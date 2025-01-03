Новые боевые самолёты Су-34 и Су-57 для ВКС России

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 23 декабря 2024 года сообщило, что изготовило и передало ВКС России партии новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-57.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) шестой партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, декабрь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, ВКС России передана третья в 2024 году партия истребителей Су-57, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. О передаче первой в 2024 году партии серийных Су-57 было объявлено 12 сентября, а о передаче второй партии - 11 ноября. Три данные партии являются продолжением реализации контракта, заключенного в июне 2019 года Министерством обороны России с ПАО "Компания "Сухой" на поставку в Вооруженные Силы суммарно 76 серийных истребителей Су-57 (включая и два первых отдельно законтрактованных в 2018 году самолета), со сроком исполнения контракта по 2027 год. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

Судя по видео, истребители Су-57 всех трех партий поставки 2024 года имеют бортовые номера красного цвета. По неофициальным сообщениям, переданная в сентябре первая партия включала три самолета.

По известным сведениям, к началу 2024 года по этому контракту было построено 22 серийных истребителя Су-57, из которых, после потери головного 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний, ВКС России получили 21 самолет. В том числе КнААЗ в 2020-2021 годах передал ВКС России четыре самолета Су-57, а в 2022 году - еще шесть (два в мае и четыре в декабре), и в 2023 году - 11 самолетов Су-57 (двумя партиями в сентябре и декабре).

Что касается переданных 23 декабря, согласно пресс-релизу ОАК, фронтовых бомбардировщиков Су-34, то это шестая партия поставленных ВКС России в 2024 году самолётов этого типа, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ). Первая партия была передана 5 апреля, вторая партия - 17 июня, третья партия - 2 сентября, четвёртая партия - 9 октября, и пятая партия - 25 ноября. Начиная с 2022 года на распространенных ОАК официальных фотографиях бортовые и регистрационные номера передаваемых Министерству обороны России самолетов заретушированы.

Все поставленные в 2024 году бомбардировщики, видимо, изготовлены по заключенному в августе 2022 года Министерством обороны России новому контракту с ОАК на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34 (Су-34НВО). По имеющимся сведениям, всего в 2024 году планировалось изготовить около 15 самолетов этого типа. К началу 2024 года общее количество построенных бомбардировщиков Су-34 составило 163 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) шестой партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, декабрь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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