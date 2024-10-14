ВКС России получили четвёртую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, в составе Госкорпорации Ростех) 9 октября 2024 года сообщила, что передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Самолеты изготовлены Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) ОАК в рамках производственной программы текущего года. До передачи в войска боевые машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

Два переданных ВКС России фронтовых бомбардировщика Су-34 (Су-34НВО) четвёртой партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, октябрь 2024 года (с) Кадр из видео ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (via t.me/militaryrussiaru )

"Очередная партия самолетов Су-34 пополнила ряды ВКС - ритмичность и своевременность поставок говорит о слаженной работе авиапрома в интересах российских Вооруженных Сил. Уверен, что новые и расширенные возможности наших самолетов Су-34, а это сегодня самолет с широчайшей номенклатурой применяемого вооружения, будут способствовать достижению целей СВО", - отметил Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

"Наши военные заводы сохраняют необходимый темп производства для своевременного выполнения обязательств перед Минобороны. Обеспечение армии и флота новыми самолетами - наша основная задача. Одновременно производственники постоянно работают над совершенствованием процессов и внедрением технологий, которые позволяют увеличивать темпы выпуска продукции", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Со стороны bmpd укажем, что это четвёртая партия переданных ВКС России в 2024 году фронтовых бомбардировщиков Су-34, построенных Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ). Первая партия была передана 5 апреля, вторая партия - 17 июня и третья партия - 2 сентября. Начиная с 2022 года на распространенных ОАК официальных фотографиях бортовые и регистрационные номера передаваемых Министерству обороны России самолетов заретушированы. Все поставленные в 2024 году бомбардировщики, видимо, изготовлены по заключенному в августе 2022 года Министерством обороны России новому контракту с ОАК на изготовление еще некоторого количества самолетов Су-34 (Су-34НВО). К началу 2024 года общее количество построенных бомбардировщиков Су-34 составило 163 единицы, включая семь опытных и предсерийных самолетов.

Переданные ВКС России фронтовые бомбардировщики Су-34 (Су-34НВО) четвёртой партии новой постройки 2024 года Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Бортовые номера на фото заретушированы. Новосибирск, октябрь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ОАК: