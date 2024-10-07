Нидерланды подписали контракт на постройку четырех подводных лодок французского проекта Barracuda

30 сентября 2024 года на голландской военно-морской базе Ден-Хелдер государственный секретарь Нидерландов по обороне Гейс Туинман подписал контракт с французским судостроительным объединением Naval Group на постройку для военно-морских сил Нидерландов четырех больших неатомных подводных лодок французского проекта Barracuda (голландское обозначение тип Orka). Их строительство будет осуществлено Naval Group во Франции. Параметры контракта не раскрываются.

Церемония подписания министерством обороны Ниделандов контракта с французским судостроительным объединением Naval Group на постройку для ВМС Нидерландов четырех больших неатомных подводных лодок французского проекта Barracuda (тип Orka), 30.09.2024 (с) Naval Group

Министерство обороны Нидерландов с 2014 года осуществляло конкурсную программу приобретения четырех больших неатомных подводных лодок для замены в составе ВМС Нидерландов четырех дизель-электрических подводных лодок типа Walrus голландской постройки начала 1990-х годов (головная лодка Walrus была выведена из состава флота в октябре 2023 года). В 2019 году в тендере были отобраны три претендента: французское объединение Naval Group в партнерстве с голландской компанией Royal IHC с проектом неатомной подводной лодки Barracuda, консорциум шведской группы Saab AB и голландского судостроительного объединения Damen Shipyards Group с проектом подводной лодки С718, являющимся увеличенным вариантом строящихся сейчас для ВМС Швеции подводных лодок проекта А26, и германское судостроительное объединение ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) с увеличенным вариантом подводной лодки германо-норвежского проекта 212CD. В ноябре 2022 года им был разослан официальный запрос предложений, которые были представлены в июле 2023 года. В итоге 15 марта 2024 года министерство обороны Нидерландов объявило об окончательном выборе французского проекта.

Выбранный проект является очередным вариантом неатомной подводной лодки на основе французской атомной подводной лодки проекта Barraсuda и ранее был известен как Barracuda Shortfin. Характеристики выбранного голландцами варианта проекта не сообщаются, но, видимо, он является самым крупным по размерениям (длина 82 м) и тоннажу (надводное водоизмещение более 3300 тонн) из трех конкурсных вариантов. Предположительно, лодки не будут оснащены воздухонезависимой энергетической установкой, но будут использовать литий-ионные аккумуляторные батареи. Лодки будут оснащены крылатыми ракетами.

Ввиду закрытия в 1996 году голландской верфи Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) на которой строились подводные лодки для голландского флота, Нидерланды лишились возможностей национального подводного кораблестроения. В результате все четыре новые подводные лодки будут построены Naval Group во Франции в ее арсенале в Шербуре. Хотя в данной программе Naval Group выступает в партнерстве с голландской компанией Royal IHC, специализирующейся на постройке судов для обеспечения морских нефтегазовых промыслов и судов технического флота, однако она будет играть роль лишь субподрядчика по строительству, а затем осуществлять техническое обслуживание этих подводных лодок. 10 сентября 2024 года Naval Group подписала с министерством экономики Нидерландов соглашение о промышленном сотрудничестве (ICA) сроком на 20 лет, согласно которым группа голландских компаний во главе с Royal IHC будет выступать в роди промышленных подрядчиков в программе постройки и технического обслуживания подводных лодок. Общая стоимость программы постройки четырех лодок сейчас предварительно оценивается в 5,6 млрд евро, из которых на долю работ голландской стороны должны прийтись около 1 млрд евро.

Нрвые подводные лодки ВМС Нидерландов обозначены как тип Orka ("Касатка") и получили названия Orka, Zwaardvis, Barracuda и Tijgerhaai. Названия Zwaardvis ("Рыба-меч") и Tijgerhaai ("Тигровая акула") являются традиционными для голландского флота и использовались, в том числе, на двух подводных лодках типа Zwаardvis постройки начала 1970-х годов, в то время как Orka и Barracuda используются для голландских подводных лодок впервые.

Согласно условиям контракта, первые две подводные лодки типа Orka должны быть поставлены в течении 10 лет с момента его подписания, причем в голландских СМИ называются сроки 2034 и 2037 годы. Две другие лодки будут сданы позднее. Это вынудит ВМС Нидерландов продлить срок службы двух последних подводных лодок типа Walrus до конца 2030-х годов.

Изображение неатомной подводной лодки проекта Barracuda французского судостроительного объединения Naval Group (на переднем плане) и подводной лодки ВМС Нидерландов типа Walrus (на заднем плане) (с) Naval Group