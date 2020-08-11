Войти
Lenta.ru

Рогозин высказался о «диванных идиотах»

974
32
-3
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высказался о «диванных идиотах», восторгающихся достижениями США в космических пусках. Об этом он рассказал в программе Юрия Костина «Личные связи».



Рогозин заявил, что запуск Crew Dragon не является сенсационным событием, так как «его давно ждали» и «это должно было произойти несколько лет назад». Затем глава госкорпорации напомнил, что «американский космос» давно является частным, однако заказчик — NASA — выделяет бюджетные деньги частным компаниям: «Пуск [Crew Dragon] был государственный, за государственные деньги, космодром был передан бесплатно компании SpaceX. Им так удобно».

«Это по сути дела государственная машина, ничего нового. Умело, я бы даже сказал, гениально сделана так, чтобы прикрыть интересы Пентагона. Потому Пентагон, на самом деле, заинтересован и в этой низкоорбитальной группировке [Starlink], — заявил Рогозин. — Мы-то знаем, о чем идет речь. Потому что «Роскосмос» — это не только гражданский космос, мы занимаемся и боевой тематикой. Поэтому может для идиотов диванных это восторг, жвачка, джинсы, Маск и так далее. Для нас — это довольно-таки хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США, которая использует весь этот восторг для того, чтобы продвигать прежде всего свои военные интересы».

Рогозин также порассуждал о том, зачем космическим компаниям заниматься своим продвижением: «Часто мне ставят в упрек: а почему вы не делаете то же самое? У меня возникает вопрос: а нахрена?! Американцы установили режим санкций, который просто физически не позволяет нам соревноваться с ними свободно, потому что они проводят незаконные действия, запрещая другим странам покупать у нас космические аппараты, космические услуги. Тогда реклама для чего нужна, что мы будем продвигать?»

Глава госкорпорации сказал, что допускает существование жизни на Марсе и других планетах Солнечной системы. Он уточнил, что жизнь «не в виде марсиан каких-то, а какие-то клетки, микробы». В сравнение он привел исследования, когда в глыбах льда на Земле находили микробы, удавшиеся впоследствии «оживить».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
Похожие новости
11.06.2020
«Лунный проект» для России
08.06.2020
The Paper (Китай): после запуска SpaceX шутка Маска про батут больно уколола русских?
20.01.2020
Рогозин и Маск раскритиковали НАСА
15.04.2019
ZDF (Германия): российская космонавтика — куда ты идешь?
01.03.2019
Полет в никуда
27.10.2014
Макеты в космос не летают
32 комментария
№1
11.08.2020 08:23
Цитата, q
Поэтому может для идиотов диванных это восторг, жвачка, джинсы, Маск и так далее.

:))))

Цитата, q
Для нас — это довольно-таки хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США

А Роскосмос у нас что травоядная, тупая, слабая и нетехнологичная компания? Или может Роскосмос не на бюджетных деньгах сидит или в чем разница между финансированием от НАСА в США и от государства в России, ну кроме результатов конечно?

Цитата, q
Часто мне ставят в упрек: а почему вы не делаете то же самое? У меня возникает вопрос: а нахрена?!

Ну хотя бы для того, чтобы:
  1. не себя лично пиарить, а компанию, которую возглавляете, а то интервью от главы Роскосмоса о планах и о том какие дураки все вокруг мы слышим очень часто, а вот успехами Роскосмоса нас как-то не балуют, хотя по факту всем по барабану что там себе думает Рогозин - всем важно, что будет с русским космосом.
  2. продвигать ту продукцию или компоненты, которые не проходят по санкциям, создавать инфраструктуру продаж и перепродаж, которая позволяет обходить санкции и финансировать продвижение своей продукции через эти компании, хоть стартапами их свежими назовите, но сделайте вашу мать их единорогами и обеспечьте интересной перспективной и прибыльной работой людей и компании Роскосмоса.

А вот это оправдательное нытье главы Роскосмоса на фоне реальных полётев и не только в США, ничего кроме стыда за отчизну не вызывает.
+5
Сообщить
№2
11.08.2020 08:43
Цитата, q
или в чем разница между финансированием от НАСА в США и от государства в России
Это просто: в размерах финансирования. Тут гражданин LEO101 постоянно рассказывает, что в размерах количества денег. Их им на все хотелки не хватает. А хотелок у них много... Поэтому и такие скромные результаты.
0
Сообщить
№3
11.08.2020 08:58
Ну так это опять вопрос к Рогозину, как главе Роскосмоса:
либо ты способен выбить денег сколько надо для всех намеченных планов, либо обязан привести свои планы в соответствие с финансированием, расставив приоритеты в соответствие с требованиями финансирующей стороны.

