Исторический рекорд французского оборонного экспорта

Как сообщила французская газета "La Tribune" в материале Michel Cabirol "Historique, inédit... La France a exporté pour 27 milliards d'euros d'armements en 2022" ("Исторический, беспрецедентный... В 2022 году Франция экспортировала оружия на 27 миллиардов евро"), в 2022 году Франция установила беспрецедентный исторический рекорд своего оборонного экспорта по объему новых заказов, заключив контрактов на 26,97 млрд евро.

Истребитель Dassault Rafale ВВС Франции (с) Dassault Aviation

Даже министерство вооруженных сил Франции немного в шоке… "В 2022 году объем экспортных заказов, полученных французскими компаниями, достиг невиданной до сих пор цифры: 27 миллиардов евро", - сообщает министерство в отчете парламенту за 2023 год о французском экспорте вооружений в 2022 году, копию которого получила La Tribune. Точнее, цифра составила 26,97 млрд евро систем вооружений, проданных в 2022 году Францией.

Почему такая астрономическая сумма? Очевидно, что контракт века с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) имеет большое значение в этом рекорде на сумму около 16 миллиардов евро. Всего в 2022 году ОАЭ законтрактовали у французской промышленности на 16,9 млрд евро. Это более 60% всего французского оборонного экспорта.

Этот контракт на приобретение ОАЭ 80 боевых самолетов Rafale стандарта F4, подписанный в декабре 2021 года и вступивший в силу в 2022 году, сопровождаемый контрактом, касающимся поставки для них вооружения, является "историческим и исключительным", уточнило министерство вооруженных сил Франции. Оно отметил, что этот контракт также свидетельствует об очень мощном признании эксплуатационных качеств самолета Rafale. Таким образом, твердые заказы в 2022 году шести Rafale Индонезией (из 42 запанированных) и еще шести самолетов Грецией однозначно подтверждают экспортный успех Rafale после 2021 года, уже богатыми контрактами на него (Греция, Египет и Хорватия). В результате 2022 году Индонезия стала третьим по объемам покупателем французских производителей (почти 1,1 млрд евро). И это еще без учета еще не финализованного контракта, который все еще обсуждается между Индией и Dassault Aviation на закупку для ВМС Индии 26 морских Rafale M.

Следует отметить, что из пяти крупнейших стран-покупателей французского вооружения в период 2013-2022 годов, четыре приобрели Rafale (в порядке ранжирования: Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Катар и Индия), за исключением пятой, Саудовской Аравии, находящейся на последнем месте.

"Наши новые заказы на вооружения в 2022 году достигли исторического уровня и составили почти 27 миллиардов евро. В этом они раскрывают особенность нашего экспорта: французское вооружение не только ценится благодаря Rafale, который со своим вооружением вносит очень большой вклад в эту цифру, но и зарекомендовало себя как мировой эталон в широком спектре возможностей: ракеты, фрегаты, подводные лодки, артиллерия, вертолеты, РЛС, спутники разведки", - комментирует министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

За пределами закупок Rafale, суперзвезды контрактов 2022 года, прошлый год был также отмечен крупным контрактом Naval Group на приобретение трех фрегатов типа FDI Грецией, включая их техническое обслуживание и предназначенное для них вооружение. Таким образом, с покупкой трех FDI и шести Rafale Греция находится на второй ступени пьедестала новых контрактов в 2022 году с заказами на 3,9 миллиарда евро в 2022 году. В Европе Польша, которая очень мало покупает у Франции, подписала очень хороший контракт в декабре 2022 года на сумму более 600 миллионов евро на два французских спутника оптической разведки от Airbus Space. Поляки, в итоге заказавшие у Франции военной техники на 668,6 млн евро, тем не менее остаются у подножья пьедестала заказчиков французских промышленников (4-е место по итогам 2022 года). Наконец, с 549 миллионами евро заказов из Франции Сингапур занимает 5-е место.

Благодаря контрактам на Rafale, на авиационный сегмент приходится 65% от общего объема новых заказов в 2022 году, а на сегмент ракетного вооружения - около 14%. Странами Ближнего и Среднего Востока было законтрактовано 64% ​​от общего объема вооружения в 2022 году, Европейский регион сохранил значительный уровень в 23%, за ним следует Азиатский регион с 8% полученных заказов (включая 1,6 млрд евро для стран Юго-Восточной Азии).