"). Самолет должен войти в состав 929-го Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова в Ахтубинске.

В августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета). Сроки исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (самолет Т-50С-1, серийный номер 51001, бортовой номер тоже "01 синий"), построенный на КнААЗ, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря, но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии, по причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом.

Потеря первого серийного образца Су-57 повлекла за собой крупные разбирательства на персональном уровне, включая смену руководства ПАО "Компания "Сухой".

Летные испытания второго из двух законтрактованных в 2018 году серийного образца истребителя Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) были начаты в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2020 года, он тоже получил бортовой номер "01 синий", и в итоге был сдан Министерству обороны.

По известным данным, в рамках контракта 2019 года КнААЗ должен сдать в 2021 году два истребителя Су-57.

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск) при перегоне с Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (филиала ПАО "Компания "Сухой") в европейскую часть России, 25.12.2020. Самолет должен войти в состав 929-го Государственного лётно-испытательного центра Министерства обороны Российской Федерации имени В. П. Чкалова в Ахтубинске (с) Светлана Балаева / vk.com/s.balaeva87

Четыре фронтовых бомбардировщика Су-34. В течении 2020 года Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") были сданы ВКС России четыре фронтовых бомбардировщика Су-34.

Из этого количества два самолета Су-34 были поставлены в июле 2020 года. Они стали формально последними, изготовленными НАЗ по контракту с Министерством обороны России от февраля 2012 года на поставку 92 самолетов Су-34. Первый из этих двух самолетов постройки 2020 года с серийным номером 11-07 (самолет Т-10В-136) и бортовым номером "14 красный" был передан в состав 47-го смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Западного военного округа на аэродроме Балтимор (Воронеж), а второй (предположительно, серийный номер 11-08, самолет Т-10В-137) и бортовым номером "09 красный" был передан в состав 968-го отдельного смешанного авиационного полка 4-го Государственного Центра Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке.

Кроме того, в ноябре и декабре 2020 года Министерство обороны Российской Федерации получило два дополнительных фронтовых бомбардировщика Су-34, изготовленных НАЗ в порядке дополнения к контракту от февраля 2012 года на поставку 92 самолетов Су-34. Эти два дополнительных самолета с красными бортовыми номерами "12" и "19" (предположительные серийные номера, соответственно, 11-09 / Т-10В-138 и 11-10 / Т-10В-139) также поступили в состав 968-го отдельного смешанного авиационного полка 4-го Центра в Липецке.

Таким образом, суммарно фактически по данному долгосрочному контракту были изготовлены на НАЗ 94 самолета Су-34. Первые два Су-34 по данному контракту были переданы в Новосибирске ВВС (ВКС) России 24 декабря 2013 года, следующие 18 самолетов - в 2014 году, еще 18 самолетов - в 2015 году, 16 - в 2016 году, 16 - в 2017 году, 12 - в 2018 году, восемь - в 2019 году и четыре последних - в 2020 году.

С учетом семи опытных летных и предсерийных образцов, общее количество летных Су-34, построенных по всем контрактам, составляет 138 единиц. Из 131 серийного самолета, поставленного ВКС России, к настоящему времени два потеряны в катастрофе (в столкновении 18 января 2019 года над Татарским проливом) и четыре достоверно списаны. Самолеты Су-34 состоят на вооружении девяти линейных эскадрилий четырех строевых авиационных полков ВКС России (2-й, 47-й и 277-й смешанные, 559-й бомбардировочный), а также учебных центров в Липецке и Ахтубинске.

В августе 2020 года Министерство обороны Российской Федерации подписало новый трехлетний контракт на строительство еще 24 фронтовых бомбардировщиков Су-34. По имеющимся сведениям, первые два самолета по данному контракту были построены и облетаны на НАЗ к концу 2020 года, но пока не переданы ВКС.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (бортовой номер "09 красный", предположительный серийный номер 11-08 / Т-10В-137, регистрационный номер RF-95888), изготовленный Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова ПАО "Компания "Сухой" в 2020 году. Самолет входит в состав 968-го отдельного смешанного авиационного полка 4-го Государственного Центра Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке. (с) Андрей Проскурин / russianplanes.net ( ссылка )

Десять истребителей Су-35С. В 2020 году Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") передал ВКС России завершающие десять истребителей Су-35С, построенных в рамках заключенного в декабре 2015 года Министерством обороны России с ПАО "Компания "Сухой" пятилетнего контракта на поставку 50 истребителей Су-35С. Первые десять самолетов Су-35С по данному контракту были построены КнААЗ в 2016 году, десять - в 2017 году, и десять - в 2018 году, десять - в 2019 году, и теперь десять - в 2020 году.