А поиск крайних, то США, то теперь ещё "диванные идиоты" - ни планов не поменяет, ни денег не добавит, да и как пиар, мягко говоря - убого, на грани антипиара.
+5
Сообщить
№4
11.08.2020 09:07
«Это по сути дела государственная машина, ничего нового. Умело, я бы даже сказал, гениально сделана так, чтобы прикрыть интересы Пентагона. Потому Пентагон, на самом деле, заинтересован и в этой низкоорбитальной группировке ...Поэтому может для идиотов диванных это восторг, жвачка, джинсы, Маск и так далее. Для нас — это довольно-таки хищная, умная, сильная, высокотехнологичная политика США, которая использует весь этот восторг для того, чтобы продвигать прежде всего свои военные интересы».
***

Четко сформулировано. Лучше сказать - не получится.

Все как  в середине - второй половине 60-х ...
В политике, экономике, имидже, привлекательности, в военной сфере Амерзам, мягко говоря, "гордиться" абсолютно нечем от слова "вообще".

Ну и, как и в 60-х упор делается на "амерзский космос".

И для нашей Либерды и под-пиндосников - это фактически единственный шанс петь осанну своему "белому господину".

И в чем абсолютно прав Рогозин Д.О. - те достиженьица очень сомнительны.
Своих "Белку и Стрелку" они типа запустили и вернули.
Типа "импортозаместили" Россию на "рынке пусков".

"А достиженьица Где?" - Вояджеры "сигнал" прислали?

Это, действительно, о Хищнической политике, а не про "космос".
Такую же "карту" разыграть хотят, как и в 60-х с, типа, "высадкой" на Луне.
-4
Сообщить
№5
11.08.2020 09:24
Цитата, liv444 сообщ. №4
"А достиженьица Где?"

Количество пусков в 2020 году

0
Сообщить
№6
11.08.2020 09:27
Цитата, q
Ну так это опять вопрос к Рогозину, как главе Роскосмоса:
либо ты способен выбить денег сколько надо для всех намеченных планов, либо обязан привести свои планы в соответствие с финансированием, расставив приоритеты в соответствие с требованиями финансирующей стороны.
Боюсь, вы чересчур строги к Рогозину. Думаю, его основная миссия на этом посту - это раздувать щёки посильнее, с чем он возможно, как журналист, неплохо справляется.
Не может же он всерьёз, допустим, сказать, что введённые в 2014 году санкции (над которыми смеялись Искандеры), сильно бьют по экономике, что всё плохо и реальных перспектив в части увеличения финансирования нет и не предвидится.
А увеличения финансирования не будет в любом случае, хоть кто бы там был. У вас же по-моему траты на медицину и образование, по-моему, сокращают, что уж тут про космос говорить...
+1
Сообщить
№7
11.08.2020 09:32
Цитата, Андрей Л. сообщ. №5
Количество пусков в 2020 году

Уря!
А зачем нам больше, если нас "импортозаместили" на "рынке пусков"?
И амерзская шкала "пусков" поползла вверх?
Или в "амерзских пусках" есть что-то от ... "свободного рынка, который все сам отрегулирует"???

Это такая же Война, как Спецоперации в целях  "импортозамещения" Газпрома на рынке газа в Гнейропе, на Амерзский СПГ.

Или опять начнем про "амерзский космос" в сфероконном вакууме?
-1
Сообщить
№8
11.08.2020 09:35
Цитата, Тимур сообщ. №6
У вас же по-моему траты на медицину и образование, по-моему, сокращают, что уж тут про космос говорить...

У нас, как и во всём мире, бюджетные статьи связанные с военкой засекречены, а сейчас засекретят ещё и госзакупки Роскосмоса. Поэтому сказать объем сокращения по Космосу сможет только очень узкий круг лиц.

Однако, когда я читаю вот такое - Рогозин: устранение брака и достройку первой очереди Восточного выполнят в 2021 году, то  не удивляюсь, что вопросы как минимум о жестком, внешнем (со стороны, скажем - счетной палаты) контроле финансирования  должны быть.
0
Сообщить
№9
11.08.2020 09:37
Цитата, liv444 сообщ. №7
А зачем нам больше, если нас "импортозаместили" на "рынке пусков"?

Вы спросили про успехи - я Вам ответил фактами, а не домыслами, которые слышу от Вас.

Если вы считаете успехом, что нас импортозаместили - то видимо у каких-то "патриотов" это в планах и было?
+2
Сообщить
№10
11.08.2020 09:41
Цитата, liv444 сообщ. №7
Это такая же Война, как Спецоперации в целях  "импортозамещения" Газпрома на рынке газа в Гнейропе, на Амерзский СПГ.

Начните уважать русский язык.
И - это не война, это такой теперь рынок, и мы Россия, играем на нём в точности по таким же правилам. Если Вы не в курсе, то можете ознакомиться поглубже ну хотя бы с историей импортозамещения МЗКТ. Достигнутый результат сильно зависит от способностей игроков, но играют все в одинаково "без правил".
0
Сообщить
№11
11.08.2020 09:42
Цитата, Андрей Л. сообщ. №9
Вы спросили про успехи - я Вам ответил фактами, а не домыслами, которые слышу от Вас.

А успехи где?

Цитата, Андрей Л. сообщ. №9
Если вы считаете успехом, что нас импортозаместили - то видимо у каких-то "патриотов" это в планах и было?
Вы адепт "свободного рынка"?

В том своем посте я добавил:
Цитата, liv444 сообщ. №7
Или в "амерзских пусках" есть что-то от ... "свободного рынка, который все сам отрегулирует"???
0
Сообщить
№12
11.08.2020 09:45
Цитата, liv444 сообщ. №11
А успехи где?

Динамику пусков по годам сами постройте и будет Вам счастье.

Цитата, liv444 сообщ. №11
Вы адепт "свободного рынка"?

Я живу в реальном мире, где очень глупо жаловаться на то, что все перекидываются гадостями, но ноют больше те, в кого чаще попадает.

Цитата, liv444 сообщ. №11
В том своем посте я добавил:

И что? Это как-то оправдывает Роскосмос?
0
Сообщить
№13
11.08.2020 09:51
Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
Начните уважать русский язык.
А русский язык тут при чем? Или у Вас есть претензии к тому, как я свои мысли излагаю?

Цитата, Андрей Л. сообщ. №10
И - это не война, это такой теперь рынок, и мы Россия, играем на нём в точности по таким же правилам.
Ага.
Это такой теперь, типа, "рынок". Это теперь типа, так называется.

А в конечном итоге Что? Банкротство конкурента?
На выбор: Китай, Гнейропа, Россия.
Обанкротившийся "оплатит" своим "трупом" Долг Амерзов в 25 трюликов.
Как в предыдущий раз это сделал развалившийся СССР.

Вы и дальше будете убеждать меня, что это "рынок такой", а не Война на выживание ???

Вы себя сначала в этом убедите!!!
-2
Сообщить
№14
11.08.2020 09:55
Цитата, q
Поэтому сказать объем сокращения по Космосу сможет только очень узкий круг лиц.
Объём сокращения я вам не скажу. Это правда. Но сама логика развития ситуации говорит о том, что траты неизбежно будут сокращаться. А наличие или отсутствие Рогозина у руля кардинально не изменит ситуацию.
Цитата, q
то  не удивляюсь, что вопросы как минимум о жестком, внешнем (со стороны, скажем - счетной палаты) контроле финансирования  должны быть.
А если глава счетной палаты водку пьёт с главой Роскосмоса? Практика, как мне кажется, подсказывает, что только развитые гражданские институты (в том числе развитые, сильные и свободные СМИ) могут контролировать коррупцию. А с этим в России серьёзные проблемы (и судя по всему в ближайшее время они не решатся).
+1
Сообщить
№15
11.08.2020 09:57
Цитата, Андрей Л. сообщ. №12
И что? Это как-то оправдывает Роскосмос?

Нет.
Роскосмос существует с 2006 года.
И я нихрена не понимаю, что до прихода Рогозина прежние Рукамиводители Роскосмоса на своих высоких постах занимались.

Только Рогозин здесь причем?
Нахрена на него валить то, что до него в Роскосмосе было "наворочено"?
0
Сообщить
№16
11.08.2020 11:24
Цитата, liv444 сообщ. №13
А русский язык тут при чем? Или у Вас есть претензии к тому, как я свои мысли излагаю?

У меня претензии к умышленному коверканию слов русского языка конкретно Вами.

