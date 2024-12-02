ВКС России получили пятую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в составе Госкорпорации Ростех) 25 ноября 2024 года сообщило, что передало Министерству обороны России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ОАК в рамках производственной программы текущего года. Новые бомбардировщики прошли необходимые отработки и отправились к местам несения службы.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) пятой партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, ноябрь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Все авиационные заводы Ростеха, задействованные в исполнении гособоронзаказа, не снижают темпы производства. Наши предприятия постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить ускоренные темпы выпуска техники. Фронтовые бомбардировщики Су-34 высоко оценены в войсках. Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий, применять неуправляемые и управляемые авиационные средства поражения", - отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков.

"Своевременное выполнение обязательств по гособоронзаказу - одна из ключевых задач ОАК. И наши трудовые коллективы с честью выполняют эту важную работу. Это не последняя в этом году партия истребителей-бомбардировщиков Су-34. Эти самолеты составляют основу ударной мощи фронтовой авиации и показывают свою эффективность в реальных боевых условиях" - сказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Со стороны bmpd укажем, что это пятая партия переданных ВКС России в 2024 году фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ). Первая партия была передана 5 апреля, вторая партия - 17 июня, третья партия - 2 сентября, и четвёртая партия - 9 октября. Начиная с 2022 года на распространенных ОАК официальных фотографиях бортовые и регистрационные номера передаваемых Министерству обороны России самолетов заретушированы.

Все поставленные в 2024 году бомбардировщики, видимо, изготовлены по заключенному в августе 2022 года Министерством обороны России новому контракту с ОАК на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34 (Су-34НВО). По имеющимся свдениям, всего в 2024 году планируется изготовить около 15 самолетов этого типа. К началу 2024 года общее количество построенных бомбардировщиков Су-34 составило 163 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

Один из переданных ВКС России фронтовых бомбардировщиков Су-34 (Су-34НВО) пятой партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, ноябрь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"