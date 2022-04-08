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Сербия рассматривает вопрос о приобретении 12 истребителей Rafale

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Как сообщила французская газета "La Tribune" в статье своего известного журналиста-инсайдера Michel Cabirol "Dassault Aviation: la Serbie va-t-elle monter aussi dans le Rafale? ("Dassault Aviation: Сербия тоже пересядет на Rafale?"), французская компания Dassault Aviation ведет переговоры с Сербией относительно продажи этой стране 12 многофункциональных истребителей Rafale нового производства.

Иcтребитель Dassault Rafale ВВС Франции (с) Dassault Rafale

По сообщению издания, первоначально Сербия и Dassault Aviation обсуждали возможную закупку сербской стороной шести самолетов Rafale новой постройки, но затем их число было увеличено до 12. Dassault Aviation должна была предоставить свое коммерческое предложение по этому вопросу в начале марта.

Произошедшее теперь переизбрание действующего президента Сербии Александра Вучича, по мнению французских военно-промышленных кругов, позволит ускорить этот процесс, поскольку Вучич является твердым сторонником закупки Rafale. Контракт может быть заключен уже в 2022 году.

После того, как Хорватия подписала с Францией контракт на закупку 12 бывших в эксплуатации самолетов Rafale в ноябре 2021 года, сербская сторона также стала проявлять большую заинтересованность в приобретении этих истребителей. В декабре 2021 года ВВС Сербии вынесли рекомендацию правительству о необходимости приобретения Rafale, хотя сербское правительство по политическим причинам одновременно рассматривало также возможность закупки российских истребителей, в первую очередь Су-30СМ.

"Rafale - замечательный самолет, и я бы хотел, чтобы мы купили новые", - заявил Вучич в интервью частному сербскому телеканалу TV Prva в декабре. Cербские СМИ сообщали, что вопрос о закупке 12 Rafale обсуждался в телефонных переговорах между Вучичем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в начале марта 2022 года.

В случае если закупка состоится, Сербия станет третьим заказчиком Rafale в Европе, после Греции и Хорватии.

Комментарий bmpd. По всей видимости, введение масштабных антироссийских санкций окончательно закрыло вопрос о возможности закупки Сербией новых российских истребителей, и Rafale сейчас стал безальтернативным вариантом для сербской стороны.

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Страны
Греция
Сербия
Франция
Хорватия
Продукция
Rafale
Су-30
Компании
Dassault
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