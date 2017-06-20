F-35 "сокрушит годы дезинформации"

VK 291

№4 20.06.2017 14:42 ID: 1949 сообщ. №1 Цитата, Один блинчик в конце программы нарисовали. Типа плоский штопор . Посмотрим как исполнит.

После витка нарисовано пике. Его делали раньше для выравнивания и набора скорости. У истребителя 5го поколения хотелось бы видеть немного больше, чем выполняет курсант лётного клуба на первом году тренировок (ну да, да, самолёты разные, согласен). Наши, видел, выходят без пике.

Изволим усладить наши очи такими элементами программы, как: длительные зависания на хвосте (т.е. сохранением положения самолёта на закритических углах атаки для прицеливания и пуска ракеты). Многовитковые плоские штопора. По теории, выход из ПШ после каждого следующего витка значительно усложняется. Т.к. скорость вращения увеличивается, появляется инерция, которую трудно погасить рулями.

И желательно без пикирования в конце, а с выходом в управляемый горизонтальный полёт. Только за счёт тяги. В силу американских движков верю, а в возможность сочетать форму планера, рули, и развесовку (баланс самолёта), это уже уравнение с многими неизвестными. Тут нужен уникальный талант конструкторов в сочетании с не совсем капиталистическми подходом к заказу военных. Проще говоря, тут нужны сверхусилия. А зачем они в американских самолётах, если он и так летают. Даже не припомню такой военный самолёт у американцев, полёт которого "звал бы меня в небо". Это, кстати, с признанием кучи разных технологий, которые первыми внедряют именно американцы.



Петли и развороты на закритических углах со скольжением. Такие штуки означают, что самолёт может прощать и ошибки пилотов, и поломки, и "ранения" (оторвало часть руля). А самое главное, что он первый наведётся из любого положения, первый выстрелит и не даст навестись на себя другим, кто не может так резать круг.



Чтобы крутить блинчики нужны хорошие рули и баланс. Если горку и кобру Ф-35 вытащит за счёт УВТ, то с остальным набором красоты в небе у него будут проблемы (предположение такое).

В целом, программка так себе. Довольно детская по ср. с тем, что выполняет тот же су-33 даже не имея УВТ. Конечно на схеме полёта не видно с какой динамикой будут выполняться фигуры, поэтому сказать пока нечего.



Лично мне пока Ф35 напоминает подход в современном автомобилестроении (да и бытовой технике). Когда все вещи "одноразовые". Шо? Стёрлась резинка в АКПП мерзедеза? Какие запчасти? Выкинь, купи новую за хренальон баксов. Желательно сразу новую машину. Вот что-то такое. Взяли кусок магистральной трубы, запихали туда один движок, красиво разукрасили и продают всем кто обязан купить!





Кстати, не знал, но американцкие СМИ сообщили:

http://aviationweek.com/defense/russia-places-new-order-50-su-35s-fighters

Это что, выходит по 28 млн. долларов за штуку? Что-то дёшево, нет? Один блинчик в конце программы нарисовали. Типа плоский штопор . Посмотрим как исполнит.После витка нарисовано пике. Его делали раньше для выравнивания и набора скорости. У истребителя 5го поколения хотелось бы видеть немного больше, чем выполняет курсант лётного клуба на первом году тренировок (ну да, да, самолёты разные, согласен). Наши, видел, выходят без пике.Изволим усладить наши очи такими элементами программы, как: длительные зависания на хвосте (т.е. сохранением положения самолёта на закритических углах атаки для прицеливания и пуска ракеты). Многовитковые плоские штопора. По теории, выход из ПШ после каждого следующего витка значительно усложняется. Т.к. скорость вращения увеличивается, появляется инерция, которую трудно погасить рулями.И желательно без пикирования в конце, а с выходом в управляемый горизонтальный полёт. Только за счёт тяги. В силу американских движков верю, а в возможность сочетать форму планера, рули, и развесовку (баланс самолёта), это уже уравнение с многими неизвестными. Тут нужен уникальный талант конструкторов в сочетании с не совсем капиталистическми подходом к заказу военных. Проще говоря, тут нужны сверхусилия. А зачем они в американских самолётах, если он и так летают. Даже не припомню такой военный самолёт у американцев, полёт которого "звал бы меня в небо". Это, кстати, с признанием кучи разных технологий, которые первыми внедряют именно американцы.Петли и развороты на закритических углах со скольжением. Такие штуки означают, что самолёт может прощать и ошибки пилотов, и поломки, и "ранения" (оторвало часть руля). А самое главное, что он первый наведётся из любого положения, первый выстрелит и не даст навестись на себя другим, кто не может так резать круг.Чтобы крутить блинчики нужны хорошие рули и баланс. Если горку и кобру Ф-35 вытащит за счёт УВТ, то с остальным набором красоты в небе у него будут проблемы (предположение такое).В целом, программка так себе. Довольно детская по ср. с тем, что выполняет тот же су-33 даже не имея УВТ. Конечно на схеме полёта не видно с какой динамикой будут выполняться фигуры, поэтому сказать пока нечего.Лично мне пока Ф35 напоминает подход в современном автомобилестроении (да и бытовой технике). Когда все вещи "одноразовые". Шо? Стёрлась резинка в АКПП мерзедеза? Какие запчасти? Выкинь, купи новую за хренальон баксов. Желательно сразу новую машину. Вот что-то такое. Взяли кусок магистральной трубы, запихали туда один движок, красиво разукрасили и продают всем ктокупить!Кстати, не знал, но американцкие СМИ сообщили:Это что, выходит по 28 млн. долларов за штуку? Что-то дёшево, нет?