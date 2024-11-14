ВКС России получили новые партии истребителей Су-35С и Су-57

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в Госкорпорацию Ростех) 11 ноября 2024 года сообщило, что передало ВКС России партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Истребители были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний. Машины протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны Российской Федерации и совершили перелет на аэродром базирования.

Один из истребителей Су-57 из числа переданной ВКС России второй партии самолетов этого типа в 2024 году постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ноябрь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

"Предприятия ОАК продолжают ритмичную работу по выполнению своих обязательств. До конца года будут поставлены очередные партии самолётов пятого поколения Су-57 и многофункциональных истребителей поколения 4++ Су-35С. Машины находятся на разных этапах производства и испытаний, - рассказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха. - При создании Су-57 реализованы все признаки пятого поколения, в том числе малая заметность. Технологичность и интеллектуальные решения, заложенные в основе Су-57, обеспечивают ему отличные летные и боевые характеристики. Внимание, которое приковано к самолёту на авиасалоне в Чжухае, ещё раз доказывает, что российский Су-57 - лучший самолёт в своем классе".

Со стороны bmpd укажем, что, таким образом, ВКС России передана вторая в 2024 году партия истребителей Су-57, изготовленных Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ОАК. О передаче первой в 2024 году партии серийных Су-57 было объявлено 12 сентября. Данные партии являются продолжением реализации контракта, заключенного в июне 2019 года Министерством обороны России с ПАО "Компания "Сухой" на поставку в Вооруженные Силы суммарно 76 серийных истребителей Су-57 (включая и два первых отдельно законтрактованных в 2018 году самолета), со сроком исполнения контракта по 2027 год. Как обычно, в сообщениях ОАК, начиная с 2022 года, количество поставленных самолетов не раскрывается, а бортовые номера истребителей на распространяемых официальных фото- и видеоматериалах ретушируются.

Судя по видео, истребители Су-57 обеих партий поставки 2024 года имеют бортовые номера красного цвета. По неофициальным сообщениям, переданная в сентябре первая партия включала три самолета.

По известным сведениям, к началу 2024 года по этому контракту было построено 22 серийных истребителя Су-57, из которых, после потери головного 24 декабря 2019 года на заключительном этапе заводских испытаний, ВКС России получили 21 самолет. В том числе КнААЗ в 2020-2021 годах передал ВКС России четыре самолета Су-57, а в 2022 году - еще шесть (два в мае и четыре в декабре), и в 2023 году - 11 самолетов Су-57 (двумя партиями в сентябре и декабре).

Что касается указанной в сообщении партии истребителей Су-35С, то это должна быть уже четвёртая в 2024 году партия Су-35С, передаваемая КнААЗ Министерству обороны России. Ранее сообщалось о передаче трёх партий этих самолетов в апреле, в мае и в сентябре 2024 года.

Предположительно, переданные теперь истребители Су-35С изготовлены в рамках заключенного в 2021 году ОАК четвертого контракта на поставку Министерству обороны России самолетов Су-35С, или дополнительного контракта. Возможно, что данный контракт 2021 года включал 24 самолета с поставкой по 2024 год. Предположительно, первые четыре истребителя по данному контракту были сданы ВКС в декабре 2022 года и, видимо, имели синие бортовые номера "04", "05", "06" и "07". Также, предположительно, в 2023 году в рамках этого контракта было сдано 12 самолетов Су-35С.

До того по трем предыдущим контрактам 2009, 2015 и 2020 годов ВКС России получили с 2012 по 2022 годы 104 серийных самолетов Су-35С, а с учетом бортов, поставленных по новому контракту в 2022 м 2023 годах, к началу 2024 года ВКС получили 120 серийных Су-35С.

Один из истребителей Су-57 из числа переданной ВКС России второй партии самолетов этого типа в 2024 году постройки Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", ноябрь 2024 года (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Видео (с) ОАК :