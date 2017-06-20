F-35 "сокрушит годы дезинформации"
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Стелс-истребитель F-35A Lightning II разработки компании Lockheed Martin
Источник: Ben Margot AP
На предстоящих демонстрационных полетах в рамках Парижского авиасалона новейший американский стелс-истребитель покажет, на что он сейчас способен, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на aviationweek.com (19 июня).
F-35 также выполнит проход на больших углах атаки (50 град), что будет наиболее впечатляющим элементом демонстрационной программы. В настоящее время маневренность F-35 с блоком программного обеспечения 3I ограничивается 7 g, с блоком 3F полностью функциональный самолет будет маневрировать с заявленными 9 g. "Но не это главное - мы обеспечиваем превосходство в воздухе за счет скрытности (стелс) и непревзойденной ситуационной осведомленности ("слияющаяся картинка от датчиков")", говорит Флинн.
13 июня два истребителя F-35A прибыли в Ле Бурже с авиабазы Хилл (Юта, США). Один самолет будет выполнять полеты, второй будет находиться на статической экспозиции.
В комментариях пишут, что F-35 уже испытывался на углах атаки 110 град ("кобра").
|Программа демонстрационного полета F-35A продолжительностью 10 минут
|Источник: aviationweek.com
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19.06.2017
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Santa
27
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№2
20.06.2017 12:05
Бедный,бедный, каклонутый просто экспл! Это ж просто разрыв его скудного мозга. Сколько он уже тут визжал про как он его называет Фу-35, а он с каждым новым обновлением ПО открывает свои способности. ))))
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GaL
15
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№3
20.06.2017 13:39
да ладно,до неимеющегоаналаговвмире ПУК ФУ ему все равно далеко...
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VK
291
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№4
20.06.2017 14:42
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1Один блинчик в конце программы нарисовали. Типа плоский штопор . Посмотрим как исполнит.
После витка нарисовано пике. Его делали раньше для выравнивания и набора скорости. У истребителя 5го поколения хотелось бы видеть немного больше, чем выполняет курсант лётного клуба на первом году тренировок (ну да, да, самолёты разные, согласен). Наши, видел, выходят без пике.
Изволим усладить наши очи такими элементами программы, как: длительные зависания на хвосте (т.е. сохранением положения самолёта на закритических углах атаки для прицеливания и пуска ракеты). Многовитковые плоские штопора. По теории, выход из ПШ после каждого следующего витка значительно усложняется. Т.к. скорость вращения увеличивается, появляется инерция, которую трудно погасить рулями.
И желательно без пикирования в конце, а с выходом в управляемый горизонтальный полёт. Только за счёт тяги. В силу американских движков верю, а в возможность сочетать форму планера, рули, и развесовку (баланс самолёта), это уже уравнение с многими неизвестными. Тут нужен уникальный талант конструкторов в сочетании с не совсем капиталистическми подходом к заказу военных. Проще говоря, тут нужны сверхусилия. А зачем они в американских самолётах, если он и так летают. Даже не припомню такой военный самолёт у американцев, полёт которого "звал бы меня в небо". Это, кстати, с признанием кучи разных технологий, которые первыми внедряют именно американцы.
Петли и развороты на закритических углах со скольжением. Такие штуки означают, что самолёт может прощать и ошибки пилотов, и поломки, и "ранения" (оторвало часть руля). А самое главное, что он первый наведётся из любого положения, первый выстрелит и не даст навестись на себя другим, кто не может так резать круг.
Чтобы крутить блинчики нужны хорошие рули и баланс. Если горку и кобру Ф-35 вытащит за счёт УВТ, то с остальным набором красоты в небе у него будут проблемы (предположение такое).
В целом, программка так себе. Довольно детская по ср. с тем, что выполняет тот же су-33 даже не имея УВТ. Конечно на схеме полёта не видно с какой динамикой будут выполняться фигуры, поэтому сказать пока нечего.
Лично мне пока Ф35 напоминает подход в современном автомобилестроении (да и бытовой технике). Когда все вещи "одноразовые". Шо? Стёрлась резинка в АКПП мерзедеза? Какие запчасти? Выкинь, купи новую за хренальон баксов. Желательно сразу новую машину. Вот что-то такое. Взяли кусок магистральной трубы, запихали туда один движок, красиво разукрасили и продают всем кто обязан купить!
Кстати, не знал, но американцкие СМИ сообщили:
http://aviationweek.com/defense/russia-places-new-order-50-su-35s-fighters
Это что, выходит по 28 млн. долларов за штуку? Что-то дёшево, нет?
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Олег Бахарев
1804
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№5
20.06.2017 15:18
Нет ни одного ролика, где F-35 летал бы лучше чем F-117, который летал только прямо вперед.
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просто экспл
3597
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№6
20.06.2017 15:56
Цитата, Santa сообщ. №2
Бедный,бедный, каклонутый просто экспл! Это ж просто разрыв его скудного мозга. Сколько он уже тут визжал про как он его называет Фу-35, а он с каждым новым обновлением ПО открывает свои способности. ))))мдя , у каклов пукан бомбит не по детски от вида простого пилотажа .
а когда каклы переделают очередной Ан-2 в истребитель и он сможет сделать мертвую петлю то бедный чистильщик европейских сортиров будет визжать что теперь москальским ВВС хана .
бедняго , фу-35 в БВБ продул и рафалям и даже Ф-16 .
толкового в Фу-35 только авионика (я не раз писал что авионика там отменная) , все остальное шлак из за слабых ЛТХ .
впрочем санте из за ершика не видно всей глубины провала программы jsf , сидя у польского толкана видно только то что показывает пиндагон , а он даже лажовую программу называет успешной .
а сейчас разрыв сфинктера от избыточного давления в пищепроводе у санты будет от того что МС-21 (пассажирский самолет) полетел с убранным шасси . по логике бедняги это тоже свидетельство высшего пилотажа и рапторам хана .
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