Первые четыре истребителя Су-35С, построенных КнААЗ по программе 2020 года, получила в июле 2020 года авиационная группа высшего пилотажа ВКС России "Русские Витязи", эти самолеты имеют синие бортовые номера с "54" по "57". Первые четыре самолета Су-35С были переданы группе в ноябре 2018 года, и таким образом в итоге "Русские Витязи" имеют восемь истребителей Су-35С с синими бортовыми номерами с "50" по "57".

Еще три Су-35С (бортовые номера неизвестны) были переданы КнААЗ Министерству обороны России в июле 2020 года, войдя в состав 790-го истребительного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированного на аэродроме Хотилово в Тверской области. Ранее в 2018-2019 годах этот полк получил 12 Су-35С, так что общее количестиво этих машин в 790-м полку достигло 15.

Три завершающих Су-35С по программе 2020 года (и контракту 2015 года) были сданы в ноябре 2020 года. Два из них (красные бортовые номера "08" и "11", регистрационные номера RF-95911 и RF-95912) вошли в состав 4-го Государственного Центра Подготовки Авиационного Персонала и Войсковых Испытаний Министерства обороны России имени В. П. Чкалова в Липецке, а третий (предположительный бортовой номер "10 красный") остался в Комсомольске-на-Амуре (аэродром Дземги), войдя в состав 23-го истребительного авиационного Таллинского полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 11-й армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

С учетом первого контракта 2009 года на 48 истребителей Су-35С, ВКС России получили таким образом с конца 2012 года к настоящему времени 98 серийных самолетов Су-35С, один из которых к настоящему времени списан.

25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Объединенная авиастроительная корпорация заключила с Министерством обороны России новый контракт на поставку еще 30 истребителей Су-35С. По имеющимся данным, первые пять Су-35С по данному контракту должны быть сданы КнААЗ в 2021 году, остальные 25 самолетов - в 2022-2024 годах.

Поступивший в состав 4-го ордена Ленина Краснознамённого Центра войсковых испытаний и подготовки персонала ВКС имени В. П. Чкалова Министерства обороны Российской Федерации истребитель Су-35С (бортовой номер "11 красный", регистрационный номер RF-95912), построенный Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ, филиал ПАО "Компания "Сухой") по Гособоронзаказу 2020 года. Липецк, 27.11.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Два истребителя МиГ-35УБ. В первом полугодии 2020 года Министерству обороны России были переданы два двухместных истребителя МиГ-35УБ с синими бортовыми номерами "12" и "15". Они стали первыми самолетами, построенными по подписанному в августе 2018 года Министерством обороны России с АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в состав которого входит АО "РСК "МиГ") контракту на поставку первых шести "серийных" истребителей МиГ-35С и МиГ-35УБ со сроком исполнения контракта с 2018 по 2023 годы. Постройка самолетов была осуществлена на Луховицком авиационном заводе (ЛАЗ) имени П.А. Воронина - филиале АО "РСК "МиГ". Самолеты, видимо, используются в программе Государственных испытаний.

Ранее в 2019 году по заключенному в феврале 2017 года с Министерством обороны России контракту на два предсерийных образца истребителя МиГ-35 для их подключения к расширенной программе Государственных испытаний этого типа, были построены и сданы ВКС истребители одноместный МиГ-35С с бортовым номером "10 синий" и двухместный МиГ-35УБ с бортовым номером "11 синий"

Истребитель МиГ-35УБ (бортовой номер "12 синий") постройки АО "РСК "МиГ"2020 года. Кубинка, 17.08.2020 (с) Михаил Поляков / АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Четыре учебно-боевых самолета Як-130. В 2020 году Иркутский авиационный завод (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" передал ВКС России четыре учебно-боевых самолета Як-130, построенных в рамках дополнительного контракта на поставку нескольких единиц (видимо, указанных четырех) Як-130, заключенного Министерством обороны России с ПАО "Корпорация "Иркут" в 2019 году. Первые два из этих самолетов были фактически построены на ИАЗ еще в 2019 году.

Два из этих Як-130 (красные бортовые номера "01" и "02") были сданы в конце января 2020 года, а еще два (красные бортовые номера "03" и "04") - предположительно, в июне 2020 года. Все четыре самолета поступили в состав учебной авиационной базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова в Котельниково (Волгоградская область), став первыми Як-130 в составе этой авиабазы. База в Котельниково стала четвертой учебной авиационной базой, получившей учебно-боевые самолеты Як-130, после учебных авиабаз того же КВВАУЛ в Борисоглебске, Армавире и Кущевской. Впрочем, по некоторым сообщениям, четыре поступивших в Котельниково Як-130 до сих пор там фактически не эксплуатируются.

Таким образом, Министерство обороны России с 2009 года по различным контрактам получило суммарно 113 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 101 - на Иркутском авиационном заводе.

25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Объединенная авиастроительная корпорация заключила с Министерством обороны России новые контракты на поставку в период 2021-2025 годов еще 21 многофунеционального истребителя Су-30СМ2 (для Морской авиации ВМФ России) и 25 учебно-боевых самолетов Як-130. Все они должны строиться на Иркутском авиационном заводе.

