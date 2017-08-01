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Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев

01.08.2017 Lenta.ru 216 1
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Адмирал Кузнецов
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
Источник: © РИА Новости . Министерство обороны Великобритании

В ближайшее время в России будут заложены шесть авианосцев. С таким заявлением в воскресенье, 30 июля, выступил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Об этом он рассказал в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Видео фрагмента передачи доступно на YouTube (c 35:27).



"В ближайшее время мы шесть заложим", — сказал Клинцевич о российских авианесущих кораблях.

В апреле 2017 года главком ВМФ Владимир Королев заявил о том, что авианосный флот России будет расширен. "Мы постоянно над этим работаем. И эта задача будет решена", — сказал адмирал, отвечая на вопрос о том, есть ли планы построить для российского флота еще несколько авианосцев.

Программа строительства нового авианесущего корабля обсуждается в России уже не первый год. Возможные варианты облика корабля прорабатывались в рамках Госпрограммы вооружений 2011-2020 годов.

В настоящее время в состав ВМФ России входит единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", построенный в 1982-1990 годах на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. В ближайшее время этот корабль должен пройти ремонт с модернизацией, который продлит срок его службы на 20 лет.
31.07.2017
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
1143 Кречет
Авианосец

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
hidrogenium66
117
№1
01.08.2017 02:44
Построить хотя бы один типа "Шторм".
-1
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