Цитата, liv444 сообщ. №13
А в конечном итоге Что? Банкротство конкурента?

Зависит от того, как будет вести себя в таких условиях конкурент.

Цитата, liv444 сообщ. №13
На выбор: Китай, Гнейропа, Россия.

По коверканию слов - второе предупреждение, рекомендую прислушаться.

Цитата, liv444 сообщ. №13
Обанкротившийся "оплатит" своим "трупом" Долг Амерзов в 25 трюликов.

У нас что Роскосмос такой богатый?

Послушайте, если Вы хотите беседовать конкретно со мной, то Вам придется прибегнуть к конкретике и фактам - иначе я буду пропускать Ваши слова как флуд.

Цитата, liv444 сообщ. №13
Вы и дальше будете убеждать меня, что это "рынок такой", а не Война на выживание ???

Вас? Убеждать? :)))))))))))) "А нахрена" (c Рогозин Д.О.)
0
Сообщить
№17
11.08.2020 11:38
Цитата, Тимур сообщ. №14
Но сама логика развития ситуации говорит о том, что траты неизбежно будут сокращаться.

Тут я с Вами не соглашусь и вот почему. Есть:
  • Роскосмос, у которого дела идут не очень, но без него в принципе невозможны серьезные, ключевые проекты.
  • гонка вооружения в Космосе - она уже даже не на низком старте.
  • необходимость уводить всю космическую инфраструктуру на свою территорию.
  • наука, которой край как нужен Космос
  • перспективный рынок и грузоперевозок и туристов, и пассажироперевозок
  • есть секретный бюджет неизвестного размера
  • есть инициатива засекретить закупки (читай затраты) Роскосмоса

По моему, всё свидетельствует как раз о том, что:
  • доля секретного бюджета по Роскосмосу вырастет
  • финансирование по Роскосмосу увеличиться сейчас и будет увеличиваться как минимум ближайшие лет 5-7 (от результатов зависит).
  • в ближайшей перспективе будут усиленно финансировать новые работы и инфраструктуру

Цитата, Тимур сообщ. №14
А наличие или отсутствие Рогозина у руля кардинально не изменит ситуацию.

И тут я не соглашусь. Роль личности в движении крупных, стратегических проектах очень - очень велика. Крупные, серьезные проекты могут двигать только очень сильные, грамотные и целеустремленные люди, которые имеют поддержку или сверху, или снизу.

Я не вижу многих необходимых критериев в личности Рогозина для того, чтобы поверить, в прорыв в Космосе даже при суперфинансировании именно с ним во главе.

Цитата, Тимур сообщ. №14
А если глава счетной палаты водку пьёт с главой Роскосмоса?

Да - наверняка, я не удивлюсь. Но это происходит так, что глава счетной палаты тоже очень хочет продолжать пить водку в таком кругу и дальше, поэтому рука руку моет в пределах разумного, потому что всегда есть кто-то, кто с ними не пьет, но очень хочет пить и возможно даже не водку и возможно занимая место одного из них.

Цитата, Тимур сообщ. №14
Практика, как мне кажется, подсказывает, что только развитые гражданские институты (в том числе развитые, сильные и свободные СМИ) могут контролировать коррупцию.

Не в нынешней России.
0
Сообщить
№18
11.08.2020 11:42
Цитата, Тимур сообщ. №14
А если глава счетной палаты водку пьёт с главой Роскосмоса? Практика, как мне кажется, подсказывает, что только развитые гражданские институты (в том числе развитые, сильные и свободные СМИ) могут контролировать коррупцию. А с этим в России серьёзные проблемы (и судя по всему в ближайшее время они не решатся).

Это Вы "за все хорошее и против всего плохого" сейчас написали.

Давайте я Вас сейчас расскажу как это на Практике решается.
Персональная машина с водителем из соответствующего "ведомства". служебная квартира и дача (с мебелью, утварью и посудой с инвентарными номерами). на которых обслуга из соответствующего "ведомства". служебные телефоны и интернет: домашний. служебный, мобильный, в машине и на даче, под постоянной "прослушкой" как у "охраняемого лица" так и у всей семьи.
Жесткий приказ  "больше одного во вне служебное не собираться" иначе "санкции".
Обслуга. секретарша. водила "делают свое дело" в рамках обязанностей и в соответствии с
Инструкциями своего "ведомства".

