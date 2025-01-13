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Новый рекорд французского оборонного экспорта в 2024 году

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Согласно опубликованному отчету министерства вооруженных сил Франции, объем французского оборонного экспорта в 2024 году по заключенным контрактам составил более 18 млрд евро, что делает его вторым рекордным по величине в истории после результата 2022 года (27 млрд евро), и значительно превышает результат 2023 года (8,2 млрд евро).

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава компании Dassault Aviation Эрик Траппье на авиасалоне в Ле Бурже, 19.06.2023 (с) Michel Euler / AP

Высокие показатели 2024 года были достигнуты Францией благодаря заключению крупных контрактов на строительство четырех больших неатомных подводных лодок французского проекта Barracuda для Нидерландов (стоимость 5,6 млрд евро) и на поставку истребителей Dassault Rafale Сербии (контракт на 12 самолетов на сумму 2,7 млрд евро) и Индонезии (вступивший в силу в январе контракт на финальные 18 самолетов на сумму до 3 млрд евро, что довело общее количество заказанных Индонезией Rafale до 42 единиц).

Рекордный показатель 2022 года ( 26,97 млрд евро), был в свою очередь обеспечен тогда вступившим в силу мегаконтрактом на продажу 80 истребителей Rafale Объединенным Арабским Эмиратам стоимостью более 16 млрд евро. Также в 2022 году первые шесть истребителей Rafale были проданы Индонезии (1 млрд евро) и шесть дополнительных истребителей Rafale законтрактованы Грецией (еще 1 млрд евро), а также с Грецией был заключен контракт на постройку для нее трех фрегатов типа FDI (3 млрд евро).

В то же время в 2023 году единственным крупным контрактом для Франции стала только финализация продажи второй партии из 18 истребителей Rafale Индонезии (на сумму около 2,5 млрд евро), что и привело к "проседанию" общего объема контрактации в этом году до 8,2 млрд евро.

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Страны
Греция
Индонезия
Нидерланды
ОАЭ
Сербия
Франция
Продукция
Barracuda
Rafale
Компании
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