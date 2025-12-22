Хорватия подписала соглашение о закупке 44 танков Leopard 2A8

10 декабря 2025 года в Берлине министр обороны Хорватии Иван Анушич на церемонии в присутствии премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича и канцлера Германии Фридриха Мерца подписал межправительственное контрактное соглашение с Германией относительно приобретения Хорватией 44 танков Leopard 2A8. Ранее в тот же день Анушич подписал отдельное соглашение непосредственно с производителем этих танков компанией KNDS Deutschland GmbH & Co. KG (германским отделением объединения KNDS), включающее поставку тренажеров и учебного оборудования для подготовки экипажей, вспомогательное оборудование и пятилетнюю расширенную гарантию технической поддержки, начиная с первой поставки. Общая стоимость обеих этих соглашений составляет 1,484 млрд евро. Поставки танков запланированы с 2028 по 2030 годы.

Первый изготовленный для германской армии серийный танк Leopard 2A8 на официальной презентации в Мюнхене 19.11.2024 (с) Reuters

Ранее в октябре 2024 года Хорватия подписала с министерством обороны Германии меморандум о намерениях относительно приобретения до 50 новых танков Leopard 2A8. Составной частью этого меморандума стало обязательство Хорватии (вскоре реализованное) передать Украине до конца 2024 года из наличия своих вооруженных сил 30 танков М-84 и 30 боевых машин пехоты М-80А бывшего югославского производства. Передача этой техники Украине была зачтена германской стороной в качестве аванса (на сумму 144,8 млн евро) к контракту на поставку Хорватии танков Leopard 2A8.

Финансирование закупки танков Leopard 2A8 Хорватией осуществляется в основном за счет средств, выделяемых ей в рамках программы ЕС по срочному льготному кредитованию для укрепления оборонного потенциала SAFE (Security Action for Europe). Всего Хорватии в рамках первого этапа этой программы планируется выделить 1,7 млрд евро, из которых на закупку танков будет направлено 1,14 млрд евро. Хорватия также выделит дополнительно на приобретение танков 343,5 млн евро из своего бюджета до 2033 года на покрытие НДС, корректировку цен в связи с экономическими факторами и оплату расширенной гарантии технической поддержки. Помимо закупки 44 танков Leopard 2A8, данные средства по программе SAFE планируется направить на закупку для хорватской армии 18 самоходных гаубиц KNDS CAESAR Mk 2 (328 млн евро) и 420 грузовых автомобилей Tatra T-815-7 (6x6 и 8x8, 212 млн евро).

Хорватия стала седьмым заказчиком танков Leopard 2A8. В мае 2023 года германское федеральное оборонное закупочное ведомство BAAINBw подписало с немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW, ныне KNDS Deutschland) рамочный контракт на закупку для германской армии к 2030 году 123 основных танков новой модификации Leopard 2A8, с твердым контрактом стоимостью 525,6 млн евро на поставку первых 18 танков в 2025 году, и последовавшим в июле 2024 года твердым контрактом стоимостью 2,93 млрд евро на поставку остальных 105 танков. Первый танк Leopard 2A8 для Бундесвера был представлен 19 ноября 2025 года, поставки их должны быть начаты в апреле 2026 года. Приобретение танков Leopard 2A8 осуществляется через BAAINBw в рамках совместной с другими европейскими странами программы СРА, к которой к настоящему времени присоединились Норвегия, Швеция, Чехия, Литва, Нидерланды и Хорватия. К настоящему времени, помимо вооруженных сил Германии, танки Leopard 2A8 законтрактовали в рамках программы совместных закупкок при головной роли германского BAAINBw также Норвегия (контракт 2023 года на 54 танка с опционом еше на 18, с поставкой в 2026-2028 годах), Литва (контракт 2024 года на 44 танка, с поставкой в 2028-2030 годах), Швеция (контракт 2025 года на 44 танка, с поставкой в 2028-2031 годах), Нидерланды (контракт 2025 года на 46 танков с опционом еще на шесть танков, плюс четыре учебных танка, с поставкой в 2028-2031 годах) и Чехия (контракт 2025 года на 44 танка с опционом еше на 14, с поставкой в 2028-2031 годах), а теперь и Хорватия (44 танка).

В армии Хорватии танками Leopard 2A8 должен быть перевооружен единственный развернутый танковый батальон Kune Гвардейской бронемеханизированной бригады (Gardijska oklopno-mehanizirana brigada), сейчас оснащенный 38 танками М-84А4.