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Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000

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Как сообщила 15 ноября 2022 года информационная группа Jane's , министерство финансов Индонезии разрешило министерству обороны Индонезии получить иностранные кредиты на сумму до 3,9 млрд долл для трех отдельных предложений, которые были представлены министерством обороны для поддержания боевых возможностей ВВС Индонезии. Два из этих предложений включают приобретение 12 многоцелевых истребителей Dassault Mirage 2000-5 из состава ВВС Катара, и закупку во Франции второй партии от 12 до 18 многоцелевых истребителей Dassault Rafale.

Палубные истребители Dassault Rafale М авиации ВМС Франции во время пребывания на индонезийской авиабазе Султан Искандар Муда, 18.05.2019 (с) kompas.com

Основной программой является закупка дополнительных истребителей Rafale. Министерство финансов Индонезии после согласования с министерством планирования национального развития в сентябре 2022 года выдало разрешение на организацию новой кредитной линии на сумму 2,9 млрд долл с иностранным кредитором для второй партии из 12-18 самолетов Rafales.

Напомним, что 10 февраля 2022 года министерство обороны Индонезии подписало соглашение с французской компанией Dassault Aviation о приобретении 42 истребителей Rafale новой постройки. Общая стоимость поставок по этому соглашению оценивается в 7 млрд долл без учета вооружения. Ввиду отстуствия у Индонезии таких свободных средств, данное соглашение о закупке Rafale было разделено на три поэтапные партии: первая партия - шесть самолетов (формальный контракт на которые был также подписан в феврале), вторая партия - 12-18 единиц, и третья партия - около 18-24 единиц.

Лишь закупка первой партии из шести самолетов Rafale была формально обеспечена финансированием в размере 1,1 млрд долл в счет бюджета министерства обороны Индонезии 2021 года, однако также в счет иностранного кредитования (видимо, также французского). Согласование получения данного кредитования также несколько затянулось, и контракт на первую партию из шести самолетов Rafale вступил в силу только 9 сентября 2022 года после внесения Индонезией авансовых платежей за счет средств, полученных от иностранных кредиторов. Сообщается, что в случае продолжения устойчивого финансирования, данные шесть первых Rafale будут начаты поставкой ВВС Индонезии через 39 месяцев после вступления контракта в силу, то есть с конца 2025 года, с завершением поставки к концу 2026 года. В ноябре 2022 года во Францию была направлена первая партия индонезийского летного и технического состава (шесть и восемь человек соответственно) для прохождения подготовки на самолеты Rafale.

Индонезия нуждается в иностранном кредитовании в размере 5,9 млрд долл для финансирования остальной части закупочной программы по Rafale, но источники такого кредитования до настоящего времени не были определены. Однако теперь разрешение (и гарантии) министерства финансов Индонезии на 2,9 млрд долл позволят министерству обороны Индонезии вести переговоры с иностранными кредиторами о получении кредитования для закупки второй партии самолетов Rafale.

Сообщается, что еще 734,5 млн долл гарантий министерства финансов Индонезии предназначены для изыскания кредитования для финансирования закупки 12 истребителей Mirage 2000-5 (девяти одноместных Mirage 2000-5EDA и трех двухместных Mirage 2000-5DDA), снимаемых с вооружения ВВС Катара в связи их заменой на закупленные Катаром истребители Rafale.

Данные катарские истребители Mirage 2000-5, построенные в 1997-1998 годах и находящиеся в хорошем техническом состоянии, привлекали внимание целого ряда потенциальных покупателей - в частности, одно время переговоры об их выкупе вели ВВС Индии, но не достигли соглашения по финансовым и внутрииндийским бюрократическим причинам. В ноябре 2021 года было сообщено о достижении соглашения о приобретении этих самолетов французской частной компанией Ares, намеревавшейся предоставлять их на подрядной основе для обеспечения заказчикам услуг по боевой подготовке (в частности, компания уже имела контракт с ВМС Франции), однако в итоге сделка также не состоялась. В августе-сентябре 2022 года сообщалось об интересе к приобретению или аренде данных истребителей Болгарией в качестве "временного" решения до получения ею заказанных американских истребителей Lockheed Martin F-16V Block 70. Но, по последним данным, вариант покупки катарских Mirage 2000-5 Индонезией теперь выглядит наиболее вероятным.

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Кредитование
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Болгария
Индия
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Продукция
F-16
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Rafale
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Проекты
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