Рогозин нашел в России еще один истребитель пятого поколения



Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковском.

Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 во время демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС - 2013 в Жуковском.Источник: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Российский боевой самолет Су-35 поколения 4++ является фактически истребителем пятого поколения. Об этом в эфире "России 24" заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает РИА Новости.

"Он значительно дешевле любого самолета пятого поколения, а его отличие только в одном: оружие находится на внешней подвеске, а не внутри. Но по сути дела [он является истребителем пятого поколения] — по радару, по возможности сопровождать сразу несколько целей и поражать их", — пояснил чиновник, курирующий в правительстве военно-промышленный комплекс.

По словам Рогозина, Су-35 способен быть "невидимым" для противника и "видеть" его одновременно. "Я уверен, что у этого самолета большое будущее", — заключил вице-премьер.

В настоящее время в России проходит испытание перспективный истребитель пятого поколения Су-57, разработанный в рамках проекта ПАК ФА. Планируется, что военным эти самолеты начнут передавать в 2019 году.

Су-35С (С — серийный) был принят на вооружение в сентябре этого года, сообщал ТАСС. Четыре истребителя этого типа эксплуатируются в составе российской авиагруппы в Сирии. Начаты поставки этих самолетов в Китай, также планируется, что данную технику получит Индонезия.