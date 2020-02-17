ВКС России получили два новых самолета Як-130

Как сообщают споттеры, 13 февраля 2020 года во время промежуточной посадки в Новосибирске в аэропорту Толмачево были засняты два новых учебно-боевых самолета Як-130, совершающих перелет с Иркутского авиационного завода (ИАЗ) ПАО "Корпорация "Иркут" в Европейскую часть страны в состав Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) имени А. К. Серова.Самолеты имеют красные бортовые номера "01" и "02" и стали первыми Як-130, полученными ВКС России с октября 2018 года.

Один из двух новых переданных ВКС России учебно-боевых самолетов Як-130 (бортовой номер "01 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2020 (с) NsKPlanes / ВКонтакте

Предположительно, самолеты должны поступить в состав учебной авиационной базы КВВАУЛ в Котельниково (Волгоградская область), и станут первыми Як-130 в составе этой авиабазы. База в Котельниково станет четвертой учебной авиационной базой, получившей учебно-боевые самолеты Як-130, после учебных авиабаз того же КВВАУЛ в Борисоглебске, Армавире и Кущевской. О приеме данных новых Як-130 на ИАЗ специалистами КВВАУЛ Министерство обороны России сообщило 29 января 2020 года.

По имеющейся информации, два данных Як-130 являются первыми самолетами этого типа, построенными в рамках дополнительного контракта на поставку нескольких единиц Як-130, заключенного Министерством обороны России с ПАО "Корпорация "Иркут" в 2019 году. Оба самолета были фактически построены на ИАЗ еще в 2019 году и облетаны еще в ноябре, но переданы в состав КВВАУЛ только теперь.

Ранее министерство обороны России с 2009 по 2018 годы по различным контрактам получило 109 самолетов Як-130 - из них 12 первых двух серий были построены на АО "Нижегородский авиационный завод "Сокол", а еще 97 - на Иркутском авиационном заводе.

Два новых переданных ВКС России учебно-боевых самолета Як-130 (бортовые номера "01 красный" и "02 красный"), построенных на Иркутском авиационном заводе ПАО "Корпорация "Иркут", во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2020 (с) NsKPlanes / ВКонтакте