ВКС России получили вторую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

17 июня 2024 года ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация (ПАО "ОАК", входит в Госкорпорацию Ростех) сообщило о поставке Министерству обороны России второй в этом году партии фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова ПАО "ОАК". После проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34М (Су-34НВО) второй партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, июнь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Серийное производство самолетов осуществляется на предприятии ОАК - Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова. Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации.

"Авиационные предприятия Ростеха продолжают ритмичные поставки военных самолетов по производственной программе текущего года. Очередная партия Cу-34 передана ВКС России. Эти бомбардировщики сегодня очень востребованы в зоне СВО. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения", - сказал первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

"Сегодня предприятия ОАК наращивают выпуск самолетов. Для этого мы совершенствуем технологические и бизнес-процессы на наших производствах, находим дополнительные резервы для увеличения объёмов производства. Кроме того, привлекаем на заводы новых сотрудников. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников", - сказал генеральный директор ОАК, вице-президент ОООР "СоюзМаш России" Юрий Слюсарь.

Со стороны bmpd укажем, что это вторая партия переданных ВКС России в 2024 году фронтовых бомбардировщиков Су-34М, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ). Первая партия была передана 5 апреля. Начиная с 2022 года на распространенных ОАК официальных фотографиях бортовые и регистрационные номера передаваемых Министерству обороны России самолетов заретушированы. Поставленные в обеих партиях в 2024 году бомбардировщики, видимо, изготовлены по заключенному в августе 2022 года Министерством обороны России новому контракту с ОАК на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34М (Су-34НВО). К началу 2024 года общее количество построенных бомбардировщиков Су-34 составило 163 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

Переданных ВКС России фронтовые бомбардировщики Су-34М (Су-34НВО) второй партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, июнь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"