Один из учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер "03 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут" по Гособоронзакаку 2020 года, во время облета в Иркутске, 27.04.2020. Самолет вошел в состав учебной авиационной базы Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова в Котельниково (Волгоградская область) (с) Алексей Карпулёв

Поставки боевых и учебно-боевых самолетов нового производства в Вооруженные Силы Российской Федерации в 2008-2020 годах

Относительно поставок на экспорт, можно сказать, что, по нашей информации, в 2020 году российской авиационной промышленностью за рубеж были поставлены 40 боевых самолетов новой постройки, в том числе 22 истребителя Су-35 и десять истребителей МиГ-29М/МиГ-29М2 в Египет, восемь истребителей Су-30СМ в Казахстан, а также шесть учебно-боевых самолетов Як-130 в Мьянму. Видимо, осуществлялись также передачи боевых самолетов из наличия (МиГ-29 и Су-24М) для Сирии и Ливийской Национальной армии.

Что касается поставок Вооруженным Силам России в 2020 году небоевых самолетов, то продолжала буксовать программа серийного производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А на АО "Авиастар-СП" в Ульяновске, в результате чего в 2020 году ВКС не получили ни одного самолета этого типа. Хотя завод "Авиастар-СП" в течение 2020 года поднял в воздух три самолета Ил-76МД-90А новой постройки - борта с заводскими номерами 0203 (регистрационный номер RF-78658, первый полет 17 марта), 0204 (регистрационный номер RF-78659, первый полет 26 августа), и 0205 (регистрационный номер RF-78660, первый полет 6 декабря) - однако ни один из них до конца года официально не был сдан Министерству обороны России.

Указанные три до сих пор не сданных Ил-76МД-90А являются пятым, шестым и седьмым бортами, построенным АО "Авиастар-СП" по контракту с Министерством обороны России от октября 2012 года на производство 39 единиц Ил-76МД-90А. Таким образом, к настоящему времени завод "Авиастар-СП" построил суммарно 11 экземпляров (включая прототип) военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А.

В мае 2020 года стало известно, что Министерство обороны Российской Федерации на новых условиях перезаключило с АО "Авиастар-СП" контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А. По новым условиям, по старому контракту 2012 года заводом теперь будет сдано суммарно 13 самолетов Ил-76МД-90А, а с 2021 года вступит в силу новый контракт на поставку до 2028 года 14 таких самолетов. 18 декабря 2020 года Министерство обороны Российской Федерации также подписало с АО "Авиастар-СП" государственный контракт на поставку десяти новых самолетов-заправщиков Ил-78М-90А.

Кроме того, видимо, ВКС России в 2020 году получили очередные легкие двухмоторные учебно-тренировочные самолеты Diamond DA42Т, собираемые с 2017 года АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург) из машинокомплектов производства австрийской компании Diamond Aircraft Industries, завершив контракт на поставку Министерству обороны России 35 машин. Самолеты предназначены для использования в качестве учебно-тренировочных самолетов для подготовки курсантов военно-транспортной авиации ВКС России. Первые три самолета Diamond DA42Т (предположительные бортовые номера с "051" по "053") по этому контракту были сданы УЗГА в конце 2017 года, и планировалась сдача 17 самолетов в 2018 году и 15 - в 2019 году. Фактически с 2017 года сведения о сдаче самолетов Diamond DA42Т по данному контракту не публиковались ввиду политической чувствительности данных поставок в свете нынешней международной обстановки. Однако известно, что в конце 2018 года партия самолетов Diamond DA42Т поступила в Балашовский учебный авиационный центр Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков (КВВАУЛ) имени Героя Советского Союза А.К. Серова (Балашов, Саратовская область), и что сборка этих самолетов на УЗГА продолжалась до 2020 года.

25 августа 2020 года в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2020" Министерство обороны России заключило с УЗГА контракт на поставку начяиная с 2021 года 20 дополнительных учебно-тренировочных самолетов Diamond DA42Т.

В целом, подписание в 2020 году Министерством обороны России пакета контрактов на новую авиационную технику дает надежду, что объемы поставок боевых самолетов Вооруженным Силам России начиная с 2021 года начнут снова расти. Предварительно, можно ожидать сдачи в 2021 году 21 боевого самолета новой постройки (оценочно, шесть Су-30СМ2, шесть Су-34, пять Су-35С, два Су-57, два МиГ-35С) и нескольких учебно-боевых самолетов Як-130, с дальнейшим наращиванием с 2022 года. Можно ожидать, что в 2021-2022 годах будет также наконец преодолена "пробка" с поставкой военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

Третий построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0205, регистрационный номер RF-78660) на летных испытаниях. Ульяновск, декабрь 2020 года. Самолет пока что не сдан Министерству обороны России (с) Александр Гук / www.instagram.com