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Индонезия купила 12 истребителей Mirage 2000-5 у Катара

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Как сообщили индонезийские и израильские ресурсы, Индонезия в итоге подписала контракт на приобретение 12 выведенных из состава ВВС Катара истребителей французского производства Dassault Mirage 2000-5 (девяти одноместных Mirage 2000-5EDA и трех двухместных Mirage 2000-5DDA). Сообщается, что самолёты уже проходят в Катаре подготовку к транспортировке в Индонезию, которая будет осуществляться транспортными самолетами Ан-124 "Руслан" (видимо, украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова"), и что все 12 истребителей должны быть получены индонезийской стороной в этом году.

Двухместный истребитель Dassault Mirage 2000-5DDA ВВС Катара (с) AM Ozdogan

Сообщается, что продажа истребителей Mirage 2000-5 из состава ВВС Катара получила утверждение французских властей и будет осуществлена при содействии Defense Conseil International (DCI) - контролируемой министерством вооруженных сил Франции компании, играющей фактически роль госпосредника по предоставлению услуг обучения и технической поддержки при экспорте французского вооружения. DCI имеет отдельное представительство в Катаре.

Согласно ряду публикаций, ключевым посредником в сделке между Катаром и Индонезией по истребителям сыграла E-Systems Solutions - базирующаяся в Дубае компания, принадлежащая французскому бизнесмену и бывшему офицеру ВВС Франции Хабибу Бухаруба. Бухаруба после ухода с военной службы создал успешный бизнес в Дубае, номинально специализируясь на продаже и аренде грузовых самолетов в странах Персидского залива и Африки, однако фактически, видимо, занимаясь торговлей и перевозками оружия и выступая посредником в заключении всякого рода негоций в этой сфере.

Утверждается, что министр обороны Индонезии Прабово Субиано является деловым партнером Хабиба Бухарубы, и, видимо, последний и выступил инициатором идеи о продаже Индонезии бывших катарских Mirage 2000-5, в итоге добившись реализации сделки. Хабиб Бухаруба поддерживает тесные отношения с правительством Индонезии, способствуя сотрудничеству, необходимому для успешной реализации соглашения.

Еще одним международным посредником в катарско-индонезийской сделке выступила чешская компания Excalibur International, входящая в состав объединения Czechoslovak Group бизнесмена Ярослава Стрнада. Сообщается, что Excalibur International вела секретные переговоры относительно финансовых аспектов сделки, возможно, обеспечив ее кредитование со стороны европейских банков.

Стоимость контракта пока не известна, но в ноябре 2022 года министерство финансов Индонезии выдало министерству обороны Индонезии правительственные гарантии на сумму 734,5 млн долл для изыскания иностранного банковского кредитования для финансирования закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 в Катаре.

Решение приобрести истребители Mirage 2000-5 в Катаре вызвано стремлением Индонезии найти оперативную замену так и не полученным из России самолётам Су-35, контракт 2018 года на закупку которых был отменен индонезийской стороной под американским давлением. Хотя ВВС Индонезии изначально не проявляли особого интереса к катарским истребителям, однако вмешательство министра обороны Прабово Субиано привело к их покупке.

12 катарских истребителей Mirage 2000-5, построенных в 1997-1998 годах и находящихся в хорошем техническом состоянии, в последние годы привлекали внимание целого ряда потенциальных покупателей - в частности, одно время переговоры об их выкупе вели ВВС Индии, но не достигли соглашения по финансовым и внутрииндийским бюрократическим причинам. В ноябре 2021 года было сообщено о достижении соглашения о приобретении этих самолетов французской частной компанией Ares, намеревавшейся предоставлять их на подрядной основе для обеспечения заказчикам услуг по боевой подготовке (в частности, компания уже имела контракт с ВМС Франции), однако в итоге сделка также не состоялась. В августе-сентябре 2022 года сообщалось об интересе к приобретению или аренде данных истребителей Болгарией в качестве "временного" решения до получения ею заказанных американских истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70. Но в итоге покупателем катарских Mirage 2000-5 стала Индонезия.

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Продукция
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M982 Excalibur
Mirage-2000
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