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Объединенные Арабские Эмираты подписали контракт на закупку 80 истребителей Rafale

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Как сообщила 3 декабря 2021 года французская компания Dassault Aviation, Объединенные Арабские Эмираты подписали "исторический" контракт на приобретение 80 французских многофункциональных истребителей Dassault Rafale в модификации F4. Контракт был подписан в ходе визита в ОАЭ президента Франции Эммануэля Макрона, в присутствии самого Макрона и наследного принца Абу-Даби и заместителя командующего вооруженными силами ОАЭ шейха Мохаммеда бен Заида Аль Нахьяна. С французской стороны контракт был подписан председателем и СЕО компании Dassault Aviation Эриком Траппье, а с эмиратской - Тареком Абдул Рахим Аль Хосани, генеральным директором эмиратского государственного оборонно-промышленного холдинга Tavazun, играющего роль также спецэкспортера и специмпортера ОАЭ.

Истребитель Dassault Rafale F4 (c) Dassault Aviation

В подписанный пакет контрактов входит также закупка ОАЭ 12 многоцелевых вертолетов Airbus Helicopters Н225М Caracal. Общая стоимость пакетного контракта на самолеты Rafale и вертолеты, как сообщается, составляет около 17 млрд евро, в том числе 16 млрд евро - на истребители Rafale (включая 2 млрд евро стоимости поставляемого авиационного вооружения). что делает его крупнейшим в истории французского оборонного экспорта.

Поставка истребителей Rafale F4 ВВС и ПВО ОАЭ должна быть начата по данному контракту, по разным сообщениям, в 2026 или 2027 годах. В составе ВВС и ПВО ОАЭ новые самолеты Rafale, как сообщается, заменят 59 сейчас находящихся в строю истребителей Dassault Mirage 2000-9. Таким образом, ОАЭ придерживаются своей давней традиционной политики комплектования своих ВВС параллельно истребителями двух типов - французскими и американскими. Новая закупка сделает ОАЭ, видимо, крупнейшим эксплуатантом истребителей Rafale после Франции. ОАЭ стали шестым иностранным заказчиком истребителей Rafale, причем третьим новым иностранным заказчиком в 2021 году.

Подписание председателем и СЕО французской компании Dassault Aviation Эриком Траппье и генеральным директором эмиратского государственного оборонно-промышленного холдинга Tavazun Тареком Абдул Рахим Аль Хосани контракта на поставку ВВС и ПВО ОАЭ 80 истребителей Dassault Rafale F4, 03.12.2021 (c) Dassault Aviation

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Страны
ОАЭ
США
Франция
Продукция
F-4
Mirage-2000
Rafale
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Проекты
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