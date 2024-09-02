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Сербия подписала контракт на закупку 12 французских истребителей Rafale

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29 августа 2024 года в Белграде в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и президента Сербии Александра Вучича председатель и генеральный директор французской компании Dassault Aviation Эрик Траппье подписал с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем контракт на поставку 12 истребителей Rafale для оснащения военно-воздушных сил и ПВО вооруженных сил Сербии.

Истребитель Dassault Rafale B (c) Dassault Aviation

Согласно сербским источникам, контракт включает поставку девяти одноместных и трех двухместных истребителей Dassault Rafale новой постройки модификации F4. Стоимость контракта соствляет 2,7 млрд евро, включая стоимость авиационного вооружения, при этом Сербия в 2024 и 2025 годах выплатит два первых транша по 451 млн евро каждый. Самолеты Rafale, предположительно, должны быть поставлены Сербии в 2028 и 2029 годах и должны заменить в составе ВВС и ПВО Сербии 14 находящихся на вооружении истребителей МиГ-29.

Напомним, что еще весной 2022 года стало известно, что французская компания Dassault Aviation ведет переговоры с Сербией относительно продажи этой стране 12 истребителей Rafale нового производства, и что президент Сербии Александр Вучич является активным сторонником их закупки.

Ранее в 2021 году соседняя с Сербией Хорватия заключила контракт на приобретение 12 истребителей Dassault Rafale модификации F3R из наличия ВКС Франции (десяти одноместных Rafale C и двух двухместных Rafale B). Первые шесть самолетов были поставлены ВВС Хорватии в 2024 году.

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