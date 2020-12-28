Серийный Су-57 летит в Жуковский

Как сообщают новосибирские споттеры, 25 декабря 2020 года в новосибирском аэропорту Толмачево призелился прибывший из Комсомольска-на-Амуре первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002). Самолет совершает перелет с Комсомольсого-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ - филиала ПАО "Компания "Сухой" в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех), предположительно, в Жуковский.

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 25.12.2020 (с) Андрей Нейман / NskPlanes / vk.com/nskplanes

Напомним, что в августе 2018 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы первых двух серийных истребителей пятого поколения Су-57 (в облике Т-50С - борта Т-50С-1 и Т-50С-2) с двигателями "первого этапа" ("изделие 117"). Сроки исполнения контракта - 2018-2020 годы, с поставкой по одному самолету в 2019 и 2020 годах. В июне 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Министерство обороны Российской Федерации и ПАО "Компания "Сухой" подписали контракт на поставку в Вооруженные Силы суммарно уже 76 серийных истребителей пятого поколения Су-57 (включая и два первых законтрактованных в 2018 году самолета). Сроки исполнения контракта по 2027 год.

Первый серийный самолет Су-57 (самолет Т-50С-1, серийный номер 51001, бортовой номер тоже "01 синий"), построенный на КнААЗ, совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре в начале декабря 2019 года и планировался к передаче Министерству обороны 27 декабря, но 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний разбился в результате аварии, по причине, предположительно, сбоя в системе управления самолетом.

Потеря первого серийного образца Су-57 повлекла за собой крупные разбирательства на персональном уровне, включая смену руководства ПАО "Компания "Сухой". По имеющейся информации, "Сухой" будет вынужден компенсировать потерю за свой счет, изготовив еще один самолет взамен разбитого.

Летные испытания второго из двух законтрактованных в 2018 году серийного образца истребителя Су-57 (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) были начаты в Комсомольске-на-Амуре в октябре 2020 года, он тоже получил бортовой номер "01 синий". Теперь он совершает перелет в Жуковский. Сообщалось, что борт должен быть передан Министерству обороны России до конца года.

Первый (фактически второй) построенный серийный образец истребителя пятого поколения Су-57 с бортовым номером "01 синий" (самолет Т-50С-2, серийный номер 51002) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 25.12.2020 (с) Светлана Балаева / vk.com/s.balaeva87