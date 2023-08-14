Твердый контракт на еще 18 истребителей Rafale для Индонезии

Как сообщила французская компания Dassault Aviation, в рамках общего контракта, подписанного Индонезией в феврале 2022 года на приобретение 42 многоцелевых истребителей Dassault Rafale, 10 августа 2023 года вступил в силу твердый контракт на второй транш из 18 самолетов Rafale, в дополнение к шести истребителям, заказанным в первом транше. Таким образом, Индонезия к настоящему времени законтрактовала 24 самолета Rafale из 42 согласованных.

Истребители Dassaut Rafale B ВКС Франции в аэропорту Джакарты (Индонезия), 11.09.2022 (с) Gilang Putraditya Purba / Shutterstock.com

Напомним, что 10 февраля 2022 года министерство обороны Индонезии подписало рамочное соглашение с французской компанией Dassault Aviation о приобретении 42 истребителей Rafale новой постройки. Общая стоимость поставок по этому соглашению оценивается в 7 млрд долл без учета вооружения. Ввиду отсутствия у Индонезии таких свободных средств, данное соглашение о закупке Rafale было разделено на три поэтапные партии (транша): первый транш - шесть самолетов (формальный контракт на которые был также подписан в феврале 2022 года), а второй и третий транши - по 18 единиц.

Лишь закупка первой партии из шести самолетов Rafale была сразу формально обеспечена финансированием в размере 1,1 млрд долл в счет бюджета министерства обороны Индонезии 2021 года посредством иностранного кредитования (видимо французского). Согласование получения данного кредитования несколько затянулось, и контракт на первую партию из шести самолетов Rafale вступил в силу только 9 сентября 2022 года после внесения Индонезией авансовых платежей за счет средств, полученных от иностранных кредиторов. Сообщается, что в случае продолжения устойчивого финансирования, данные шесть первых Rafale будут начаты поставкой ВВС Индонезии через 39 месяцев после вступления контракта в силу, то есть с конца 2025 года, с завершением поставки к концу 2026 года. В ноябре 2022 года во Францию была направлена первая партия индонезийского летного и технического состава (шесть и восемь человек соответственно) для прохождения подготовки на самолеты Rafale.

Сообщалось, что Индонезия нуждается в иностранном кредитовании в размере 5,9 млрд долл для финансирования остальной части закупочной программы по Rafale, но источники такого кредитования изначально не были определены. В ноябре 2022 года министерство финансов Индонезии разрешило министерству обороны Индонезии получить иностранные кредиты на сумму до 3,9 млрд долл для трех отдельных предложений, которые были представлены министерством обороны для поддержания боевых возможностей ВВС Индонезии. Два из этих предложений включали приобретение 12 многоцелевых истребителей Dassault Mirage 2000-5 из состава ВВС Катара (стоимость 734,5 млн долл, контракт был подписан в июне 2023 года), и закупку во Франции второго транша в составе до 18 многоцелевых истребителей Dassault Rafale (оценочная стоимость 18 самолетов составляла 2,9 млрд долл). Теперь финансовые вопросы по второму траншу урегулированы, что и позволило Индонезии перевести второй транш из 18 самолетов Rafale в твердый контракт. Поставки по нему, впрочем, видимо, начнутся не ранее 2027 года.