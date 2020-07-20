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«Роскосмос» создаст конкурента спутниковой системе SpaceX

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Starlink
Starlink.
Источник изображения: Globallookpress.com

«Роскосмос» создаст конкурента американской спутниковой системе Starlink, которую обеспечивает компания SpaceX. Программа создания отечественной системы «Сфера» будет внесена на утверждение правительства в августе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Там пояснили, что программа уже согласована со всеми заинтересованными органами, включая Минсвязи и Минтранс России. Сейчас проект находится на рассмотрении в Минфине и Минэкономразвития.

В июне 2018 года сообщалось, что проект глобальной спутниковой системы «Сфера», предполагающий развертывание около 600 спутников, стал доработанной версией ранее анонсированного «Роскосмосом» проекта системы связи «Эфир».

Первоначально российский проект спутникового интернета был призван конкурировать с системами OneWeb и Starlink. Заместитель гендиректора по стратегическому развитию и инновациям холдинга «Российские космические системы» (РКС) Евгений Нестеров отметил, что такая программа, предусматривающая развертывание к 2025-му группировки из 288 спутников с орбитой высотой 870 километров, потребует инвестиций в 300 миллиардов рублей.

Starlink — это глобальная спутниковая система для обеспечения интернет-соединением территорий, где доступ в сеть был ненадежным, дорогим или полностью недоступным. Система развернута компанией SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.

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