Развитые гражданские институты - это не беснующаяся Либерда на Болотной.
Это "активная гражданская позиция" каждого члена Общества.
Что-то увидел нестандартно - Доклад.
Что-то услышал непонятное - Доклад.
Чей-то поступок нестанлартно-непонятный - Доклад.
И т.д.
СМИ - это не любой "образованец" записавшийся в журнашлюшку и "строчащий за бапки заказуху или хренатень для домохозяек.
А вполне себе специализированный на темах журналист, как минимум со некоторой технической, политической, экономической. философской, культурной подготовкой для писательства на специализированную для него тему.
Ну и редактура написанных текстов под контролем соответствующего ведомства.

Вот как хотите. но другого Смысла под Вашим "за все хорошее и против свего плохого не содержится".
И между прочим, я НЕ считаю, что моя расшифровка Ваших слов. настолько глупа.
Мало того, я считаю, что давно Пора, но ...
Я вполне понимаю. как трудно второй раз войти в одну и туже воду.
0
Сообщить
№19
11.08.2020 11:47
Цитата, Андрей Л. сообщ. №16
Зависит от того, как будет вести себя в таких условиях конкурент.
Т.е. Вы предлагаете "соснуть" у США. как это сделал Махал Сергеич?
Цитата, Андрей Л. сообщ. №16
По коверканию слов - второе предупреждение, рекомендую прислушаться.
Понял.
Европа, значит Европа.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №16
У нас что Роскосмос такой богатый?
Не нужно рассматривать и Роскосмос в вакууме.
Война на выживание идет во все областях.
Космос это только один элемент.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №16
Вас? Убеждать? :)))))))))))) "А нахрена" (c Рогозин Д.О.)
Вы меня отлично поняли.
Категорически согласен.
-1
Сообщить
№20
11.08.2020 11:53
Цитата, liv444 сообщ. №15
Только Рогозин здесь причем?
Нахрена на него валить то, что до него в Роскосмосе было "наворочено"?

Давайте ещё раз  я повторю свой постоянный постулат. Если бы Рогозин посвящал работе и результату столько времени и сил, сколько он посвящает СМИ - никто бы к нему ничего не предъявлял, а обсуждали бы именно Роскосмос - конкретные предприятия, конкретные работы - и лично я предпочел бы именно такой подход.
+1
Сообщить
№21
11.08.2020 11:55
Цитата, liv444 сообщ. №18
Ну и редактура написанных текстов под контролем соответствующего ведомства.

Ну мы в общем и написали, что свободные СМИ не в нынешней России.
+1
Сообщить
№22
11.08.2020 11:57
Цитата, liv444 сообщ. №19
Т.е. Вы предлагаете "соснуть" у США

Ну если Вам никаких других вариантов развития Космоса в голову не приходит - то вперед.
0
Сообщить
№23
11.08.2020 11:59
Цитата, Андрей Л. сообщ. №20
Если бы Рогозин посвящал работе и результату столько времени и сил, сколько он посвящает СМИ - никто бы к нему ничего не предъявлял

Я не увидел в Вашем постулате ничего подобного.
Согласен.
Лучше толковую пресс-службу Рогозину завести в Роскосмосе, как например, у Ростеха или ОДК.
Только давайте согласимся и в том. что большинство "комментаторов" Рогозина занимаются откровенной либердой.
Именно это вызывает мое возмущение и протест.
-2
Сообщить
№24
11.08.2020 12:00
Цитата, Андрей Л. сообщ. №22
Ну если Вам никаких других вариантов развития Космоса в голову не приходит - то вперед.
Я? А причем тут я?
Вы почитайте лучше то. что "комментаторы" Рогозина пишут.
0
Сообщить
№25
11.08.2020 12:01
Цитата, liv444 сообщ. №23
Только давайте согласимся и в том. что большинство "комментаторов" Рогозина занимаются откровенной либердой.
Именно это вызывает мое возмущение и протест.

В зеркало!!!!
За всю ветку НОЛЬ конкретики и отрицание (с помощью словоблудия) приведенной конкретики на Ваши комментарии!
0
Сообщить
№26
11.08.2020 12:03
Цитата, Андрей Л. сообщ. №21
Ну мы в общем и написали, что свободные СМИ не в нынешней России.
Т.е. Вы не возражаете, что человек написал за все хорошее и против всего плохого.

А "свободных СМИ" не может в принципе существовать.
-1
Сообщить
№27
11.08.2020 12:04
Цитата, liv444 сообщ. №24
Я? А причем тут я?

