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Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения

15.11.2017 Lenta.ru 845 6
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Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковск
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковском.
Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Российский боевой самолет Су-35 поколения 4++ является фактически истребителем пятого поколения. Об этом в эфире "России 24" заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"Он значительно дешевле любого самолета пятого поколения, а его отличие только в одном: оружие находится на внешней подвеске, а не внутри. Но по сути дела [он является истребителем пятого поколения] — по радару, по возможности сопровождать сразу несколько целей и поражать их", — пояснил чиновник, курирующий в правительстве военно-промышленный комплекс.

По словам Рогозина, Су-35 способен быть "невидимым" для противника и "видеть" его одновременно. "Я уверен, что у этого самолета большое будущее", — заключил вице-премьер.

В настоящее время в России проходит испытание перспективный истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в рамках проекта ПАК ФА. Планируется, что военным эти самолеты начнут передавать в 2019 году.

Су-35С (С — серийный) был принят на вооружение в сентябре этого года, сообщал ТАСС. Четыре истребителя этого типа эксплуатируются в составе российской авиагруппы в Сирии. Начаты поставки этих самолетов в Китай, также планируется, что данную технику получит Индонезия.
14.11.2017
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Китай
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения

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  • Комментарии
Комментариев 6, отображено с 1 по 6
RU
beka1
1225
№1
15.11.2017 01:33
Уж про радар то Рогозин лучше бы не упоминал! В то время как даже истребители 4-го поколения, как новые так и модернизируемые, оснащаются радарами с АФАР, относить истребитель с не самой современной антенной решеткой к пятому поколению это за гранью добра и зла, ИМХО!
+2
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RU
Герасим
63
№2
15.11.2017 09:56
Два Жириновского для страны ну никак не нужны
-1
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RO
АлександрА
2021
№3
15.11.2017 11:57
Справедливости ради стоит отметить что БРЛС "Ирбис" превосходит по пиковой излучаемой мощности (20 кВт) самую мощную истребительную БРЛС с АФАР, AN/APG-77(V), пиковая излучаемая мощность которой 19,5 кВт.

Возможность механического доворота антенны по азимуту и углу места даёт Су-35С определённоё тактическое преимущество над истребителями с неподвижными АФАР.

Впрочем на на БРЛС CAPTOR модернизированного "Тайфуна" и БРЛС Raven ES-05 новых модификации истребителя "Грипен" JAS-39E/F так же внедрён доворот АФАР, но пиковые излучаемые мощности у CAPTOR и Raven ES-05 в разы ниже чем у "Барса".

Единственный существенный потенциальный недостаток "Ирбиса" в сравнении с БРЛС с АФАР - меньшие возможности по формированию нуля диаграммы направленности фазированной антенной решетки в направлении источника помехи.

Однако насколько успешно реализовано  в той или иной современной АФАР это потенциальное преимущество над ПФАР в формировании "глубоких нулей" ДН на источники помех за счёт амплитудно-фазового управления  ДН (на ПФАР только фазовое управление) - конечно же тайна покрытая мраком.

Как бы то ни было, Су-35С с БРЛС "Ирбис", ОЛС, комплексом радиоэлектронного подавления "Хибины-М"  с DFRM и ракетами "воздух-воздух" большой дальности РВВ-БД  сегодня претендует на звание самого потенциально смертоносного истребителя завоевания превосходства в воздухе.

F-22A это не позволяет сделать отсутствие на его борту ОЛС,  станции радиоэлектронных помех и ракет AIM-120D, которые до сих по не стали штатным вооружением "Раптора".

Но конечно же лишь знание пилотом всех преимуществ и недостатков своего самолёта и самолётов противника позволяет до конца раскрыть весь технический потенциал истребителя в воздушном бою, и стоит учесть что в кабинах F-22A сидят пилоты подготовку которых нельзя назвать иначе как великолепной.
-1
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RU
Павел 1978
8763
№4
15.11.2017 13:13
если ВВП Рогозиных не уволит, то я точно за него не голосую.
Цитата, Байкал57 сообщ. №5
извините, у Вас квасотоксикоз? Любите цирк?
0
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RU
Байкал57
459
№5
15.11.2017 13:18
Есть Собчаки специально для таких, в Москве навальнистов 800 000 чел, кого пнули, кто скиздить не смог ничего, особенно офисных хомячкой много, на босса смотрять в саунах с телками и так им охота тоже, а облом....
0
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NL
Юрий из Ред Алерт2
96
№6
15.11.2017 15:11
АлександрА
В Су-35 НЕТУ современной ракеты средней дальности, с которой он сможет конкурировать с самолетами НАТО.  
  Для создания конкурентных ракет как AIM-120 нужна - минитюризация технологий, это самое слабое место российских и советских разработок. Они весят на 50%, а то и больше американских. Поэтому затянулась разработка российской ракеты средней дальности уже на 25 лет и решения еще нету.
Ракеты БД это эффективное оружие разве, что против бомбардировщиков.
   Комплекс Хибины принятый в 2012 году,   НИКОГДА не противодействовали самолетам с АФАР даже на испытаниях. Потому что такие радары в россии только в разработке. О его эффективности можно разве то узнать из баек о Куке.
   ПФАР радары малоэфективны, от их концепции на Западе отказались. ПФАР раскрывает ваш самолет слишком рано, в то время как АФАР позволяет сканируя позволяет избежать свое обнаружения, а ПФАР сразу выдает ваше местоположение и не имеет возможности эффективно противодействовать РЭБ, сам радар не ставит помехи как это делает АФАР.  
   ОЛС это единственная фича которая дает приемущество Су-35
-2
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