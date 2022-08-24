У Индонезии нет денег на французские истребители Rafale

Газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "У Индонезии нет денег на французские истребители. От более дешевых российских Су-35 она отказалась под давлением США" пишет, что у министерства обороны Индонезии нет средств для финансирования заключенного с Францией в феврале 2022 года соглашения о приобретении 42 истребителей Dassault Rafale. Об этом сообщил портал CNBC Indonesia.

Истребитель Dassault Rafale (c) TNI

Стоимость поставок по этому соглашению оценивается в 7 млрд долл без учета вооружения. Лишь закупка первой партии из шести самолетов формально обеспечена финансированием в размере 1,1 млрд долл в счет бюджета министерства обороны Индонезии 2021 года. Страна нуждается в иностранном кредитовании в размере 5,9 млрд долл для финансирования остальной части закупочной программы по Rafale, но источники такого кредитования не определены. В результате контракт с Францией до сих пор не вступил в силу и по состоянию на июнь 2022 года заказ на 42 Rafale для Индонезии не числился в портфеле заказов Dassault Aviation, сообщает портал.

Индонезия ранее планировала закупить российские истребители Су-35, и в 2018 году был подписан контракт на поставку 11 машин на сумму $1,154 млрд, из которых примерно половину ($570 млн) планировалось оплатить за счет встречных поставок пальмового масла и других индонезийских товаров. Однако впоследствии Индонезия отказалась от сделки, мотивируя это финансовыми затруднениями. Но, по словам источника в системе военно-технического сотрудничества, основной причиной стало давление на Индонезию со стороны США, где к этому времени вступил в силу антироссийский санкционный закон CAATSA, угрожавший вторичными санкциями покупателям российских вооружений.

Rafale - очень дорогой истребитель, говорит член Общественного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов. Для небольших стран - покупателей этих машин, таких как Хорватия или Греция, французские продавцы могут предоставить кредит на хороших условиях для их приобретения. Но в случае крупных стран, таких как Индонезия, кредитных ресурсов у Франции недостаточно, продолжает он. Кроме того, в Индонезии существует сложная система финансирования военного бюджета, и с текущими платежами часто возникают проблемы, что усугубляет положение.

Российская сторона в отличие от французов всегда была готова к гибким условиям оплаты своих вооружений индонезийцами, продолжает эксперт. Такая готовность была проявлена и в вопросе возможной оплаты контракта на Су-35, и при оплате более ранних поставок истребителей Су-27 и Су-30, напоминает Пухов. При этом речь не шла о невыгодных для России сделках: то же пальмовое масло - высоколиквидный и востребованный товар, напоминает он.

История с индонезийскими Rafale возникла не вчера и имеет широкий контекст, говорит эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов. Индонезийцы хотели с помощью этого контракта прекратить французскую кампанию против пальмового масла, которое объявляется неэкологичным из-за вырубки лесов. Своей цели они добились, но, когда Су-35 выбыл из игры из-за давления США, а индонезийцы добились своих целей от Франции, встал вопрос, а нужен ли им такой дорогой самолет, сказал Фролов. Кроме того, и Франция в текущей экономической обстановке вряд ли смогла предоставить сверхльготный кредит от своего экспортно-импортного банка. Все это создало предпосылки для того, чтобы Индонезия попыталась отказаться от сделки под предлогом финансовых трудностей, говорит эксперт.