Я, в том числе, с точки зрения Рогозина "диванный идиот", а с Вашей - "беснующаяся Либерда на Болотной".
Ну и не знаю кто конкретно породил мысль развивать Космос "соснув" у США, но Вы её зачем то держите в голове, раз, пусть и с критикой, но озвучиваете.
0
Сообщить
№28
11.08.2020 12:06
Цитата, liv444 сообщ. №26
Т.е. Вы не возражаете, что человек написал за все хорошее и против всего плохого.

Я Вас прошу не быть в  этой ветке таким же провокатором как США в политике - у нас с Тимуром идет дискуссия, и лично мне дискуссия с ним куда интереснее, чем с Вами.

Поэтому дальнейшие посты от Вас я игнорирую. Извините.
0
Сообщить
№29
11.08.2020 12:08
Цитата, Андрей Л. сообщ. №25
В зеркало!!!!
За всю ветку НОЛЬ конкретики и отрицание (с помощью словоблудия) приведенной конкретики на Ваши комментарии!

Сколько угодно.
Только представленный график запусков NASA в 20-н это прямое следствие "импортозамещения" России на рынке пусков.
Это не успех NASA,  это спецоперация по вытеснению России в лице Роскосмоса, в рамках "свободного рынка, который все сам отрегулирует".
Не рыночными методами это сделано.
И если это успех, то это Успех Пентагона. а не NASA.
0
Сообщить
№30
11.08.2020 12:09
Цитата, Андрей Л. сообщ. №28
Я Вас прошу не быть в  этой ветке таким же провокатором как США в политике - у нас с Тимуром идет дискуссия, и лично мне дискуссия с ним куда интереснее, чем с Вами.
Поэтому дальнейшие посты от Вас я игнорирую. Извините.

Я Вас услышал и умолкаю.
Спасибо за дебаты.
0
Сообщить
№31
11.08.2020 12:55
1."Восточный".
2.ЦЕНТР КОСМОНАВТИКИ в МОСКВЕ.
3."Ангара-5"
4."Сфера"(половину пока)
5."Федор" на Луне.
6."Буран"-2 посадкой по самолетному(пока).
Это если все реальные планы осуществим, они в работе, денег дали, люди на месте.
Дмитрий Олегович  пятижды Герой Труда России будет заслуженно.
+1
Сообщить
№32
11.08.2020 13:02
Цитата, ЗНШ сообщ. №31
Это если все реальные планы осуществим, они в работе, денег дали, люди на месте.
Дмитрий Олегович  пятижды Герой Труда России будет заслуженно.

Не только если, а ещё и когда и как!!!  Через 30 лет и как с Восточным, три раза одну очередь делать и каждый раз деньги на это выделять, то если будет неактуально и тут не до медалек, а не посадили бы.

А так да, планы - они всегда офигенно красивые, но как говорится - гладко было на бумаге...
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.08 19:37
  • 3
Рогозин: спутники Starlink нужны Пентагону, чтобы обеспечить связью спецназ
  • 11.08 19:36
  • 1
Россия проведет наблюдательный полет над Германией в рамках ДОН
  • 11.08 19:23
  • 20
Призыв к пересмотру политики США в отношении России
  • 11.08 19:10
  • 70
Украина устроила «парад раритетов» на военных учениях
  • 11.08 17:37
  • 3
Воронежский авиазавод выкатил первый летный экземпляр Ил-112В
  • 11.08 16:51
  • 1
Военнослужащие ЦВО защитили танки от ударных беспилотников
  • 11.08 15:25
  • 13
Рогозин предложил украшать ракеты гжелью и хохломой
  • 11.08 13:02
  • 32
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 11.08 12:11
  • 24
«Геноцид» российских «Панцирей» объяснили «мертвой воронкой»
  • 11.08 09:34
  • 168
ВЦИОМ: половина россиян считает высадку американцев на Луну фальсификацией властей США
  • 11.08 08:02
  • 2
Эксперт назвал сильные стороны военного вертолета Ка-52М «Аллигатор»
  • 11.08 06:53
  • 44
США отправились к Марсу за бюджет «Роскосмоса»
  • 11.08 03:18
  • 12
Троллинг или фэнтези: Рогозин задумался о "Буране"
  • 11.08 00:21
  • 1
Советское лучше. Украина решила вернуть в армию ЗРК С-125, пишут СМИ
  • 10.08 23:48
  • 2
Планы объединения «Ильюшина» и «Туполева»